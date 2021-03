Aleksanteri Hakaniemi palasi Instagramiin hiljaiselon jälkeen – laulajaa ei ole tunnistaa tuoreista kuvista

Laulaja palasi Instagramiin täysin uudessa tyylissä.

Laulaja Aleksanteri Hakaniemi on viettänyt hiljaiseloa jäätyään tauolle vajaa vuosi sitten. Tällä viikolla artisti yllätti faninsa palaamalla sosiaaliseen mediaan.

Muun muassa Temptation Islandin mainoskappaleen Pane mut sekasin esittänyt artisti julkaisi Instagram-tilillään tuoreita kuvia, joissa hän näyttää varsin muuttuneelta. Kuvissa laulajan tuttu punertava pörrötukka on kammattu siististi taakse, parta on hieman kasvanut ja hänellä on päässään silmälasit.

Samalla Hakaniemi, 26, kertoi julkaisevansa tauon jälkeen uutta musiikkia perjantaina.

– Moi! Täällä ollaan taas. Toivottavasti voitte kaikki hyvin. Perjantaina uutta musiikkia, Hakaniemi paljasti päivityksessään.

Paluuilmoitus on saanut Hakaniemen fanit valloilleen. Myös laulajan muuttunut ulkonäkö on herättänyt ihastusta.

– Tervetuloa takaisin. Ihanaa kuulla susta!

– Missäs pörröhiukset?

– Ohhoh!

– Näytät hyvälle.

Aleksanteri Hakaniemi helmikuussa 2020.­

Osa myös hämmästeli, mihin kaikki artistin vanhat kuvat ovat kadonneet.

– Mitäs ihmettä, kaikki vanhat kuvat poistettu. Uusi alku? eräs seuraajista kysyi.

– Nuoren Mestarin paluu? laulaja Elias Kaskinen kirjoitti.

Kouvolassa syntynyt Aleksanteri Hakaniemi aloitti uransa uransa muun muassa Reino Nordinin ja Evelinan taustayhtyeissä. Hän julkaisi debyyttialbuminsa helmikuussa 2018. Emma-ehdokkuuksiakin saanut artisti on nähty myös televisiossa Fort Boyard Suomi- ja All Together Now Suomi -ohjelmissa.