Toni Nieminen poseeraa onnellisena naisystävänsä kanssa – livautti mukaan omaperäisen hellittelynimen

Ex-mäkikotka Toni Nieminen vietti talvipäivää naisystävänsä kanssa. Pari on ehtinyt seurustella muutaman kuukauden.

Entinen mäkihyppääjä Toni Nieminen paljasti joulukuussa löytäneensä rinnalleen uuden rakkaan. Tuolloin suhde oli vielä tuore, ja Niemisen mukaan pari eteni rauhassa.

Sunnuntaina Nieminen julkaisi Instagram-tilillään yhteiskuvan naisystävänsä kanssa Vihdissä sijaitsevasta hiihtokeskuksesta. Nieminen kertoo, että hän opetti rakkaalleen yhteisen iltapäivän aikana hiihtoa.

Mäkikotka kutsuu rakastaan kuvatekstissä hellittelynimellä, jonka hän on laittanut myös kuvan aihetunnisteisiin.

– Työpäivän päätteeksi ehti vielä käymään rinteessäkin. Sain vielä jumppakissan mukaan. Ja hyvin se veti, Nieminen kirjoittaa sydänemojin kera.

Nieminen on merkinnyt kuvan aihetunnisteilla laatuaikaa ja jumppakissan hiihtotunti.

Niemisen julkaisemassa toisessa kuvassa hänen naisystävänsä poseeraa sukset jalassaan rinteessä.

Nieminen tutustui uuteen naisystäväänsä viime syksynä sen jälkeen, kun hän muutti Helsinkiin uuden työnsä perässä. Nieminen työskentelee nykyään asuntokauppiaana Uudellamaalla.

Tuore pariskunta vietti joulun yhdessä ja julkaisi silloin ensimmäisen yhteiskuvansa Instagramissa.

Nieminen ei ole kertonut julkisuudessa naisystävänsä nimeä tai yksityiskohtia parin suhteesta. Hän kuitenkin totesi IS:lle joulukuussa, että pari odottaa innolla, mitä tulevaisuus tuo heille tullessaan.

– Kaikki on oikein hyvin, Nieminen sanoi.

Viime vuosi oli Niemiselle myrskyisä, sillä siihen mahtui peräti kaksi eroa. Alkuvuodesta Niemisen avioliitto Heidi-vaimon päättyi, ja toukokuun puolivälissä loppui myös uusi parisuhde Ansku-rakkaan kanssa.

Nieminen kertoi marraskuussa, että vaikea vuosi oli heijastunut hänen oloonsa ja vetänyt hetkittäin mielen hyvin matalaksi. Syksyn tullen elämä näytti kuitenkin jo paljon valoisammalta.

– Elämäniloni on palannut, mikä on tärkeää, koska toki tähän vuoteen on mahtunut niitä kipeitäkin aikoja – niitä todella raskaitakin. Keväällä olin aika maassa, hän tunnusti.