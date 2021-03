Kirja: Ismo Leikolan Angelika-vaimo kävi lähellä kuolemaa – fanin härski pyyntö sairaalan aulassa sai veren kiehumaan

Uutuuskirjan mukaan Ismo Leikolan Angelika-vaimo sairastui Amerikassa niin vakavasti, että hengenlähtökin oli lähellä.

Koomikkotähti Ismo Leikola ja hänen vaimonsa Angelika Leikola muuttivat Yhdysvaltoihin reilu viisi vuotta sitten. Nyt pari kertoo uutuuskirjassaan Suo, kuokka ja Hollywood (Siltala, 2021) rehellisesti valtameren toisella puolella kokemistaan vastoinkäymisistä.

Yksi järkyttävimmistä hetkistä oli, kun Angelika sairastui vakavasti vuonna 2018. Uutuuskirjassa paljastetaan, että Angelikan tilanne oli niin paha, että hän kävi jopa lähellä kuolemaa.

– Istun vaimon sairaalasängyn vieressä ja pidän häntä kädestä. Tai yritän jotenkuten pitää, koska siitä menee letkuja. Tilanne on niin paha, että pitäisi jäädä osastolle. Sen lisäksi, että vaimon sisuksissa riehuu harvinaisen vittumainen bakteeri, koko paksusuoli on tulehtunut, Ismo kertoo kirjassa.

Angelikan sairastuminen säikäytti Ismon totaalisesti. Kirjassa kerrotaan, että yksi innokkaista hoitajista oli myös pariskunnan Kity-koira.­

Kirjassa kerrotaan Angelikan olleen niin huonossa kunnossa, ettei hän kyennyt edes kirjaamaan itseään sisään sairaalaan. Ismo meni hoitamaan asiaa vaimonsa puolesta, mutta samaan aikaan koomikkotähden tunnistaneet innokkaat fanit olivat lähestyneet Angelikaa sairaalaan odotushuoneessa.

– Kun tulin takaisin, hän istui ihan toisessa paikassa silmät verestäen ja vetisinä ja kertoi, että meidän vieressä olleet ukkelit olivat kyselleet häneltä innoissaan, olenko se Conanissa ollut koomikko. Vaimo oli vastannut niin kohteliaasti kuin kuumeiselta hampaiden kalinalta ja kivuiltaan kykeni, että joo, mutta nyt ei ole ihan sopiva hetki fanitapaamiselle, kirjassa kerrotaan.

– No, ukkelit eivät olleet olleet pyynnöstä tai vaimon mitä ilmeisimmästä tilasta moksiskaan, vaan olivat jatkaneet intoilua ja kyselyä. Lopulta vaimolle ei ollut jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin vaihtaa paikkaa.

Ikävä välikohtaus ja vaimon tilanne vetivät Ismon mielen matalaksi.

– Välikohtauksen lisäksi en tiedä kumpi harmittaa enemmän: se, että ei lähdetty aikaisemmin sairaalaan, koska vaimo luuli monta päivää, että sillä on vaan tavallista ärhäkämpi mahatauti, vai se, että hän makaa nyt täällä henkitoreissaan ihan turhaan.

Pariskunnan mukaan Angelikan sairastumiseen johtivat kaksi peräkkäistä antibioottikuuria, jotka määrättiin hänelle ennaltaehkäisevästi.

– Ei tiedetty, että antibiooteista voi sairastua, mutta näin sitten opittiin tämäkin. Täällä lääkärit määräävät paljon näitä ”varmuuden vuoksi” -antibioottikuureja, jotka ovat voimakkuudeltaan usein vielä suomalaisia jämerämpiä, kirjassa kuvaillaan.

Ismo joutui seuraamaan vierestä vaimonsa taistelua sairaalassa ja kotona.­

Ismo myöntää kirjassa, että kuolemanpelko oli pahimpina hetkinä käsinkosketeltava.

– Tutkailen vaimon kalpeaa naamaa ja huokaisen helpotuksesta, kun hän torkahtaa ja saa vähän lepoa. Toivon ettei kuolisi. Tätä asiaa ei tule usein pohdittua, mutta nyt tulee, eikä tämä ole alkuunkaan helppoa.

Pian vakava hetki saa jälleen uuden käänteen, kun siistiin pukuun pukeutunut mies saapuu sairaalan laskutusosastolta kertomaan pariskunnalle uutisia.

– Hän sanoo, että koska ollaan jäämässä yöksi ja meillä ei ole amerikkalaisia vakuutuksia, meidän pitää antaa pantti. Sanon että okei, millainen pantti. Hän kertoo että vaikka aluksi sellainen kymppitonni, Ismo muistelee kirjassa.

Kirjassa kuvaillaan Angelikan järkyttyneen summasta niin, että hän päättää Ismon vastusteluista huolimatta lähteä siltä istumalta kotiin. Muutama päivä sairaalassa voi nimittäin kustantaa pahimmillaan ”jopa sata tonnia”. Pari ei tiedä, mitä heidän vakuutuksensa korvaisi, sillä vakuutuksessa puhutaan ”kohtuullisista kuluista”.

– Niinpä hän vetää jalat täristen vaatteet päälleen ja allekirjoittaa paperin, että ei syytä sairaalaa, mikäli hän vammautuu tai kuolee, ja marssii reseptit kädessä ulos minä kauhuissani kintereillään. Maksuluukulla kuitataan siihen asti kertynyt summa, joka ei ole pieni, kirjassa kerrotaan.

Leikolan pariskunnan esikoisteoksessa sukelletaan syvälle amerikkalaisen ja suomalaisen yhteiskunnan eroihin.­

Toipuminen on rankkaa. Angelika joutuu vielä kolme kertaa tiputukseen, minkä jälkeen sairaanhoitaja alkaa tehdä kotikäyntejä.

– Tauti ei vaan lääkityksestä huolimatta hellitä ja vaimo ei pysty syömään ja juomaan normaalisti. Onneksi lääkäri väläyttää vaihtoehtoista lääkettä, jonka hän voi valita. Potentiaaliset sivuvaikutukset ovat pahemmat, mutta se tappaa varmasti taudin. Vaimo päätyy tähän vaihtoehtoon.

Taudin selättäminen alkaa pienin askelin. Sairastuminen on verottanut häntä niin ulkoisesti kuin sisäisestikin.

– Kun vaimo on taas tolpillaan, hän on muuttunut. Hän näyttää luurangolta ja osa hiuksistakin on tippunut, mutta silmissä roihuaa, kirjassa kuvaillaan.

Lähellä kuolemaa käyminen on herätellyt Angelikaa niin, että hän jopa soittaa pariskunnan vuokraisännälle ja sanoo suorat sanat nykyisen asunnon puutteellisista järjestelyistä. Asuntopainajaisen keskellä asunut pari haluaa päästä rempallaan olevasta siivottomasta kodista eroon mahdollisimman nopeasti.

– Hän muun muassa ottaa ja ilmoittaa kierolle vuokraisännälle, että jos se ei päästä meitä tämän mörskän vuokrasopimuksesta irti, me vedetään hänet oikeuteen niin että soi. Vaimon ilmoitus on sen verran jämerä, että se tehoaa saman tien ja ukko perääntyy mutisten, Ismo kertoo kirjasssa.

– Kun katson vaimoa ällistyneenä, hän kohauttaa olkiaan ja toteaa, että melkein kuolemisessa oli se hyvä puoli, että anteeksipyytely ja kursailu loppui ja hän päätti alkaa pärjätä tässä kulttuurissa. No, ei näköjään vaan päättänyt, vaan myös toteutti päätöksensä.

Myöhemmin Angelikan omalääkärikin myöntää, että tällä kertaa oli oikeasti tosi kyseessä.

– Vaimon sisäelimet olivat sairastumisen aikana olleet niin kovilla niin pitkään, että hengenlähtö oli ollut varteenotettava vaihtoehto. Toipumisaikakin on sitten tämän mukainen eli pitkä.