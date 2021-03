Harryn ja Meghanin kohuhaastattelulla jättimäinen hintalappu – televisioyhtiö pulittaa oikeuksista miljoonia

Amerikkalainen televisioyhtiö CBS on myös nostanut mainoshinnoittelunsa kaksinkertaiseksi ohjelman ajaksi.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin sunnuntaina nähtävä haastattelu on maksanut pitkän pennin televisioyhtiö CBS:lle. Wall Street Journalin mukaan CBS maksaa haastattelusta lisenssimaksuja jopa 7–9 miljoonaa dollaria (noin 5,9–7,6 miljoonaa euroa).

Vastaavasti CBS on nostanut mainostensa hinnoittelua. Haastattelun aikana nähtävien mainosten hinta on noin 325 000 dollaria (noin 273 000 euroa) 30 sekunnilta. Mainostajat kertovat WSJ:lle, että hinta on noin kaksinkertainen normaaliin verrattuna. Haastattelu näytetään Yhdysvalloissa sunnuntai-iltana parhaaseen katseluaikaan.

Haastattelijana toimii mediamoguli Oprah Winfrey. Lehden mukaan CBS:n ja Oprahin tuotantoyhtiö Harpo Productionsin välinen sopimus pitää sisällään myös kansainväliset levitysoikeudet. Britanniassa lähetys nähdään maanantaina ITV-kanavalla.

Harryn ja Meghanin tiedottaja kertoo WSJ:lle, ettei herttuapari saa palkkiota haastattelun antamisesta.

Haastattelulle povataan kymmeniä miljoonia katsojia, ja sitä on verrattu Super Bowlin ja Oscar-gaalan kaltaisiin mediatapahtumiin.­

Lehden tietojen mukaan Harpo Productions kävi neuvotteluja myös muiden suurien kanavien kuten NBC:n ja ABC:n kanssa.

Oprahilla itsellään on suhteita CBS:ään. Hän on ollut mukana tekemässä kanavan suosittua uutisohjelmaa 60 Minutes, ja on kanavan uutisankkurin Gayle Kingin pitkäaikainen ystävä. CBS myös omistaa yhtiön, joka tuotti Oprahin omaa keskusteluohjelmaa.

Koko maailma odottaa Harryn ja Meghanin haastattelua kuumeisesti. Brittihovin on kerrottu olevan kauhunsekaisessa tilassa, sillä hovin jättänyt herttuapari on ennakkotietojen mukaan aikeissa puhua suunsa puhtaaksi.

Tapahtumasta odotetaan kehkeytyvän amerikkalaisen jalkapallon loppuottelu Super Bowliin tai Oscar-gaalaan verrattavissa oleva valtava mediaspektaakkeli. Helmikuussa Super Bowl keräsi vastaanottimien ääreen 96,4 miljoonaa katsojaa, ja viime vuoden Oscar-gaalaa todisti puolestaan 23,6 miljoonaa silmäparia.

Herttuaparia haastattelee pitkänlinjan talk show -juontaja Oprah Winfrey.­

Haastattelusta on julkaistu muutamia maistiaisia, jotka ovat herättäneet voimakkaita reaktioita. Britannian kuninkaallis­asiantuntijat muun muassa lyttäsivät tavan, jolla kuningatar Elisabet esitettiin mainoksissa.

Asiantuntijat pöyristyivät Oprahin Meghanille esittämästä kysymyksestä: ”Olitko hiljaa vai hiljennettiinkö sinut?” Heidän tulkintansa mukaan kuningattaresta maalattiin kuvaa ”mafiapomona”.

– Ei siellä ole mitään raskaasti aseistettuja palkkamurhaajia hiljentämässä ihmisiä. Hiljentämisestä puhuminen on aivan naurettavaa, sanoi prinssi Charlesin elämäkerran kirjoittanut Robert Jobson.

Haastattelua päätettiin pidentää 30 minuutilla alkuperäisestä suunnitelmasta. Toinen kuninkaallis­asiantuntija, Richard Fitzwilliams, arvioi tämän pelottavan hovia entisestään. Hän pohtii, oliko pidennys alusta alkaen suunniteltu, vai reagoidaanko sillä viimeaikaisiin tapahtumiin brittihovin ja herttuaparin välillä.

– Oprahin haastattelu määrittää heidän välinsä kuninkaalliseen perheeseen hamaan tulevaisuuteen asti, Fitzwilliams sanoo.

Harry ja Meghan vaihtoivat kuninkaalliset velvollisuudet elämään Santa Barbaran hienostoalueella lopullisesti, kun kuningatar Elisabet ilmoitti toissa viikolla, ettei Sussexin herttuapari palaa entisiin työtehtäviinsä.