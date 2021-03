Erika Vikman täräytti Instagramiin kuvan uskaliaasta ”siivousasustaan” – poseeraa kameralle vain silkkihansikkaat yllään

Erika Vikman ei tunnetusti arastele näyttää paljasta pintaa sosiaalisessa mediassa.

Laulaja Erika Vikman on suosittu myös sosiaalisessa mediassa. Vikman on tunnettu erityisesti rohkeista esiintymisasuistaan, joista hän jakaa ahkerasti kuvia omalla Instagram-tilillään. Vikmanilla on kuvapalvelu Instagramissa yli 47 000 seuraajaa.

Muun muassa hiteistään Cicciolina ja Syntisten pöytä tunnettu Vikman julkaisi jälleen keskiviikkoiltana omalla Instagram-tilillään varsin rohkean otoksen. Kuvassa Vikman poseeraa kameralle lähes alasti, yllään ainoastaan näyttävä kaulakoru sekä vaaleanpunaiset hansikkaat.

– Sori ei voi tänää nähä kun mulla on siivouspäivä, Vikman kirjoitti kuvatekstissään.

Vikmanin kuva on tuttuun tapaan kerännyt tuhansia tykkäyksiä sekä lukuisia ihastelevia kommentteja. Moni laulajan seuraajista vitsaili, että heidänkin täytyy ruveta siivoamaan vastaavan kaltaisessa asussa.

– Taidan vaihtaa mun Sinin pinkit Siivous hanskat kans tuollaisiin uusiin kiiltäviin, jos tulis tehokkaampaa jälkeä, totesi eräs.

– Vaikka sama! Mulla selkeesti vaan liikaa päällä, vitsaili puolestaan tangokuningatar Johanna Pakonen.

Rohkea kuva keräsi valitettavasti myös asiattomia kommentteja. Napakoista kannanotoistaan tunnettu Vikman ei kuitenkaan tälläkään kertaa jäänyt niiden edessä sanattomaksi.

– Hienot rinnat, kommentoi muun muassa eräs.

– Ennemminkin hienot hanskat, vastasi Vikman terävästi.

Erika Vikman ihastutti seuraajiaan jälleen rohkealla tyylillään.­

Vikman ei tunnetusti säästele sanojaan, mikäli hän saa sosiaalisessa mediassa asiattomia kommentteja. Viime marraskuussa eräs Vikmanin seuraaja kommentoi laulajan kuvaa toteamalla, että Vikmanilla on ”mummo muodot”. Tuolloinkin laulaja vastasi seuraajalleen napaksti takaisin.

– Se on yhdyssana, Vikman vastasi tuolloin pusuhymiön kera.

Erika Vikman valittiin vuonna 2016 tangokuningattareksi, mutta hän ei koskaan kokenut sopineensa täysin siihen muottiin, johon tangotähden tulisi sopia.

Sittemmin Vikman on karistanut tangopölyt niskastaan. Keväällä 2020 hän julkaisi viekoittelevan Cicciolina-kappaleen, jolla hän pyrki Suomen euroviisuedustajaksi. Se oli esimakua Vikmanin uudesta tyylistä, jota jatkoi viime syksynä julkaistu Syntisten pöytä -kappale.