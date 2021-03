Janni Hussi pamautti someen erikoiset synttärionnittelut Joel-puolisolleen – löysi Alkon sivuilta tekstin, joka kuvasi päivänsankaria täydellisesti

Janni Hussi onnitteli avopuolisoaan hupaisalla Instagram-postauksella.

Liikemiehenä ja televisiopersoonana tunnettu Joel Harkimo juhlii tänään 31-vuotissyntymäpäiväänsä. Harkimo on tullut tunnetuksi muun muassa televisio-ohjelmista Diili sekä Atlantin yli, ja hän on luonut uraa myös kuntapolitiikassa.

Harkimo on jo useamman vuoden pitänyt yhtä niin ikään televisiosta tutun, nykyään sosiaalisen median vaikuttajana ja radiojuontajana työskentelevän Janni Hussin kanssa. Hussi muistikin avopuolisoaan tämän merkkipäivänä julkaisemalla omalla Instagram-tilillään hupaisia kuvia Harkimosta.

– Paljon onnea rakas pösilö! Vaikka käyt vauhilla kohti neljääkymppiä, niin nou hätä, sähän oot ku viini! Eikä mikään kyykky versio, vaan pieteetillä kypsytetty amarone, Hussi kirjoitti päivityksessään.

Päivitykseensä Hussi oli napannut myös Alkon sivuilta löytyvän tekstin, joka hänen mukaansa kuvaa hyvin hänen avopuolisoaan.

– Alkon sivuilla sua kuvailtais näin: Amaronen voi unohtaa viinikaappiin vuosiksi. Eikä se säikähdä muutaman vuoden lepäämistä vaikka vaatehuoneen alahyllylläkään, kunhan pullo on vaakatasossa ja ympäristö on pimeä, tasalämpöinen ja tärinätön. Amaronen runsas rakenne kestää hienosti kypsytystä, Hussi vitsaili.

– GRATTIS JOLLE 31 år!!! Terveisin parikymppinen, Hussi lopetti kirjoituksensa.

Janni Hussi ja Joel Harkimo ovat viihtyneet yhdessä jo tovin.­

Hussin päivitys on kerännyt lukuisia tykkäyksiä ja kommentteja, joissa Hussin seuraajat välittävät onnittelunsa Harkimolle. Onnitteluihin yhtyivät muun muassa Harkimon äiti Leena Harkimo, serkku Amanda Harkimo sekä radiojuontaja Anni Hautala, jota Hussi tuuraa parhaillaan Radio Suomipopin aamuissa.

Harkimo ja Hussi ovat asuneet yhdessä Helsingissä keväästä 2019 saakka. He paljastivat seurustelevansa lokakuussa 2018. Parin rakkaus roihahti pian sen jälkeen, kun he olivat ensin viestitelleet eläimistä sosiaalisessa mediassa. Hussilla on pieni Harri-koira, joka asuu nykyään eläinrakkaan parin kanssa.