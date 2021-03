Sami Kuronen julkaisi suloisen lapsuuskuvan – paljastaa ottaneensa tutun sanonnan kirjaimellisesti

Pieni ja pellavapäinen Kuronen poseeraa kuvassa kissanpennun kanssa.

Juontaja Sami Kuronen, 47, julkaisi lauantai-iltana Instagramin stories-osiossa lapsuuskuvan, jossa hän seisoo talon portailla syvässä kyykkyasunnossa pienen mustavalkoisen kissanpennun kanssa.

Kuronen ei kerro, minkä ikäinen hän on kuvassa, mutta paljastaa ottaneensa kaikille tutun sanonnan tuolloin vähän turhan kirjaimellisesti.

– Tää pellavapää otti ”kaiken maailman kissanristiäiset” vähän tosissaan ja järjesti kuvan pennulle ristiäiset pullakahveineen! En muista mikä sankarin nimeksi tuli, Kuronen kirjoittaa.

Kyseessä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun Sami Kuronen jakaa lapsuuskuviaan sosiaalisessa mediassa. Maaliskuussa 2018 hän lisäsi Instagram-tililleen kuvan, jossa hän poseeraa lyhyessä tukassa 1980-luvulla.

Tuolloin Kurosen seuraajat riemastuivat kuvasta.

– Tiesiköhän äiti tuolloin, millaisen hurmurin sai aikaan, eräs kommentoija ihailee.

– Komea jo silloin! toinen kirjoittaa.

– Hiusten kasvu ja äänen madaltuminen ovat siis ainoat muuttuneet asiat näinä vuosikymmeninä, yksi fani puolestaan huomauttaa.

Kuronen on kertonut kasvattaneensa pitkät hiukset jo hyvin nuorena, mikä käy ilmi hänen viime syksynä julkaisemastaan kuvasta, jonka hän kertoo olevan vuodelta 1986. Kuronen oli tuolloin noin 12-vuotias.

Kuvassa Kurosen hiustyylin sijaan huomion kaappaa hänen paitansa, jossa lukee englanninkielinen teksti ”Aids kills! Don’t be silly, get that condom on your willy”.

– Pukisitko ala-asteikäisen lapsesi tänä päivänä tällaiseen paitaan? Tämä ”seksuaalivalistushenkinen” gollege voisi kirvoittaa muutamankin Wilma-viestin. Sami Kurosen tyylinäyte vuodelta 1986, kuvatekstissä veisteltiin.

Kuva julkaistiin alun perin Radio Aallon Instagram-tilillä, joka on nykyään Me Naiset Radion Instagram-tili.

Vuonna 2018 Temptation Island Suomea ja Toisenlaisia teiniäitejä juontava Kuronen avautui Instagramissa pitkistä hiuksistaan. Tarkemmin ottaen siitä, että hän on saanut kuulla niistä kuittailua lähes koko elämänsä.

– Mee hippi parturiin! Olen kuullut sitä huutelua aika ajoin niin kauan kun mulla on ollut pitkä tukka eli käytännössä koko ikäni. Poislukien armeija-aika ja reilu 10 vuotta sitten kun kuvattiin Unelmien poikamies -ohjelman ekaa kautta, Kuronen kertoo.

– Silloinen Nelosen pomo patisti mut parturiin, koska jenkkiversion juontajallakin oli lyhyt tukka. En tykännyt, mutta halusin sen duunin ja leikkautin letin veks! Kuronen kertoo.