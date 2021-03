Yle: Antti Tuisku antoi tuntemattomien ihmisten kosketella itseään – tienasi hämärästä keikasta vain 100 euroa

Antti Tuisku kertoo YleX:n haastattelussa, kuinka oli nuorempana bodypainting-poikana, jolloin tuntemattomat ihmiset saivat kosketella häntä.

Laulaja Antti Tuisku vieraili hiljattain YleX:n Youtube-kanavalla ohjelmassa Vastaa tai syö. Ohjelman ideana on se, että Tuisku ja ohjelmaa vetävä juontaja Tommi Manninen kysyvät toisiltaan kysymyksiä ja saavat valita vastaavatko he kysymykseen vai syövätkö jonkin pöydällä olevista ”herkuista.” Pöydällä tarjolla on muun muassa sipulipuuroa, tonic-kalavettä, verismoothieta, naudan munuaisia ja alkoholitonta olutmehujäätä.

Manninen kysyy Tuiskulta muun muassa, mikä on kyseenalaisin tapa, jolla tämä on tienannut rahaa. Tuisku päättää vastata kysymykseen.

– No kyllä se mielestäni on aika kyseenalaista, että olen 18-vuotiaana ollut bodypainting-poika ja tienannut rahani sillä. Me ollaan esimerkiksi lähdetty ihan "keikalle" kaverini Jennan kanssa. Siis ihan Rovaniemeltä ajamaan autolla Vantaalle, jossa on ollut illalla tällainen Pitsien yö -tapahtuma, jossa on esiintynyt strippari ja sit siellä on ollut tämmöinen seksivälinemyyntipiste ja sitten yksi illan numero on ollut se, että olen mennyt bokserit jalassa sinne tanssilattialle niin, että ihmiset ovat saaneet sormiväreillä maalata minua, Tuisku muistelee.

Tuisku muistelee tienanneensa keikasta noin sata euroa ja bensakulut. Tarinan kertomisen jälkeen Tuisku toteaa epäuskoisena:

– Kerroinko oikeasti juuri tämän tarinan.

Vastaa tai syö -sarjan video alla:

Kaksikko lukee kysymyksiä korteista, joten he eivät itse saa päättää, mitä toiselta kysyvät. Tuisku muun muassa kysyy Manniselta, kenellä suomalaisartistilla on tämän mielestä alhaisin älykkyysosamäärä, mihin Manninen päättää olla vastaamatta.

Tuisku puolestaan ei vastaa kysymykseen siitä, kenen suomalaisartistin fiittauksen poistaisi kappaleistaan, jos saisi nyt päättää niin. Manninen kuvailee Tuiskun olevan Suomen mittakaavassa todellinen supertähti ja kysyy tältä, millaisissa tilanteissa Tuisku käyttää ”et sä tiedä kuka mä oon -korttia?”

Tuisku hymyilee ja virnistää ennen kuin vastaa kysymykseen.

– Faktahan on se, että kyllä todella monet ovet aukeavat edessäni. En minä ikinä sano kenellekään, että etkö tiedä, kuka mä olen, kun kaikki tietää, kuka mä oon. Tämmöinen Antti Tuiskun oman elämän vip-asia näkyy siinä, että kun olin toissa päivänä esimerkiksi koronatestissä niin että sen sijaan, että minä menen mihinkään yleiseen drive iniin tai muualle, niin koronatesti otetaan minulta siellä, missä minä olen, Tuisku kuvailee.

Hän mainitsee esimerkeiksi oman elämänsä vip-asioista myös sen, että tapaaminen Suomen kulttuuriministerin kanssa onnistui yhden sähköpostin jälkeen ja sen että hän saa aina baarista tai ravintolasta hyvän pöytäpaikan.

Antti Tuisku teki hiljattain uuden aluevaltauksen, kun hän juonsi Uuden Musiikin Kilpailun suoran tv-lähetyksen.­

Odottaa innolla kesän Stadion-keikkoja

Antti Tuisku teki hiljattain suuren elämänmuutoksen ja muutti synnyinseuduilleen Rovaniemelle. Tuisku kertoi keskiviikkona julkaistussa IS:n haastattelussa viihtyneensä Rovaniemellä erittäin hyvin.

Hän kertoi haastattelussa organisoivansa parhaillaan tulevan kesän Olympistadion-keikkoja ahkerasti. Tuisku kertoi, ettei tahdo antaa epävarmuudelle sijaa, vaikka tulevista keikoista ja aikatauluista ei ole kunnolla varmuutta.

– Suunnitelmat ovat ihan täysillä käynnissä, ja siitä lähdetään, että kesäkuussa noustaan Stadionin lavalle! Olen siihen henkisesti ja fyysisesti valmis. En halua antaa ajatuksia liikaa sille, mitä milloinkin uutisoidaan, koska muuten saisin elää jatkuvassa epävarmuudessa, Tuisku kommentoi IS:lle.