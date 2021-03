HS: Huippukokki Kari Aihinen, 48, poseeraa alastonkuvassa – kertoo suorasanaisesti vartalostaan

Kari Aihisen mukaan hänellä on jääkiekkoilijalle tyypillinen takamus.

Kari Aihinen on tullut tutuksi rempseänä ja suorasanaisena tv-kokkina.­

Useista tv-ohjelmista tuttu huippukokki Kari ”Kape” Aihinen, 48, poseeraa alasti Helsingin Sanomien Kuukausiliitteessä.

Aihinen poseeraa mustavalkoisessa kuvassa hajareisin seisoen ja kertoo sen yhteydessä mietteitä kehostaan.

– Olen tavallinen isolla nenällä varustettu pörröpää. Minulla on taivaansiniset silmät ja lätkänpelaajan hyvä takapuoli. Karvoitusta voisi olla vähän vähemmän. Toisaalta tässä iässä pitää olla tyytyväinen, että voi vielä käydä parturissa, Aihinen sanoo Kuukausiliitteen Sielu & Ruumis -palstalla.

Samaisella palstalla ovat poseeranneet alasti myös lukuisat muut julkisuudesta tutut henkilöt, muun muassa lääkäri Pippa Laukka, aitajuoksija Annemari Korte ja Duudsoneista tuttu HP Parviainen.

Nyt alastonkuvaan riisuutunut Kari Aihinen on tullut suomalaisille tutuksi muun muassa Kaappaus keittiössä -ohjelmasta, jossa hän laittaa tavallisten perheiden ruokatottumukset uusiksi. Tällä hetkellä Aihinen nähdään MasterChef VIP -ohjelman tuomarina. Lisäksi hän on työskennellyt useissa huippuravintoloissa ja pyörittää Version- ja Roster-ravintoloita.

Aihinen tunnetaan myös suorasanaisena ihmisenä, joka ei pelkää sanoa mielipidettään. Turkulaiskokki uskoo, että se on osasyy hänen tv-suosioonsa.

– Sanon mitä sanon ja uskon sanomisiini. Olen aito Kape Aihinen ja minua on vaikea istuttaa mihinkään muottiin. Välillä tulee kirosanoja ja välillä tulee sanottua jotain väärää, mutta perkele sentään, minä sanon mitä sanon ja minulla on suht kova itseluottamus ja itsetunto. Uskon aitouden ja rehellisyyden olevan valttikorttejani, Aihinen kertoi IS:lle helmikuussa.

Aihinen on kuitenkin huomannut tulleensa varovaisemmaksi sanomistensa suhteen viime vuosina, sillä hän kokee maailman muuttuneen aiempaa herkemmäksi. Hänen sanomisistaan on noussut kohuja tai niistä on pahoitettu mieliä.

– Ärsyttää, että minusta on tullut ärsyttävän varovainen sanomisteni suhteen, Aihinen myönsi IS:lle.