Tiia Louste, 73, tähdittää suosikkisarjan uutta kautta – näyttelijätähden nuorekkuuden salaisuus löytyy yksinkertaisesta seikasta

Tiia Louste on viime vuosina lähinnä vilahdellut tv-sarjoissa, mutta Hotel Swan Helsinki -sarjan rooli tuo hänet ruutuun voimalla.

Näyttelijä Tiia Louste, 73, palaa ruutuun hersyvässä roolissa, jossa saa esittää omanikäistään.

Roolihahmo Signe esiteltiin pikaisesti Hotel Swan Helsinki -sarjan ensimmäisen kauden viimeisessä jaksossa. Nyt maaliskuussa käynnistyvällä uudella kaudella Signe on mukana lähes joka jaksossa.

– Rooli on ihana. Käsikirjoitusta lukiessa välillä nauroin ääneen, välillä olin liikuttunut, Tiia Louste kertoo.

Hän lupaa kakkoskaudelle entistä enemmän vauhtia ja jännitystä.

– Tapahtuu todella yllättäviä asioita, käsikirjoituksen parissa sai itsekin jännittää.

Lousteen roolihahmolla on ollut railakas nuoruus.

– Hän jatkaa samaan tapaan edelleen kypsässä iässä. Signe ei halua arki­elämää eikä mitään tavallista.

Tiia Louste nähdään melkein kaikissa Hotel Swanin kakkoskauden jaksoissa.­

Tiia Lousteen oma olemus tuo roolihahmoon nuorekasta otetta. Näyttelijä näkee vaivaa pysyäkseen hyvässä kunnossa.

Elämään on kuulunut aina liikunta ja myös sen seuraaminen, mitä suuhunsa laittaa. Louste käy tanssitunneilla, vesijumpassa ja joogassa sekä kävelee paljon. Tällä hetkellä lähes kaikki liikuntatunnit pidetään netissä.

– Kyllä ne osittain täyttävät tehtävänsä, vaikka ei se ole sama kuin olla livenä tanssisalissa. Tulee kuitenkin liikuttua.

Liikkuminen merkitsee Lousteelle fyysisen hyvinvoinnin lisäksi myös henkistä jaksamista.

– Ellen saa päivittäistä liikunta-annosta, sormenpäissä alkaa kihelmöidä, Louste luonnehtii.

– Kun on terve, näyttelemässä käy mielellään. Löytyy paloa ja halua näytellä eikä siihen ole fyysisiä esteitä.

Lousteessa on kotoa Pohjanmaalta saatua suoraselkäistä ylväyttä.

– Omanarvontuntoa tuli kotoa ihan tarpeeksi. Meillä sanottiin aina, että me ollaan meiltä ja muut on meidän krannista, näyttelijä muistaa ja kertoo, miten hänen miehensä asiaan suhtautuu.

– Hänen mukaansa terroristin ja pohjanmaalaisemännän ero on siinä, että terroristin kanssa pystyy neuvottelemaan, Louste nauraa.

Viime maaliskuussa Tiia Louste palasi aviomiehensä, valo- ja äänisuunnittelija Tomi Tirrasen kanssa lomamatkalta Afrikasta vain paria päivää ennen kuin Suomessa alkoivat koronarajoitukset.

Pariskunnalla on kesämökki Puumalassa. Sinne vetäydyttiin koronaeristykseen ja palattiin Helsinkiin vasta syyskuussa. Maalle otettiin mukaan kassikaupalla ruokaa eikä tavattu ketään ensimmäiseen pariin viikkoon.

– Mökillä pystyi olemaan hyvillä mielin puoli vuotta, kun ei enää tarvinnut miettiä taloa ja puutarhaa, Louste sanoo.

Ei tarvinnut, koska niistä luovuttiin pari vuotta sitten. Helsingissä sijainneessa omakotitalossa vietettyjen 34 vuoden jälkeen pariskunta muutti kaupungin keskustaan.

– Asumme seitsemännessä kerroksessa, joten maisemat ovat hienot. Ja on nautinto, kun Kansallisooppera, Musiikkitalo ja teatterit ovat lyhyen kävelymatkan päässä.

Taiteilijaparilla oli tammikuussa 42. hääpäivä. Heillä on nelikymppinen poika, jonka lisäksi puolisolla on poika aiemmasta avioliitosta. Parin ainokainen asuu Lontoossa, joten koronan takia nyt ei ole nähty pitkään aikaan.

– Tapana on ollut käydä Lontoossa usein, ja hänkin on käynyt täällä. Nyt keväällä elämä taas muuttuu, kun hän muuttaa englantilaisen vaimonsa kanssa Suomeen, Louste kertoo.

Parhaillaan Louste jännittää, miten käy viime kesältä siirtyneen kesäteatteriesityksen. Pian pitää päättää, rohjetaanko näytelmää Kaleva Korun perustajasta Elsa Heporaudasta esittää tänä kesänä Puumalan Sahalahdessa.

– Uskaltavatko ihmiset tulla esitykseen, siitä on kyse. Me olisimme kyllä valmiita näyttelemään.

Louste olisi voinut juhlia uraansa pari vuotta sitten, kun Teatterikorkeakoulusta valmistumisesta tuli 50 vuotta. Juhlat jäivät pitämättä, koska työt jatkuivat entiseen tapaan.

Viime vuosina Louste on vilahdellut tv-sarjoissa kuten Syke ja Roba, mutta nyt hän palaa ruutuun voimalla, kun Hotel Swan Helsinki -sarjan kakkoskauden lisäksi myöhemmin keväällä hänet nähdään myös Maria Kallio -sarjassa.

Louste jäi eläkkeelle Helsingin Kaupunginteatterista vuonna 2015. Pitkät teatteripestit eivät enää innosta, mutta lyhyempiä esityksiä energinen nainen tekee mielellään. Hän on kiertänyt Eija Vilppaan kanssa esittämässä Vilppaan kirjoittamia kahden naisen näytelmiä.

Henkistä kanttiaan Louste pitää vireessä lukemalla. Toukokuussa 2007 oli parikin syytä juhlaan, kun elämää tuli täyteen 60 vuotta ja samassa kuussa hän sai painaa päähänsä ylioppilaslakin.

Sen jälkeen Louste on suorittanut myös lukion oppimäärän espanjan kielessä. On mahdollista, että vielä tulee opiskeltua kieliä lisää. Kielitaidosta on ollut hyötyä, sillä pari matkustelee mielellään.

Veri vetää edelleen yleisön eteen, mutta ei ihan millä tahansa tavalla.

– Näytteleminen on aina ollut nastaa ja kivaa, mutta kyllä roolissa on oltava jotain kantavuutta, jota haluaa ilmaista muille. Nyt on ollut nautinto saada tehdä sellaisia töitä, näyttelijä iloitsee.