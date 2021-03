Maisa Torppa ja puoliso Mikko: avioero ja pikaperuutus

Maisa Torppa ja hänen puolisonsa Mikko hakivat viime viikolla yhdessä avioeroa. Käräjäoikeudesta kerrotaan, että ero on edelleen vireillä, mutta siihen on pyydetty peruutusta.

Maisa Torpan liitossa on haasteita.­

Julkisuudesta tuttu some- ja tv-persoona Maisa Torppa ja hänen puolisonsa Mikko ovat hakeneet avioeroa. Aiheesta uutisoi ensin Seiska.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudesta vahvistetaan, että avioeroasia on vireillä. Avioerohakemus on jätetty tiistaina 23. helmikuuta. Hakijoiksi on merkitty liiton molemmat osapuolet.

Torppa kirjoittaa erostaan omassa Instagramissaan.

– Yhtenä päivänä vaivuin niin syvälle epätoivoon, että pyysin Mikkoa täyttämään ja viemään mun kanssa avioeropaperit. Ajattelin syvässä epätoivossa, että meidän on pakko erota jotta tämä kiusaaminen loppuu, Torppa kirjoittaa.

Hän ei tarkalleen erittele, mitä tarkoittaa kiusaamisella.

– Järkiini tullessani haettiin se paperi jo parin tunnin päästä pois. Hävettää oma käytös aivan suunnattomasti, Torppa jatkaa.

IS:n käräjäoikeudesta saaman tiedon mukaan ero on kuitenkin edelleen vireillä käräjäoikeudessa.

Eroon on käräjäoikeuden mukaan jätetty molempien puolisoiden toimesta peruutuspyyntö, mutta koska avioeroprosessi on kaksivaiheinen, ero on jäänyt vireille käräjäoikeuteen.

Käräjäoikeudesta kerrotaan IS:lle, että peruutuspyyntö kirjattiin seuraavana päivänä eropaperien jättämisestä. Se on kuitenkin edelleen vireillä, koska asia ei ole kiireinen ja se näin ollen odottaa, että käsittelijä ehtii käsitellä asian loppuun. Prosessissa voi mennä useita päiviä.

Torppa ja tämän puoliso menivät naimisiin Helsingissä ystävänpäivänä 2020. Asia selvisi Torpan tekemän somepäivityksen kautta.

– My Forever Valentine, Torppa kirjoitti tuolloin onnellisena.

Torppa julkaisi vain pari viikkoa sitten onnellisen päivityksen parin ensimmäisenä hääpäivänä.

– Kiitos, että teet musta maailman onnellisimman vaimon, Torppa kirjoitti ystävänpäivänä 2021.

Tammikuussa Torppa kertoi olevansa raskaana.

– Voi kuinka hartaasti ja paljon sinua on toivottu! Teit meistä maailman onnellisimpia, kun viimein ilmoitit olevasi kyydissä. Koko perhe ei malta odottaa, että saamme sinut syliin ensi kesänä, seurapiirikaunotar kirjoitti.

Lisätty klo 13.55. tarkennus: käräjäoikeuden mukaan molemmat puolisot ovat peruuttaneet eron jälkikäteen. Otsikkoa muokattu sen jälkeen, kun käräjäoikeudesta saatiin tieto peruutuksesta. Lisätty klo 14.47. tieto siitä, että Torpan ja tämän puolison peruutuspyyntö kirjattiin seuraavana päivänä.