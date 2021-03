Maria Veitola paljastaa Aki Linnanahteen podcastissa, millainen puoliso ja äiti hän on – eräs luonteenpiirre kismittää

Maria Veitolan kotona on tiukat säännöt, joita kaikkien pitää totella.

Juontaja, kirjailija ja toimittaja Maria Veitola vierailee Aki Linnanahde Talk Show’n tuoreessa jaksossa julkisuuskuvastaan, arvoistaan ja elämästään.

Veitola on tehnyt jo neljän tuotantokauden ajan supersuosittua ja palkittua Yökylässä Maria Veitola -sarjaa, jossa hän on vieraillut Suomen eturivin tähtien luona. Ohjelmassa on nähty pieni pala julkisuudesta tuttujen henkilöjen tavallista elämää, ja samalla monista tutuista kasvoista on paljastunut aivan uusi puoli.

Aki Linnanahdetta kiinnostaa tietää, miltä näyttäisi jakso, jossa yökyläiltäisiin itse Maria Veitolan luona.

Veitola asuu Helsingin Punavuoressa yhdessä puolisonsa Jotin ja poikansa Taiston kanssa. Veitolan mukaan hänen arkensa on tällä hetkellä pitkälti kotona olemista ja avantouinnilla käymistä, joten yökyläily sisältäisi varmasti ainakin niitä.

– Mitä sä teet? Mitä ruokaa sä laitat lapselle? Linnanahde tivaa.

– Todennäköisesti tekisin jotain linssikeittoa tai jotain makaronilaatikkoa, Veitola vastaa.

Veitola kertoo Linnanahteelle, että heidän kotiinsa saa aina tulla kylään tokaluokkalaisen Taiston kavereita. Hän on kuitenkin melko tiukka äiti, sillä kotona on tarkat säännöt, joita myös vieraiden tulee totella. Jääkaapille ei saa esimerkiksi mennä ilman lupaa.

– Kyllä meillä muutenkin pitää käyttäytyä ja kysyä. Meillä ei esimerkiksi saa huutaa. Mä en kestä, että joku huutaa, Veitola sanoo.

Veitolan mukaan myös hän itse tottelee sääntöä.

– En kauheasti huuda. Osaan olla tosi ärsyttävä ja nihkeä. Olen ehkä sellainen nihkeä ja närpätän jostain, mutta en mä huuda kuin tosi harvoin, ehkä kerran kolmessa vuodessa.

Veitolan mukaan hän on juuri se äiti ja puoliso, joka nalkuttaa likaisista sukista lattialla ja kyselee kovaan ääneen ”miksi mä olen ainoa täällä, joka pesee pyykkiä?”.

Myös Aki Linnanahde tunnustaa olevansa kotona todellinen nalkuttaja. Veitola myöntää, ettei hän pidä ”närpättäjä”-puolestaan lainkaan. Sen sijaan hän toivoo, että pystyisi jättämään tavan ja olemaan aivan erilainen puoliso.

– Se on sellainen asia parisuhteessa ja elämässä muutenkin, että petyn siinä eniten itseeni. Haluaisin olla sellainen puoliso, joka ei koskaan närpätä. Ei koskaan, Veitola sanoo.