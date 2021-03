Koronaan sairastunut ja viimeisillään raskaana oleva tosi-tv-tähti Johanna Pulkkinen siirrettiin Naistenklinikalle– ”En tiedä mikä tilanne nyt”

Tosi-tv-tähti Johanna Pulkkinen toteaa, että koronaan sairastuminen ja viimeisillään raskaana oleminen on yhdistelmä, jota hän ei tule hetkeen unohtamaan.

Viimeisillään raskaana oleva tosi-tv-ohjelmista tuttu Johanna Pulkkinen kertoi viime viikolla Instagramissa joutuneensa sairaalan keuhko-osastolle sairastuttuaan koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin. Pulkkinen muistetaan tosi-tv-ohjelmista Big Brother ja Viidakon tähtöset.

Nyt Pulkkinen on kertonut päässeensä pois keuhko-osastolta, mutta joutuneensa uudestaan sairaalaan tutkittavaksi sen vuoksi, että vauva on liikkunut aiempaa vähemmän. Pulkkinen on raskausviikolla 38.

Hän kerto Instagramissa, ettei ole nukkunut moneen yöhön kunnolla. Hän kertoi, että sairaalasssa ennen keuhko-osastolle menoa hänestä otettiin paljon kokeita, eikä hän enää muista edes kaikkia niitä.

– Happisaturaatio oli onneksi sairaalassa olo ajan koko ajan jotain 93-96, että tiiän että vauva saa myös koko ajan happea. Keuhkokuvissa näky jotain koronan aiheuttamia mustia pilkkuja ympäriinsä,jos muistan oikein mitä keuhkolääkäri kertoi. Mut ei mitään viitteitä mihinkään keuhkokuumeeseen. Ainoastaan koronan aiheuttamaa.

Pulkkinen kertoo myös toisesta vaivasta, josta hän alkoi sairaalassa ollessaan kärsiä. Hän kertoo heti ensimmäisenä päivänä kurottaneensa sairaalan sängystä, kun hän kuuli selästään vaimean ”poks-äänen.” Hän kertoi selkänsä olleen jo valmiiksi kipeä yskimisestä, mutta nyt kipu yltyi entistä pahemmaksi.

– En nukkunut siellä yhtään eikä vahvemmatkaan kipulääkkeet auttanut yhtään. Ekana yönä ambulanssihenkilökunta toi mulle huonekaverin ja sit kuuntelin hänen hengitystä läpi yöt ja soitin pariin kertaan hoitajat paikalle, kun kävin vessassa ja huomasin, että tämä mummeli on onnistunut irrottaa happinaamarin, ahdisti maata siinä ja pelkäsin et milloin se mummo siinä verhon takana vetää viimeiset henkäisyt, Pulkkinen kertoo.

Hän kiittää tekstissään hoitajia siitä, että he tekivät kaiken voitavansa hänen olonsa parantamiseksi, vaikka osasto oli Pulkkisen mukaan täynnä ja hoitajilla oli varmasti kädet täynnä työtä.

Johanna Pulkkinen kuvattuna Viidakon tähtöset -ohjelman lehdistötilaisuudessa vuonna 2014.­

Pulkkinen kertoi päässeensä kotiin sairastamaan. Pulkkinen kertoo, että hänelle tehdään suunniteltu sektio, jota todennäköisesti joudutaan aikaistamaan, mutta hän ei vielä tiennyt, milloin sektio on.

Pulkkinen on kertonut kuulumisiaan myös Instagramin Tarinat-osiossa. Hän kertoi lähteneensä maanantai-iltapäivänä Espoon sairaalaan, sillä vauva oli liikkunut vatsassa aiempaa vähemmän. Espoosta Pulkkinen siirrettiin Naistenklinikalle, jossa hän on edelleen. Hän kertoo, että vauvan sydänääniä on kuunneltu jatkuvasti.

– En tosiaan tiedä nyt mikä tilanne ja mitä seuraavaksi, Pulkkinen kirjoittaa.

Hän kertoi myös selkänsä olevan edelleen kipeä.

– Onneksi olo on muuten parempi tämän sairastelun osalta, vaikka vieläkin on yskä, kuume sahaa, nenä vuotaa ja voimaton olo.

Pulkkinen toteaa, että korona ja loppuraskaus on sellainen yhdistelmä, jota hän ei ihan heti tule unohtamaan. Tuleva lapsi on Pulkkisen kolmas. Hänellä on 1-vuotias tytär Isla ja 5-vuotias poika Hugo.