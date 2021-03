Koomikkotähti Ismo Leikola teki totaalisen pysähdyksen ensimmäistä kertaa lähes 20 vuoteen – päätti heti yhden merkittävän asian uransa jatkosta

Koomikkotähti Ismo Leikola kirjoitti koronapandemian aikana esikoisteoksensa vaimonsa Angelikan kanssa. Pakollinen pysähtyminen toi mukanaan myös tärkeän oivalluksen tulevaisuudesta.

Juuri nyt Ismo Leikolan vatsassa lentelee perhosia enemmän kuin koskaan. Suomen kansainvälisesti menestynein koomikko on ollut vuosien varrella lukuisissa jännittävissä paikoissa, mutta nyt hän on täysin uuden edessä. Leikolan ja hänen vaimonsa Angelika Leikolan esikoisteos Suo, kuokka ja Hollywood (Siltala, 2021) on juuri nähnyt päivänvalon.

– Kun teen keikan, saan palautteen heti yleisön nauraessa. Nyt olemme joutuneet jännityksessä odottamaan, että miten ihmiset ottavat kirjan vastaan, Ismo Leikola kertoo puhelimitse.

Uutuusteos on henkilökohtainen ja roisin rehellinen sukellus avioparin viimeiseen viiteen vuoteen, joiden aikana he ovat jättäneet Suomen taakseen ja aloittaneet uuden elämän Yhdysvalloissa. Kirjassa puhutaan kulttuurierojen lisäksi vaikeista asioista, kuten asuntopainajaisista Los Angelesissa ja valtaisan suosion tuomista varjopuolista.

– Olemme nyt avoimempia kuin koskaan ennen. Puhumme kirjassa isoista asioista, joista olemme aiemmin vaienneet.

Leikolan pariskunnan esikoisteoksessa sukelletaan syvälle amerikkalaisen ja suomalaisen yhteiskunnan eroihin.­

Ajatus kahden mantereen välisiin kommelluksiin pureutuvasta kirjasta oli muhinut parin mielessä jo pitkään, mutta kirjoitustyö pääsi vauhtiin vasta koronapandemian pysäytettyä maailman. Ismon ja Angelikan yhteistyö on hioutunut saumattomaksi yli 13 yhteisen vuoden aikana, mutta kirjaa he naputtelivat täysin eri rytmissä.

– Elämme eri aikavyöhykkeillä silloinkin, kun olemme saman katon alla. Angelika heräsi aamuviideltä kirjoittamaan, minä taas nukuin myöhään ja saatoin kirjoittaa aamuneljään asti, Ismo kuvailee.

Siitä huolimatta pariskunta pureutui toistensa aikaansaannoksiin tiiviisti.

– Se oli aikamoinen symbioosi, koska tietysti luimme koko ajan toistemme tekstejä.

Lopulta kirja valmistui melko lyhyessä ajassa, alle vuodessa. Ismo sanoo, että hommasta ei olisi tullut mitään ilman vaimoa. Hän on itse tottunut kirjoittamaan lähinnä lyhyitä, lavalle kelpaavia vitsejä, mutta Angelika sen sijaan on lukutoukka ja valmistunut yliopistosta pääaineenaan kirjallisuus.

– Angelika oli koko projektin kantava voima. Hänellä oli hallussaan koko kirja, minä kirjoittelin luvun sinne ja tänne, ja rönsyilin minkä ehdin.

Vaikka Angelikan rooli kirjan kirjoittamisessa oli iso, kirjassa tarinaa vie kuitenkin eteenpäin Ismon kertojaääni. Se oli täysin tietoinen valinta, sillä Angelika ei halua olla julkisuudessa.

– Angelika on yksityishenkilö, joten jos olisimme eritelleet mikä on hänen sanomisiaan, se olisi voitu irrottaa lausuntona julkisuuteen. Ja jotkut osuudet on kirjoitettu niin vahvasti yhdessä, että emme enää itsekään pysty sanomaan kumpi kirjoitti mitäkin.

Ismo Leikola kiittelee vaimoaan Angelikaa kirjaprojektin kantavaksi voimaksi. Kuvassa myös pariskunnan Kity-koira.­

Koronapandemia toi esikoiskirjan syntymisen lisäksi jotain muutakin hyvää Leikolan perheeseen. Se katkaisi Ismon osalta lähes 20 vuotta jatkuneen keikkailun kuin seinään. Yhtäkkiä edessä olikin tyhjä kalenteri.

– Älyttömän kiertuetahdin pysähtyminen teki hyvää. Vaikka keikat ovat intohimoni, niin eihän kukaan halua istua kuukaudesta toiseen tuntitolkulla lentokentällä ja koneessa.

– Aina sanotaan, että pitää takoa, kun rauta on kuumaa. Minulla se rauta on ollut niin hemmetin kuuma jo vuosia, että pakko joskus pysähtyä.

Uusi rentoutunut tunne oli niin mahtava, että viime keväänä Leikola teki selkeän päätöksen tulevaisuudestaan: kun tästä selvitään, keikkatahti vähenee varmasti.

– Haluan pitää elämäni jatkossa rauhallisempana. Kun elämä palautuu normaaliksi, aion ottaa joka vuosi kahden kuukauden pätkän, jolloin en tee yhtäkään keikkaa.

Ismo Leikolan hurja keikkatahti vaati veronsa, mutta koronapandemia toi kaivatun pysähdyksen.­

Elokuussa koronatilanne oli Yhdysvalloissa jo niin musertava, että Ismo, Angelika ja heidän rakas koiransa Kity suuntasivat kohti Suomea. Ensimmäisenä Suomeen palattuaan pari lähti nauttimaan karanteenista ja loppukesästä vuokramökkiin keskelle metsää.

– Oli todella kiva tulla Suomeen, koska koronatilanne oli täällä niin paljon parempi.

Pariskunnalla on koti vain Yhdysvalloissa, joten Suomeen saapuessaan pariskunta turvautuu luoviin ratkaisuihin.

– Myimme Sipoossa sijainneen kotimme jo muutamia vuosia sitten, joten majailimme syksyllä muutamassa eri paikassa Helsingissä.

Ismolla piti olla loppuvuodesta Suomessa Jos ihan rehellisiä ollaan -kiertue, mutta lopulta keikoista toteutui vain muutama.

– Keikat on nyt siirretty hamaan tulevaisuuteen. Toivon, että tilanne olisi kesällä niin hyvä, että Suomessa voitaisiin järjestää edes ulkoilmakeikkoja.

Tällä hetkellä pari ahertaa tiukasti kirjan englanninkielisen version parissa, joka on osoittautunut yllättävän aikaa vieväksi. Englanninkielisen kirjan ilmestymiselle ei ole vielä lyöty päivämäärää lukkoon.

– Se on ollut yllättävän iso projekti, koska siitä on tulossa melkein kokonaan uusi kirja. Monet asiat pitää selittää aivan eri tavalla kansainväliselle lukijalle kuin suomalaiselle.

Nyt aikaa on vierähtänyt jo niin paljon, että Ismo ja Angelika ovat olleet kotonaan Los Angelesissa viimeksi yli puoli vuotta sitten.

– Haikailemme koko ajan takaisin, mutta ei sinne vielä tee mieli mennä. Maan tilanne ei ole vieläkään merkittävästi parantunut eikä siellä ole töitäkään, kun klubit ja monet muut paikat ovat edelleen kiinni.

Tällä hetkellä Ismo Leikolan keikkojen tulevaisuus on vielä auki ja riippuu täysin koronatilanteesta.­

Uusi elämä valtameren toisella puolella on ollut yksi pariskunnan parhaita päätöksiä. Ismo toteaakin, että on hyvin mahdollista, etteivät he koskaan enää palaa pysyvästi Suomeen.

– Kun muutimme, niin muutimme ihan kokonaan. Olemme tehneet koko ajan uraa Amerikassa siksi, että haluamme olla ja pärjätä siellä.

– Emme ole ajatelleet niin, että kun olemme päässeet tarpeeksi pitkälle, niin sitten pistämme saavutuksemme lihoiksi ja tulemme takaisin Suomeen.

Varsinkin tällä hetkellä kaukana kotoaan olevan parin on elettävä päivä kerrallaan.

– Tällä hetkellä elämää ei pysty suunnittelemaan, vaan on mentävä tilanteen mukaan, vaikka oikein kellään ei tunnu olevan varmuutta tulevaisuudesta.