Vesa Keskinen avautuu perheensä tilanteesta Brasilian koronakaaoksessa – lapset ja Jane-puoliso jumittuivat keskelle katastrofia

Kyläkauppias Vesa Keskisen vaimo Jane ja lapset matkustivat Brasiliaan – juuri kun maan koronatilanne on pahimmillaan. Saattaa olla, että Jane ja lapset jäävät jumiin Brasiliaan kesään saakka. Siihenkin on varauduttu.

Brasilian presidentti, Donald Trumpin hengenheimolainen Jair Bolsonaro on vähätellyt koronaa, vaikka lähes 11 miljoonaa brasilialaista on saanut tartunnan, ja yli 260 000 on kuollut. Koronatilanne on tällä hetkellä Brasiliassa pahempi kuin missään vaiheessa pandemiaa, ja maan sairaalajärjestelmän on kerrottu olevan romahduksen partaalla.

Brasilia on Jane Keskisen vanha kotimaa. Hän matkusti sinne helmikuussa lastensa Marian, 7, ja Toivon, 5, kanssa. Heidän piti palata ensi viikolla, mutta nyt sitä ei tiedä kukaan, koska he kotiutuvat.

Vesa Keskinen on tunnettu Aku Ankka -fani. Hänellä on muistisääntö, joka koskee Janen ja lasten kaavailtua paluupäivää.

– Alkuperäinen paluupäivä oli Aku Ankan munintapäivä eli 13.3., Vesa Keskinen kertoo.

Tuo päivä on ensi viikon perjantai.

– He eivät pääse tulemaan takaisin ensi viikolla. Sitä en tiedä, koska he tulevat, mutta olimme varautuneet tähänkin mahdollisuuteen. Lentoliput ovat siirrettäviä. Majoituspaikan vuokraaminen oli sovittu kuukaudeksi, mutta meillä on optio jatkaa sitä kesään asti, Keskinen kertoo.

Kun Jane ja lapset joskus palaavat Suomeen, edessä ovat testit ja karanteenit.

– Janen ja lasten palattua noudatetaan sen ajan määräyksiä. Jane ei koe karanteenia ongelmaksi. Hän kannattaa kaikkia mahdollisia suojautumisohjeita, Keskinen sanoo.

Perheen lapsista Maria käy koulua, mutta näissä oloissa se tapahtuu etänä.

– Marialle on saatu rehtorilta lupa olla pois kuukauden ajan. Jane on järjestänyt hänelle ohjattua toimintaa Brasiliassa. Toivo on vielä villi ja vapaa viisivuotias.

Vesa Keskinen on ollut tiiviisti yhteydessä Janen kanssa puhelimitse.

– Perheellä on mennyt siellä mukavasti. Heillä on kaikki hyvin. Saimme todella hyvän, ison asunnon pikku luukun hinnalla, Keskinen kertoo.

Myös Brasiliassa on aloitettu koronarokotukset, mutta maan tilanne on silti edelleen vaikea. Kuvassa rokotuspiste Rio De Janeirosta keskiviikkona.­

Korona runtelee myös Brasilian taloutta. Liikemiehenä Keskinen tarkkailee sitäkin.

– Brasilian real (valuutta) on ennätyshuonossa kurssissa. Kurssi on alle puolet muutaman vuoden takaisesta. Nyt olisi ostajan markkinat, mutta en ole innostunut, Keskinen sanoo.

Vaikka Brasilian presidentti vähättelee koronaa, jotain sentään tehdään. Vesa saa tuoretta tietoa Janelta.

– Just lopetin puhelun Janen kanssa. Siellä menevät kaikki paikat kiinni. Ruokakaupat, apteekit ja bensa-asemat saavat olla auki. Tilanne tulee olemaan tämä seuraavat kaksi viikkoa, mutta uutisissa koko ajan kerrotaan, että voi jatkua pitempään. Kaikki riippuu koronatilanteen kehittymisestä, Keskinen kertoo.