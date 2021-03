Entinen rikospoliisi kirjoitti hyytävän dekkarin – kustantaja teki ehdotuksen, ja pian Kauko Röyhkä pääsi toteuttamaan suurta unelmaansa

Anneli Aunola on itsekin romaanihahmo, Harjunpää -dekkareiden Onerva Nykäsen esikuva.

Entinen rikospoliisi Anneli Aunola istuu tummiin pukeutuneena rockmuusikko Kauko Röyhkän työhuoneessa Turussa.

Päivää ennen haastattelua Röyhkä sai Aunolalta tekstiviestin.

Millaiset vaatteet mä laitan huomenna, hän kysyi.

Röyhkä ehdotti jotakin tummaa. Se näyttää paremmalta kuvissa.

– Kun kirjoittaa synkkää tekstiä, tummat vaatteet sopivat, itsekin mustiin pukeutunut Kauko Röyhkä kertoo.

Liian lempeä mies -nimisen jännitysromaanin kirjoittanut kaksikko on hyvä pari, kumpikin vähän rosoinen.

Underground-hahmona tunnettu Röyhkä, 62, on tehnyt neljä vuosikymmentä omintakeisia kirjoja ja musiikkia.

71-vuotias Aunola on myös muusikko. Hän on soittanut poliisien soittokunnassa klarinettia ennen poliisiksi valmistumistaan.

Entinen rikospoliisi Anneli Aunola, 70, on itsekin romaanihahmo, rikoskirjailija Matti Yrjänä Joensuun Harjunpää -dekkareiden Onerva Nykäsen esikuva.­

Pitkälle poliisiuralle mahtuu paljon rankkoja rikostapauksia.

– Lapsiin kohdistunut hyväksikäyttö on ollut raskainta kestää, Anneli Aunola kertoo.

Aunola laati työssään muun muassa valtakunnallista ohjeistusta lasten kohtaamisesta ja kehitti lasten kuulemisen menetelmiä poliisitoiminnassa.

Hän on itsekin romaanihahmo, rikoskirjailija Matti Yrjänä Joensuun Harjunpää -dekkareiden Onerva Nykäsen esikuva.

Ylikonstaapeli Matti Yrjänä Joensuu oli Helsingissä rikospoliisin väkivaltarikosyksikössä Anneli Aunolan työpari.

– Kyllä olen löytänyt itseni hänen kirjoistaan. Minussa ja Onervassa on samaa ainakin rakkauden nälässä. Se yhdistää.

– Onervassa on toki piirteitä muistakin työkavereista.

Kirjoittaminen on Kauko Röyhkälle tapa havainnoida ympäristöä.

– On kiva kirjoittaa. Katsoo maailmaa eri tavalla, kun voi ajatella, että tuonkin tyypin voin laittaa kirjaan.

80-luvun alussa alkanut kirjailijan ura on tuonut Röyhkälle menestystä: Sokeain kuunnelmapalkinnon kaksi kertaa, kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkuuden ja Taiteen valtionpalkinnon.

– Olin jo pitkään halunnut kirjoittaa rikosromaanin, mutta pelkäsin, etten tiedä aihepiiristä tarpeeksi, Kauko Röyhkä kertoo.

Vähän yli vuosi sitten dekkarin tekoon tarjoutui tilaisuus. Kirjakustantamo CrimeTime otti yhteyttä.

Anneli Aunola oli lähettänyt sinne kirjoittamansa dekkarin raakaversion. Kustantaja ehdotti työpariksi Kauko Röyhkää.

He tapasivat.

– Sanoin totta kai, Anneli Aunola kertoo.

Eläkkeelle jäätyään hän oli huomannut, että tekstiä alkoi tulla. Oli mukavaa keskittyä kirjoittamiseen.

– Annoin tekstini Kaukolle, joka muokkasi sen ja teki tekstin jännittävämmäksi.

Liian lempeä mies -nimisen jännitysromaanin kirjoittanut kaksikko on hyvä pari, kumpikin vähän rosoinen.­

Välillä Röyhkä pirautti Aunolalle kysyäkseen, miten jokin yksityiskohta rikostutkinnassa menee.

– Oli tärkeää saada dekkariin toden tuntu, Kauko Röyhkä sanoo.

Hänen mielestään dekkarin tekeminen ei hirveästi poikkea romaanista. Henkilöt pitää saada mielenkiintoiseksi, etteivät he jää pelkiksi nimiksi.

– Dekkarissa pystyy käsittelemään paljon yhteiskunnallisia teemoja ja ihmissielun syövereitä.

Rikoskirjallisuus on hyvä laji. Siinä on Röyhkän mukaan kyse vakavasta viihdekirjallisuudesta.

– Haluan, että ihmiset saavat lukea ja saavat jännitystä, ja samalla heidät laitetaan ajattelemaan asioita.

– En tiedä, pystyykö kirjoilla muuttamaan maailmaa, mutta ainakin voi herättää ajatuksia.

Pedofilia 90-luvun lama-Suomessa.

Mistään yhtä synkästä Kauko Röyhkä ei ollut ennen kirjoittanut.

Anneli Aunolalle se oli kuitenkin totta. Hän törmäsi vastaaviin tapauksiin urallaan.

Mikään dokumentti Röyhkän ja Aunolan esikoisdekkari ei silti ole.

– En usko, että kukaan pystyy tunnistamaan itseään kirjasta, Anneli Aunola sanoo.

Kirjan lähtökohta on kaunis. Yksinhuoltajaäiti haluaa hyvää pojalleen ja järjestää tämän elämään aikuisen miehen isän malliksi.

– Tietämättään hän työntää poikansa suden suuhun, Kauko Röyhkä kertoo.

Äiti alkaa epäillä, että varastomies käyttää hyväksi hänen pientä poikaansa.

Konstaapeli Alisa Aro ryhtyy tutkimaan tapausta. Niitä löytyy lisää ja juttu paisuu.

– Pedofiilit ajattelevat kirjassa, että koulukotipojilla ei ole mitään arvoa. Niitä ei kukaan kaipaa, Anneli Aunola sanoo.

Kokenut poliisi tietää, että eri harrastuspiireistä tulee ilmi paljon pedofiilejä. Heitä on lähes joka puolella.

– Kun menet ottamaan omenaa hedelmätiskiltä, pedofiili saattaa tarttua samaan omenaan. He kulkevat yhteiskunnassa keskellämme.

On myös paljon rikoksia, joista poliisi ei pääse vihille.

– Poliisi ei pysty selvittämään kaikkia rikoksia, koska osa ei tule edes tietoon, Aunola sanoo.

Anneli Aunola on työskennellyt järjestyspoliisissa, huoltopoliisissa, Helsingissä rikospoliisin väkivaltarikosyksikössä ja Tuusulan nimismiespiirissä.

Helsingin huumerikosyksiköstä hän siirtyi Malmin poliisipiiriin tutkintaryhmän esimieheksi. Siellä hän kehitti rikoksien asianosaisten pahoinpitelyvammojen tutkimista.

– Kun tulin töihin aamulla, jouduin kylmän rauhallisesti ottamaan vastaan, mitä oli tapahtunut.

– Lapsen kärsimys kävi aina syvälle tunteisiin, mutta ei siinä, kun tekee työtä. Myöhemmin rukoilin ja itkin. Musiikkia kuunnellen sain toivoa, että elämässä on hyvää.

” Lapsen kärsimys kävi aina syvälle tunteisiin, mutta ei siinä, kun tekee työtä. Myöhemmin rukoilin ja itkin.

Kauko Röyhkä ei usko, että hänestä olisi poliisiksi. Kun on ollut koko elämänsä taiteilija, ei osaa kuvitella itseään muussa ammatissa.

– Luova työ on ollut ainoa mahdollinen.

– Olisi vähän liikaa mun psyykelle, jos joutuisin selvittelemään rankkoja tapauksia.

Underground-hahmona tunnettu Kauko Röyhkä, 62, on tehnyt neljä vuosikymmentä omintakeisia kirjoja ja musiikkia.­

Anneli Aunola aloitti uransa 1969 poliisilaitoksen toimistotyöntekijänä ja poliisien soittokunnassa klarinetinsoittajana, kunnes valmistui poliisiksi 1980.

– Se oli se pitkä kapea valtion leipä mulla, Anneli Aunola sanoo.

– Pitkä kapea leipä on mullakin, Kauko Röyhkä sanoo ja rämähtää nauramaan.

Aunolasta on ihanaa, että maailmassa on taiteilijoita. Hän on innokas lukija.

– Taide antaa uskoa siihen, että ihmisissä on jotakin hyvää, Kauko Röyhkä sanoo.

– Joku yrittää tehdä jotain kaunista tai koskettavaa tai antaa asioille muodon, hän jatkaa.

Taide auttaa Anneli Aunolan mielestä tunteiden sanoittamisessa.

– Tunteet pitää osata nimetä. Jos kaikille tunteille löytyisi nimet, ei tarvitsisi tehdä niin raakoja tekoja, Aunola sanoo.

Miten sä olet pystynyt tekemään näin pahaa?

Mitä sä olet kokenut, kun pystyit tekemään näin kauhean teon?

Näitä kysymyksiä Anneli Aunola kysyi nuorilta rikollisilta, kun hän työskenteli koulupoliisina ja nuorten rikoksiin erikoistuneena tutkijana.

– Kerran nuori vastasi, että hänet on raiskattu, ja hän luuli, että hänet tullaan taas raiskaamaan.

Aunola on seurannut Helsingin Koskelassa tapahtunutta alaikäisen pojan murhauutisointia. Murhasta syytetyt ovat alaikäisiä.

– Se on raaka, epäempaattinen nuori, joka on pystynyt tekemään sellaista pahaa, hän sanoo.

Koko ajan kännykkäpelejä tuijottavat nuoret ovat hänen suuri huolenaiheensa.

– Heillä ei ole välttämättä edes ilmeitä saati tunteita, koska maailma on siellä pelissä. He eivät katso silmiin. On vain se jännitys, Anneli Aunola sanoo.

Hän on miettinyt, miksi tietokonepeleissä pitää ampua. Se raaistaa.

– Miksei tietokonepeleissä voida vaikka heittää kukkasilla? Aunola kysyy.

Kauko Röyhkä uskoo, että raakuus on amerikkalainen näkemys elämästä.

– Siinä kulttuurissa on siistimpää ampua kaikki kuin jättää eloon, hän sanoo.

Taide antaa uskoa siihen, että ihmisissä on jotakin hyvää, Kauko Röyhkä sanoo.­

Tämä ei jää tähän. Kauko Röyhkä kirjoittaa parhaillaan toista osaa Alisa Arosta kertovalle jännityssarjalle.

Perheväkivalta on Anneli Aunolan valitsema aihe.

Yhteistyö jatkuu. Tavoitteena on trilogia.

– Kolme kirjaa näin aluksi, Kauko Röyhkä sanoo vaatimattomasti.

Poliisin ura on Anneli Aunolalta lopullisesti kuopattu. Hän ei aio penkoa eläkkeellä rikoksia, jotka jäivät aikoinaan ratkomatta.

– Täytyisi olla poliisin virkamerkki, jos jotain haluaisi selvittää, hän sanoo.

Vaikka poliisin työssä näki kaikkea epäinhimillistä, se ei vaikuttanut Anneli Aunolan maailmankuvaan.

– Maailma on kaunis, Aunola sanoo.

– Ja ruma, Röyhkä heittää.

Kaikesta huolimatta ihmiset ovat Aunolan mielestä kauniita ja hyviä.

– Sanoisin Eino Leinon sanoin: Ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista.

– Heikon pitää osoittaa vahvuutensa tekemällä pahaa. Se on pieni, heikko minäkuva sillä ihmisellä ja pelko, joka ajaa pahan tekoon.

Kauko Röyhkän mieleen tulevat Tom Waitsin sanat televisiosarjasta The Wired: ”Tao se piru takaisin koloonsa”.

– Paha yrittää aina tulla ulos kolosta, mutta poliisin pitää taistella ja saada se takaisin sinne, Kauko Röyhkä sanoo.

Anneli Aunola & Kauko Röyhkä: Liian lempeä mies (Dodendo) 2021.