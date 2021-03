Alec Baldwin menetti hermonsa totaalisesti: pamautti someen raivoisan vastauksen uutta ”mysteerivauvaansa” ihmetelleille

Alec ja Hilaria Baldwin esittelivät tiistaina perheensä uusimman jäsenen. Kaikkia se ei miellyttänyt, joten Hollywood-tähdelle tulvi kipakkaa palautetta.

Hollywood-tähti Alec Baldwinin, 62, ja hänen puolisonsa Hilaria Baldwinin, 37, fanit hieraisivat tiistaina silmiään, kun pari ilmoitti Instagramissa perheenlisäyksestä. Hilaria Baldwin poseerasi Instagramissa kuuden lapsen kanssa ja paljasti samalla, että perheeseen oli saapunut uusi vauva vain alle puoli vuotta edellisen syntymän jälkeen.

Baldwinien ilmoitus hämmästytti, sillä Hilaria ei ollut ollut raskaana eivätkä he kertoneet, oliko lapsi syntynyt sijaissynnyttäjän avulla tai oliko hänet adoptoitu.

Asiaa ihmeteltiin kovaan ääneen sosiaalisessa mediassa. Myös Alec Baldwinin Instagram-tilille kertyi kommentteja, joissa kyseenalaistettiin perheenlisäys.

Osa kommentoijista epäili, että kyseessä oli vain epätoivoinen yritys saada julkisuutta. Esiin nostettiin myös Hilaria Baldwinin valheiksi paljastuneet kertomukset hänen juuristaan

– Kuka on äiti? Hän ei ollut raskaana. Hän synnytti puoli vuotta sitten. Joten jos kyseessä oli sijaissynnyttäjä, kertokaa se. Jos vauva on adoptoitu, kertokaa niin. Jos ette halua kertoa mitään, miksi ette lopeta jatkuvaa kuvien julkaisua ja klikkiotsikkojen kerjäystä? Sen kun kasvatatte sata lastanne yksityisesti, eräs kommentoija totesi.

Yllättäen Alec Baldwin riensi paikalle ja vastasi kritisoijan kommenttiin. Näyttelijä vaikutti menettäneen hermonsa, sillä hänen vastauksensa oli hyvin kipakka.

– Sinun pitäisi tukkia turpasi ja huolehtia omista asioistasi, Baldwin vastasi.

Pian Baldwin kommentoi myös toista saamaansa viestiä.

– Uskoakseni ihmisten tulisi vain sanoa onneksi olkoon tai pitää päänsä kiinni, hän totesi.

Kolmas kommentoija ihmetteli, miksi ihmiset suhtautuivat niin ilkeästi ja vihamielisesti Baldwinien perheenlisäykseen. Baldwinilla oli valmiina vastaus myös tähän.

– Koska he eivät ole kovin fiksuja. Amerikkalaiset ovat ihmisiä, jotka tietävät muuta sivistynyttä maailmaa vähemmän siitä, miten elää rauhallista, tervettä elämää, hän napautti.

Hilaria Baldwinin Instagram-tilillä kommentointi ei ole lainkaan käytössä, joten hän on säästynyt valtavalta kommenttiryöpyltä. Hilaria paljasti tilillään tiistaina, että perheen uusi vauva on tyttö ja hänen nimensä on Lucia. Kaikilla parin lapsilla on espanjankielinen nimi.

– Me olemme niin rakastuneita tyttäreemme Luciaan. Aivan kuten veljesi ja siskosi, olet toteutunut unelma, Hilaria kirjoitti pienokaisen kuvan yhteydessä.

People-lehden lähde paljasti, että pieni Lucia syntyi maailmaan sijaissynnyttäjän avulla.

Baldwinien perheeseen kuuluvat Lucian lisäksi kuusi kuukautta vanha Eduardo, 2-vuotias Romeo, 4-vuotias Leonardo, 5-vuotias Rafael ja 7-vuotias Carmen. Lisäksi Alec Baldwinilla on aikuinen Ireland-tytär liitostaan Kim Basingerin kanssa.