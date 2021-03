Laulaja Johanna Kuvaja rahoitti uuden kappaleensa eroottisilla kuvilla OnlyFans-sivustolla – ”Toivottavasti tulevaisuudessa pystyn elättämään itseni musiikilla”

Playboyssakin poseerannut Johanna Kuvaja keräsi rahat uuden kappaleensa tekemiseen OnlyFans -sivuston avulla.

Tamperelaislaulaja Johanna Kuvaja ponnahti julkisuuteen syksyllä 2019, kun hänen esikoiskappaleensa Shower julkaistiin.

Viime aikoina Kuvaja on keskittynyt suosittuun OnlyFans-sivustoon, jonka kautta saadut tulot ovat mahdollistaneet muun muassa keväällä julkaistavan Wanna Make Love To You -kappaleen äänittämisen ja musiikkivideon kuvauksen.

– Tienaan sitä kautta sen verran hyvin, että minulla on varaa tehdä musiikkia. Kaikki on rahoitettu OnlyFansilla. Se on kuitenkin enemmän korona-ajan juttu, ja toivottavasti tulevaisuudessa pystyn elättämään itseni musiikilla.

OnlyFans on brittiläinen vuonna 2016 perustettu sosiaalisen median sivusto, jonne pääsevät vain täysi-ikäiset käyttäjät. Sivustolla voi jakaa haluamaansa sisältöä, kuten kuvia ja videoita, ja määritellä kuukausihinnan, jolla sisältöä pääsee seuraamaan.

OnlyFans-sivustolla ei ole samanlaisia rajoituksia kuin Instagramissa esimerkiksi alastomuuden suhteen, joten Kuvajan kuva-arkistoista on löytynyt muun muassa ennennäkemätöntä Playboy-materiaalia julkaistavaksi.

– Ulkomaalaiset seuraajat kyselivät missä Playboy-kuvani ovat nähtävillä ja ajattelin, että OnlyFans voisi olla hyvä keino julkaista kuvia. Sitten huomasin, että tämähän tuottaa rahaa.

Kuvaja muistuttaa, että sivusto tarjoaa näkyvyyttä useiden eri alojen taiteilijoille, ei pelkästään alastonkuville.

– Itse seuraan OnlyFansissa meediota, joka tekee tekee tulkintoja Tarot-korteilla, joten käyttäjiä on todellakin laidasta laitaan, hän nauraa.

Hän viittaa kintaalla kritiikille siitä, ettei hän voi olla vakavasti otettava artisti rohkeiden kuviensa takia.

– Maailmantähdet Grammy-voittaja Lizzosta lähtien ovat poseeranneet alastonkuvissa. Eroottisuus on osa minua, eikä se vähennä uskottavuuttani. Jos on ulkoisesti näyttävä, ei se tarkoita, etteikö voisi olla lahjakas, hän napauttaa.

Laulaja sanoo olevansa kiitollinen, että vähitellen huomio on siirtynyt hänen ulkonäöstään musiikkiin ja hänen kykyihinsä lauluntekijänä.

– Eroottiset kappaleet taitavat olla nyt tässä. Artisti-imagoni on seksikäs, mutta minussa on monia muitakin puolia. Olen ruvennut saamaan huomiota ja arvostusta biisintekijänä ja se tuntuu todella hyvältä, hän sanoo.

Kuvajan tarttuvat popbiisit ovat herättäneet kiinnostusta myös muissa artisteissa.

– Esimerkiksi Espanjassa kappaleitani on kyselty muille artisteille. En ole täysin ideaa vastaan, mutta toistaiseksi pidän biisit itselläni, sillä ne ovat hyvin henkilökohtaisia, enkä tiedä, mihin suuntaan urani kehittyy.