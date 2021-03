Näyttelijä Jonah Hill häpesi vartaloaan niin paljon, ettei riisunut paitaansa edes uidessa – pysäyttävä avautuminen arasta aiheesta

Jonah Hill oppi hyväksymään itsensä vasta 35-vuotiaana. Ennen sitä hän ei kyennyt riisumaan paitaansa edes läheistensä läsnä ollessa.

Superbad-, The Wolf of Wallstreet- ja 21 Jump Street -elokuvista tutun Jonah Hillin Instagram-päivityksestä tuli viikonloppuna valtava hitti. Näyttelijä julkaisi tilillään avoimen kirjoituksen siitä, miten hän häpesi vartaloaan vuosikausia ja kuinka huono itsetunto hänellä oli siksi.

Hill jakoi Instagramissa kuvan brittiläisen Daily Mail -lehden artikkelista, jota varten paparazzi oli kuvannut hänet märkäpuvussa ja ilman paitaa. Kuvan yhteydessä Hill tunnusti, ettei hän ennen ottanut paitaansa ikinä pois edes läheistensä seurassa, sillä hän inhosi omaa vartaloaan niin paljon.

– En usko, että otin koskaan paitaani pois uima-altaalla edes perheeni ja ystävieni edessä ennen kuin 35-vuotiaana. Ehkä se olisi tapahtunut aiemmin, jos lapsuuteni epävarmuuksia ei olisi pahentanut vuosien pilkka vartalostani lehdistössä ja haastatteluissa, Hill kertoo kirjoituksessaan.

Hillin mukaan on mahtavaa, ettei häntä enää lannista se, että paparazzit jahtaavat häntä ja ikuistavat hänet vähäpukeisiin kuviin. Hän on päässyt yli epävarmuudestaan ja siitä häpeästä, jota hän tunsi nuorempana.

– Olen 37-vuotias, rakastan itseäni ja hyväksyn viimein itseni, Hill julistaa Instagramissa.

Jonah Hill näytteli vuonna 2007 hitiksi nousseessa Superbad-elokuvassa.­

Hill halusi kirjoittaa arasta aiheesta julkisesti rohkaistakseen vartalonsa kanssa kamppailevia nuoria hyväksymään itsensä. Hän muistuttaa, että jokainen vartalo on kaunis ja hyvä juuri sellaisena kuin se on.

– Tämä on niille kaikille lapsille, jotka eivät ota paitaansa pois uima-altaalla. Pitäkää hauskaa. Olette ihania, mahtavia ja täydellisiä, Hill kirjoittaa.

Julkaisunsa lopuksi Hill toteaa, etteivät edes otsikot hänestä ilman paitaa saa hymyä hänen kasvoillaan hyytymään.

Hillin kirjoitus on saanut somessa valtavasti huomiota. Siitä on tykätty Instagramissa yli 1,5 miljoonaa kertaa ja sitä on jaettu innokkaasti Twitterissä. Hillin rohkeaa ulostuloa ylistetään ja hänen kerrotaan olevan loistava esimerkki nuorille. Osa kommentoijista kertoo hävenneensä vartaloaan aiemmin, mutta aikovansa jatkossa paljastaa sen ylpeänä.

Peoplen mukaan Hill on puhunut epävarmuudestaan vartalonsa suhteen aiemminkin. Näyttelijä kertoi GQ-lehdelle viime syksynä, että hän kamppaili pitkään pukeutumisensa kanssa. Hilliä kiinnostivat muoti ja vaatteet, mutta hän koki, että oman tyylin löytäminen oli vaikeaa hänen kokoiselleen.

– On todella vaikeaa pukeutua tietyllä tavalla, kun olet ylipainoinen, koska tyylikkäitä vaatteita ei tehdä ihmisille, jotka ovat ylipainoisia, Hill sanoi GQ:lle.

Hill on pannut merkille, että hänen tyylitajunsa ja kiinnostuksensa muotimaailmaa kohtaan on herättänyt ihmisissä hämmennystä.

Hill poseerasi vuonna 2019 Berliinissä. Näyttelijä on kiinnostunut muodista, mutta kamppaili aiemmin löytääkseen itselleen sopivia vaatteita.­

Hill tuli elokuvamaailmassa tunnetuksi tähtenä, joka näytteli nuoria, tukevia miehiä, joilla ei välttämättä ollut kovin paljoa tyylitajua. Kun ihmisille sitten selvisi, millainen Hill oikeasti on, heidän oli vaikea ymmärtää sitä.

– Nykyäänkin kuulen, miten joku puhuu minusta muotimaailmassa ja toteaa ”Se tyyppi? Se epämiellyttävä kaveri Superbadista?”.