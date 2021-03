Pornotähti Johanna Jussinniemi, 44, paljastaa: näin seksi kameroiden edessä eroaa petipuuhista oman miehen kanssa

Puma Swede -taiteilijanimellä tunnettu Johanna Jussinniemi kertoo Expressenin haastattelussa, kuinka erilaista on harrastaa seksiä töissä ja kotona.

Pornotähti Johanna Jussinniemi, 44, joka tunnetaan paremmin taiteilijanimellään Puma Swede on antanut haastattelun ruotsalaislehti Expressenille. Jussinniemi on syntynyt Ruotsissa, mutta hänen vanhempansa ovat suomalaisia.

Jussinniemi on tehynt mittavan uran pornoalalla ja esiintynyt yli 200 pornoelokuvassa. Jussinniemi asui pitkään Yhdysvalloissa, Los Angelesissa. Hiljattain hän ja hänen miesystävänsä Andrew, 38, muuttivat Puerto Ricoon. Pari on seurustellut kesällä yhdeksän vuoden ajan.

Pari työskentelee täysin eri aloilla. Jussinniemi työskentelee pornoalalla ja miesystävä finanssialalla. Jussinniemen mielestä se on vain hyvä asia.

– Olen yrittänyt olla parisuhteessa ihmisen kanssa, jolla on sama ammatti kuin minulla, mutta se meni päin helvettiä. Ajattelin, että silloinen kumppanini olisi ymmärtänyt minua, koska hän työskenteli itsekin pornoalalla, mutta hän ei ymmärtänyt ollenkaan, vaan oli äärimmäisen mustasukkainen. Minulle toimii paremmin olla parisuhteessa ihmisen kanssa, joka ei ole samalla alalla, Jussinniemi sanoo.

Jussinniemi on aiemmin kertonut Aftonbladetin haastattelussa kouluttautuvansa seksuaalineuvojaksi.­

Expressenin haastattelussa pohditaan sitä, millaista on olla ensin töissä harrastamassa seksiä ja sen jälkeen palata kotiin harrastamaan seksiä oman kumppaninsa kanssa. Jussinniemen mukaan ero näiden asioiden välillä on valtaisa.

– On valtava ero harrastaa seksiä kameroiden edessä kuin kotona. Kuvauksissa on niin monta muuta asiaa, joita pitää miettiä. Pitää miettiä, miten valaistus on parhaimmillaan. Ei voi miettiä nautintoa, joskus asennot voivat olla aika epämukavia, mutta ne näyttävät kamerassa hyvältä. Kun olen kotona, minun ei tarvitse miettiä, että siellä on ihminen seisomassa lampun kanssa ja minun pitää kääntyä siihen suuntaan, Jussinniemi selostaa ja jatkaa:

– Kotona voi harrastaa seksiä ihan, miten haluaa. Minusta ei ole koskaan tuntunut siltä, että en töiden jälkeen haluaisi seksiä. Se on täysin eri asia.

Vaikka moni ala on kärsinyt koronapandemiasta, Expressenin mukaan pornoala voi melkein paremmin kuin ennen pandemiaa. Puma Swedekin on liittynyt suosittuun Only Fansiin, jossa hän jakaa itsestään paljastavaa sisältöä maksaville asiakkaille.

Jussinniemi näkee Only Fansissa runsaasti hyviä puolia. Nykyään hän tekee kotoa käsin töitä ja kuvaa itse omat pornovideonsa. Aiemmin hän työskenteli eri tuotantoyhtiöiden kanssa.

– Nykyään tienaan enemmän rahaa, eikä minun tarvitse lähteä kotoa. Voin työskennellä kotoa ja tehdä töitä kenen tahansa kanssa haluan.

Jussinniemi on itse kokenut työskentelyn pornoalalla mukavaksi, vaikka tiedostaakin, että alaan liittyy pimeitäkin puolia. Hän on tehnyt suurimman osan pornourastaan Yhdysvalloissa ja kehuu lehdessä sitä, että asiat on aina järjestetty hyvin. Hän kuitenkin toteaa, ettei suosittele alaa kenelle tahansa.

– Sanon kaikille, jotka tahtova tälle alalle, että heillä pitää olla pitkän tähtäimen suunnitelma. Heidän pitää tiedostaa se, että tämän jälkeen ei voi enää palata normaaliin elämään, sillä tämä tulee olemaan ikuisesti taakkana, Jussinniemi sanoo Expressen-lehdelle.