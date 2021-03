Eddie Murphyn erikoinen asumisratkaisu on karkottanut kaksi morsianta – tällainen on supertähden värikäs suhde-elämä

Eddie Murphyllä 10 lasta viiden eri naisen kanssa, yksi kahden viikon jälkeen päättynyt erikoinen ”avioliitto” ja niin läheinen suhde äitiinsä, että se on pilannut suhteista ainakin kaksi.

Pian 60 vuotta täyttävä Eddie Murphy on elänyt värikkään elämän.­

Komediatähti Eddie Murphy täyttää kuukauden kuluttua 60 vuotta. Kasariklassikon jatko-osassa Prinssille morsian 2 paluun tekevä Murphy on viime vuosina viettänyt hiljaiseloa. Sitä ennen miehen elämää voi kutsua vähintäänkin värikkääksi, jota kelpaa muistella.

Kaikki alkoi 80-luvulta, kun supertähdeksi noussut mies tapasi mallina työskennelleen Nicole Mitchellin vuonna 1988. Suhde eteni nopeasti, sillä jo vuoden 1989 lopulla syntyi parille tytär Bria.

Murphyn vanhin lapsi Eric, 32, oli tosin syntynyt vain puoli vuotta aiemmin suhteesta Paulette McNeelyn kanssa. Vain vuotta myöhemmin 1990 Murphy sai Christian-pojan, 31, lyhyestä suhteesta Tamara Hoodiin sekä toisen lapsen, Miles Mitchellin, 31, Nicolen kanssa. Kahdessa vuodessa hänestä tuli siis neljän lapsen isä.

Vuonna 1997 Murphy päätyi otsikoihin, kun poliisi pysäytti hänet aamuöisellä autoajelulla West Hollywoodissa kyydissään transseksuaali prostituoitu. Lopulta Murphyn ei todettu syyllistyneen mihinkään rikkomukseen, mutta seksityöntekijästä oli aiempi pidätysmääräys prostituution vuoksi. Murphy myöhemmin väitti, että oli ainoastaan tarjonnut henkilölle kyydin kotiin.

Eddie ja Nicole Murphy saivat yhteensä viisi lasta.­

Käänteistä huolimatta Eddien ja Nicolen suhde jatkui ja he saivat vuonna 1993 solmitun avioliiton jälkeen vielä kolme lasta lisää: Shayne Audran, Zola Ivyn, ja Bella Zahran.

Vuonna 2006 pari ilmoitti erostaan.

– Lastemme hyvinvointi on tärkein huolemme ja heidän etunsa on ensisijalla, Murphy totesi.

Eddie ja Nicole Murphy kolmen nuorimman lapsensa kanssa vuonna 2003.­

Pian eron jälkeen Murphyn elämässä alkoivatkin varsin tuuliset ajat. Murphy alkoi tapailla Spice Girls -yhtyeestä tuttua Mel B:tä. Tähtiparin suhde oli lyhyt ja myrskyisä.

Mel B kuvaili vuonna 2018 kirjassaan Brutally Honest, että vain parin kuukauden tapailun jälkeen suhde syveni niin vakavalle asteelle, että he alkoivat suunnitella häitä. Mel B oli teetättänyt unelmiensa timanttisormuksen, ja Murphy pyytänyt rakkaansa kättä.

Spice Girls -yhtyeestä tuttu Mel B sai Murphyn kanssa lapsen salamaromanssin seurauksena. Murphy yritti turhaan kiistää isyyttään.­

Miehen asumiskuviot alkoivat kuitenkin haitata suhdetta. Murphyn talossa asuivat niin äiti Lillian kuin miehen isoveli sekä joukko henkilökuntaa ja ystäviä. Porukkaa tunki mukaan lomamatkoillekin. Pian Mel B huomasi olevansa raskaana ja ehdotti asumiskuvioon kyllästyneenä, että pari ostaisi oman kodin. Murphy kieltäytyi tiukasti ehdotuksesta ja pari riiteli rajusti.

Mel B vetäytyi omiin oloihinsa muutamaksi päiväksi, mutta sillä aikaa Murphy teki jo peruuttamatonta jälkeä suhteelle.

– Emme ole enää yhdessä, Murphy julisti tv-haastattelussa.

– En edes tiedä kenen lapsi on, ennen kuin teemme dna-testin, mies totesi kylmänviileästi.

Tytär Angel Iris syntyi keväällä 2007 ja dna-testi totesi Murphyn tämän isäksi.

Edellisen suhdedraaman jälkimainingeissa Murphy alkoi tapailla liikenainen Tracey Edmondsia. Jo uudenvuodenpäivänä 2008 pari lennähti solmimaan epävirallisen avioliiton yksityiselle saarelle Ranskan Polynesiassa. Ero koitti jo kahden viikon jälkeen.

Eddie Murphy ja Tracie Edmonds joulukuussa 2006. Ex-kumppani Mel B odotti tuolloin parin lasta.­

Pahat merkit olivat ilmassa jo häissä, joissa vieraat kertoivat Murphyn häipyneen tupakoimaan kaveriensa kanssa. Häiden jälkeen saarelle jääneet todistivat myös, miten ”iltaisin pari huusi ja nainen itki, vaikka piti olla kuherruskuukausi”.

Ongelmien taustalla juoruttiin olevan jälleen Murphyn äiti Lillian, jonka kanssa Edmonds ei tullut toimeen. Tuore puoliso ei myöskään halunnut vaihtaa sukunimeään Murphyksi. Murphyn erikoinen kimppakämppä, jossa majaili myös Murphyn bestman Johnny Gill, herätti jälleen kysymyksiä.

– Tracey kutsui sitä ”sukukokoustaloksi”, koska siellä oli niin paljon porukkaa. Hän halusi muuttaa Eddien taloon, mutta tahtoi muut pois sieltä, lähde kertoi People-lehdelle.

Kahdeksan lapsen jälkeen Murphy otti hetken rauhallisesti. Vuonna 2012 hänet yhdistettiin 19 vuotta nuorempaan malliin Paige Butcheriin ja neljä vuotta myöhemmin parille syntyi ensimmäinen yhteinen lapsi, tytär Izzy. Vuonna 2018 Murphystä tuli 57-vuotiaana isä kymmenennen kerran, kun parille syntyi poika Max.

Eddie Murphy on nykyään kihloissa Paige Butcherin, 41, kanssa. Parilla on kaksi lasta.­

Samoihin aikoihin Murphyn tytär Bria julkaisi harvinaisen joulukuvan kaikkien sisarustensa kanssa. Otoksessa oli tiettävästi ensimmäistä kertaa myös Murphyn tuolloin 11-vuotias tytär Angel Iris. Dna-kiistojen jälkeen välejä on paikattu.

– Angel viettää viettää viikonloppuja isänsä kanssa. Hän pääsee tutustumaan mieheen, jota hän muistuttaa hyvin paljon. Se on yksi elämäni suurimpia iloja tällä hetkellä, Mel B herkisteli Daily Mailin mukaan.

Ollessaan vieraana Ellen Gegeneresin ohjelmassa 2019 Murphy vitsaili reaktioista, joita suuri lapsilauma aiheuttaa ihmisissä:

– Miehet katsovat touhua ja miettivät, että hän on aivan hullu, paljonko tuo tuli maksamaan? Ajattelen, että naisille siinä on kuitenkin jotain seksikästä. ”Eddie Murphy tietää mitä tekee, Eddie Murphy saa pesää”, hän nauroi.

– Minulla on käynyt tuuri lasteni kanssa. Porukassa ei ole yhtään mätää omenaa, kaikista on kasvanut todella hyviä ihmisiä, hän on todennut ylpeänä.