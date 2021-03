Kirja: Ismo Leikolan ja Angelika-vaimon muutto sai järkyttävän käänteen – asunnosta paljastui todellinen painajainen, jota kumpikaan ei ollut uskoa todeksi

Ismo ja Angelika Leikola paljastavat uutuuskirjassaan, etteivät kaikki heidän muuttonsa Los Angelesissa ole sujuneet suunnitellusti. Eräs asunto päihitti kuitenkin kauheudessaan kaikki edelliset.

Koomikkotähti Ismo Leikola ja hänen vaimonsa Angelika Leikola muuttivat Yhdysvaltoihin reilu viisi vuotta sitten. Menestyksekkään uran valtameren toisella puolella luonut pariskunta paljastaa uutuuskirjassaan Suo, kuokka ja Hollywood (Siltala, 2021) kohdanneensa Yhdysvalloissa todellisen asuntopainajaisen.

Kaikki sai alkunsa alkuvuodesta 2019, kun Leikolan pariskunnan oli muutettava pois nopealla aikataululla kodista, johon he olivat muuttaneet alle vuosi sitten.

– Kämppä haisee pidemmän poissaolon jälkeen poikkeuksellisen kauhealle. Vuokraisäntä ei tunnusta hajun olemassaoloa, vaikka käy paikan päällä kääntymässä, kirjassa kerrotaan.

Leikolat kertovat joutuneensa tilaamaan itse paikalle sisäilmatarkastajan. Haitallisten hiukkasten pitoisuus ilmassa on niin korkea, että lukema menee taulukon ulkopuolelle. Paljastuu, että todennäköisesti seinän ja lattian välissä olevien isojen rakojen kautta sisätiloihin on tullut alapohjasta torakoiden jämiä ja rottien ulostetta.

– Tulee kiire hankkia taas uusi kämppä, vaikka pelkkä ajatus muuttamisesta puistattaa meitä kumpaakin erityisen paljon, Ismo sanoo kirjassa.

Uusi koti löytyy lopulta paritalon puolikkaasta. Yli sata vuotta vanhassa talossa oli monenlaista pientä yksityiskohtaa, jotka pistivät heti parin silmään: seinissä oli halkeamia ja keittiö ja kylpyhuone olivat vähän rempallaan. Pahin on kuitenkin likakerros, joka peittää koko asunnon sisätiloja.

– Kaikkialla on todella likaista, niin kuin oikein kunnon kerros paskaa. Hyi helvetti. Vuokraisäntä lupaa, että ei hätää, hän tilaa tänne kunnon ammattisiivoojat, jotka pistävät paikat kiiltämään, pari kertoo kirjassa.

Yllätys on melkoinen, kun Ismo ja Angelika löytävät pari päivää ennen muuttoa talolta vuokraisännän siivoamassa äitinsä kanssa.

– He selittävät, että aloittivat homman jo itse, koska ammattisiivooja on myöhässä. Justiinsa joo.

Muuttopäivänä karu totuus valkenee: asunto on edelleen lian peitossa.

– Ovien kahvat ovat niin tahmaiset, että niihin jää kädet kiinni, ikkunoista näkee hädin tuskin läpi, ja keittiön kaapeissa ja jääkaapissa on vanhoja ruuanjämiä ja muuta inhottavaa. Lattia on varmaan imuroitu, muttei edes pesty.

Uutuuskirjassa puidaan kaunistelemattomaan sävyyn pariskunnan Amerikassa kohtaamia haasteita.­

Ismo ja Angelika tilaavat itse paikalle ammattisiivoajan, jotta muuttopuuhat pääsisivät alkamaan. He pistävät myös omat kätensä likoon.

– Löydetään itsemme keittiön lattialta hinkkaamasta saumaharjalla laattojen välistä jotain vuosisadan aikana kertynyttä mustaa paskaa. Kyllä me on totuttu siivoamaan, mutta tämä lähentelee jo kummitustalon remontoimista.

Karmea muuttopäivä saa entistäkin karmeamman käänteen, kun seinänaapurissa asuvan kahden nuoren naisopettajan koira hyökkää Angelikan kimppuun ja puree häntä jalasta kahdesta eri kohdasta. Pari joutuu lähtemään päivystykseen, jossa Angelika saa jäykkäkouristuspiikin ja antibioottikuurin.

– Tähän asti meillä on ollut oikeastaan vain positiivisia kokemuksia koirista, eikä ole oikein tullut edes mieleen pelätä niitä. Nyt kyseessä on kuitenkin joku ilmeisen häiriintynyt ja ylireviiritietoinen kaveri – ja meillä on yhteinen takapiha.

Angelika ja Ismo Leikolalla on ollut todellista epäonnea etsiessä asuntoa Los Angelesista.­

Kun pahimmasta muuttosähläyksestä on selvitty, huomaavat Ismo ja Angelika kauhukseen, että talossa vilisee muurahaisia. Kestää muutaman viikon, ennen kuin muurahaisongelma on selätetty.

– On pientä vesivahinkoa ja muurahaisten säännöllisiä comebackeja, ja keittiön kaapinovet pysyvät inhottavan tahmaisina, vaikka niihin on koitettu jo kaikkea paitsi napalmia. Astutaan myös autolle mennessä koiranpaskaan, tai ainakin se on usein lähellä.

Uusi naapurustokin paljastuu luultua pelottavammaksi. Ulkona ei tee mieli liikkua pimeällä, ja asunnon lähellä on hylätty rakennus ja pimeä kuja. Vuokraisännän asenne ei varsinaisesti helpota pariskunnan tilannetta. Kirjan mukaan vuokraisäntä oli läpeensä pihi. Niinpä hän hoitaa aina ammattilaista vaativat korjauksetkin itse.

– Häntä näkee välillä maalipurkin ja pensselin kanssa piilottelemassa kivitalon halkeamia, välillä silikonin kanssa korjaamassa suihkun seinässä olevaa ammottavaa reikää ja milloin mitäkin. Kun huomautetaan, että postilaatikko repsottaa yhden ruuvin varassa tippumaisillaan, hän tulee ja ruuvaa sen hujauksessa seinään, ilman mitään sen kummempia vatupasseja.

Lopulta asuntopainajainen päättyy traagisen käänteen myötä, kun Angelika-vaimo sairastuu ja joutuu sairaalaan. Tilanne on niin vakava, että Angelika on lähellä kuolla. Kotiin päästyään sisuuntunut Angelika soittaa pariskunnan vuokraisännälle ja sanoo suorat sanat asunnon puutteellisista järjestelyistä.

– Hän muun muassa ottaa ja ilmoittaa kierolle vuokraisännälle, että jos se ei päästä meitä tämän mörskän vuokrasopimuksesta irti, me vedetään hänet oikeuteen niin että soi. Vaimon ilmoitus on sen verran jämerä, että se tehoaa saman tien ja ukko perääntyy mutisten, Ismo kertoo kirjassa.

– Kun katson vaimoa ällistyneenä, hän kohauttaa olkiaan ja toteaa, että melkein kuolemisessa oli se hyvä puoli, että anteeksipyytely ja kursailu loppui ja hän päätti alkaa pärjätä tässä kulttuurissa, Ismo naurahtaa kirjassa.