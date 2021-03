Ismo Leikola avautuu uutuuskirjassa jättisuosionsa karuista seurauksista – amerikkalaisten käytös pakotti etsimään jopa uuden kodin

Ismo Leikola esiintyi Conan O’Brienin keskusteluohjelmassa tammikuussa 2018. Yksi esiintyminen amerikkalaisessa televisiossa muutti Leikolan perheen arkea pysyvästi.

Suomen kansainvälisesti menestynein stand up -tähti Ismo Leikola paljastaa uutuuskirjassaan Suo, kuokka ja Hollywood (Siltala, 2021) yksityiskohtia uransa muuttaneesta esiintymisestä. Kirjan toisena kirjoittajana on Leikolan vaimo Angelika Leikola.

Yhdysvalloissa läpimurtoaan yrittänyt Leikola kutsuttiin tammikuussa 2018 esiintymään ensimmäistä kertaa suoraan lähetykseen amerikkalaisessa tv:ssä. Kyseessä oli maineikkaan Conan O’Brienin keskusteluohjelma, jossa Leikola vitsaili ass-sanan merkityksestä.

Leikola kertoo uutuuskirjassaan, että kaikki meni tuona päivänä lähes maagisesti. Hän juhli samaan aikaan 39-vuotissyntymäpäiviään, ja ohjelman kulisseissa olikin järjestetty Ismolle ilmapalloja ja herkkuja notkuva pöytä.

Itse esityskin sujui niin hyvin, ettei Leikola keksinyt mitään parannettavaa.

– En mokaa. Setti menee niin putkeen, että suorastaan lennän. Tämä on kai se niin kutsuttu flow-tila. Välillä kuulen, kun yleisön lisäksi myös Conan ja bändi nauravat, mistä tulee vielä lisäbuustia, Leikola kertoo kirjassa.

Seuraavana aamuna Leikolaa ja hänen vaimoaan odottaa totaalinen yllätys. Klippi Leikolan esiintymisestä on jaettu Conan O’Brienin virallisilla Facebook-sivuilla, ja sen katsojamäärät kasvavat kasvamistaan. Pian katselukertoja tulee lisää miljoona tunnin aikana.

– On semmoinen tunne, että nyt varmaan pitäisi tehdä jotain, mutta en keksi mitä, joten istun vaan kalsarit jalassa tuijottamassa läppärin ruutua puolihädissäni. Vaimo on yhtä pihalla kuin minäkin ja ei voi muuta kuin päivitellä, Leikola kuvailee.

Leikola myöntää, että hän ja Angelika olivat jonkinlaisessa shokissa siitä, miten nopeasti videosta tuli viraalihitti. Tilanne selkenee pariskunnalle konkreettisesti, kun he lähtevät käyttämään Kity-koiraansa ulkona.

– Aurinko paistaa ja kävellään lähiravintoloiden ohi kohti puistoa, jossa Kity tykkää käydä. Ei ehditä ottaa montaa askelta, kun joku paikallinen pysäyttää, kehuu Conan-esiintymistä ja haluaa ottaa kuvan, Leikola kertoo kirjassa.

Sama toistuu kirjan mukaan myös parin kerrostalokodin aulassa. Samassa rakennuksessa toimii vuokrauspalvelu ja isännöitsijätoimisto, joten aulassa on usein paljon porukkaa. Myös aulahenkilökunta ”naureskelee ja katsoo tavallista uteliaammin”.

– ”Se oli ihanaa niin kauan kuin sitä kesti. Normaalia elämää siis”, sanoo vaimo, mutta ei pahalla. Kunhan vaan toteaa haikeana tilanteen, kirjassa kerrotaan.

Leikolan ura on ottanut täysin uudenlaisen harppauksen eteenpäin, eikä katselukerroille ole tulla loppua.

– Lopulta katselut nousevat yli 25 miljoonaan, sitten yli 50 miljoonaan ja myöhemmin yli 75 miljoonaan, eikä pysäyttely kadulla jää siihen ensimmäiseen kertaan, vaan sitä alkaa tapahtua epätasaisen tasaisesti lähes joka paikassa minne menen. Kun mut bongataan sattumanvaraisesti kadulla, tutuksi alkaa muodostua lause: ”Hey, it’s the ass guy!”, Leikola kertoo kirjassa.

Lopulta kirjaimellisesti yhdessä yössä tullut suosio tuntuu niin oudolta, että pari kokee parhaaksi ratkaisuksi jättää asuinalueensa taakseen ja muuttaa kokonaan uuteen kotiin.

– Kun Conan on tullut ulos tammikuussa, jo helmikuun lopussa me tullaan siihen tulokseen, että meidän pitää taas muuttaa, koska talon väen kasvava uteliaisuus meidän yksityiselämää kohtaan on alkanut tuntua liian epämukavalta, Leikola kertoo kirjassa.

Leikola kuvailee IS:lle, että entisessä kodissa oli nähtävillä ”hienovaraista kyttäämistä”.

– Alakerrassa kuiskuteltiin, supistiin ja oltiin vähän liian mielin kielin. Siitä huomasi, että asiat eivät ole niin kuin ennen. Asukkaatkin katselivat peräämme hieman eri tavalla kuin aiemmin.

– Koimme, että kerrostalo, jossa tulee ja menee porukkaa hirveästi, ei ole enää meille sopiva paikka. Jotkut ihmiset alkoi välillä ihan suoraan katsoa, että milloin tultiin ja mentiin ja mitä touhuttiin.

Suosion varjopuolien kanssa elämään opetellut Leikola korostaa kirjassa, että vaikka muuttaminen voi tuntua isolta varotoimenpiteeltä, on päätöksillä usein takanaan hyvä syy.

– Koska Suomessa on niin turvallista, voi olla vaikea hahmottaa, että Los Angelesissa ei välttämättä ole. Häiriintyneitä on enemmän ja sekaisuuden aste voi olla pahempi, koska hoitoonpääsymahdollisuudet eivät ole häävit. Ainakaan Pohjoismaihin verrattuna, Leikola muistuttaa kirjassa.