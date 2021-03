Britney Spears julkaisi harvinaisen kuvan teinipoikiensa kanssa – tämä poikien ja äidin väleistä tiedetään

Poptähti Britney Spears ihastutti fanejaan julkaisemalla kuvan poikiensa Sean Prestonin, 15, ja Jaydenin, 14, kanssa.

Britney Spears on ollut runsaasti otsikoissa Framing Britney -dokumentin myötä. Poptähteä itseään ei dokumentissa kuulla. Dokumentin tekijät ovat kertoneet, etteivät he saaneet Britneyhyn yhteyttä yrityksistä huolimatta.­

Poptähti Britney Spears, 39, julkaisi pitkästä aikaa Instagramissa kuvan kahden poikansa Sean Prestonin, 15, ja Jaydenin, 14, kanssa. Britney seisoo kuvassa poikiensa keskellä. Kuvasta huomaa, kuinka teini-ikäiset pojat ovat jo reilusti 163-senttistä äitiään pidempiä. Britney on julkaissut samasta kuvasta kaksi eri versiota, joista toiseen hän kertoo muokanneensa punaisena hehkuvan taivaan.

– On hullua, kuinka aika kiitää. Poikani ovat jo niin isoja! Tämä on todella rankkaa kenelle tahansa äidille ja varsinkin poikien äidille nähdä poikinensa kasvavan näin nopeasti, Britney kirjoittaa ja jatkaa:

– Olen todella onnekas, koska kaksi kultaani ovat todellisia herrasmiehiä ja niin ystävällisiä, että minun on täytynyt tehdä jotain oikein.

Spears myös kertoo, miksei hänen poikiaan ole näkynyt hänen Instagramissaan pitkään aikaan.

– En ole julkaissut heistä kuvia hetkeen, koska he ovat nyt sellaisessa iässä, että tahtovat itse ilmaista omaa identiteettiään ja minä ymmärrän sen. Mutta minä tein kaikkeni muokatakseni tästä kuvasta näin hienon ja arvatkaa mitä, he viimeinkin antoivat minun julkaista tämän kuvan.

Spears vitsailee kuvatekstissä, että saatuaan luvan kuvan julkaisulle hän ei tunne enää oloaan ulkopuoliseksi.

– Nyt lähden juhlimaan, voi paska, ehkäpä coolit äidit eivät juhlikaan. Ok, minä luen vain kirjan sen sijaan, Spears päättää tekstinsä.

Britney Spears on ollut runsaasti otsikoissa viime aikoina hänestä julkaistun dokumentin Framing Britney vuoksi. Dokumentissa käytiin myös läpi, kuinka Britney menetti lastensa huoltajuuden heidän isälleen Kevin Federlinelle. Poptähden isä Jamie Spears, 68, on ollut tyttärensä holhoojana vuodesta 2008 asti. Isä on pitänyt huolta tyttärensä liiketoimista, henkilökohtaisista asioista, kodinhoidosta ja lakiteknisistä asioista. Holhouksen alaisena Britney ei saa ilman isänsä lupaa avioitua, saada lapsia tai käyttää omia rahojaan.

Britney Spears kuvattuna poikiensa Sean Prestonin ja Jaydenin kanssa The Smurfs 2 -elokuvan ensi-illassa heinäkuussa 2013.­

US Weekly -lehti kirjoittaa, että Britney näkisi poikiaan nykyään aiempaa harvemmin. Lehden haastatteleman lähteen mukaan Britney näki poikiaan aiemmin enemmän, mutta vuonna 2019 tapahtuneen välikohtauksen jälkeen tapaamiset ovat olleet harvemmassa. Britneyn isän väitetään pahoinpidelleen lapsenlastaan Sean Prestonia vuonna 2019.

– Pojat viettävät suurimman osan ajasta isänsä luona ja ovat hyvin harvoin äidillään, etenkään yön yli. He ovat teini-ikäisiä ja he tahtovat olla ystäviensä kanssa, eivät vanhempiensa. Ei heillä ole mitään Britneyta vastaan, he rakastavat ja palvovat häntä ja Kevin luottaa häneen. He ovat usein vain ulkona ystäviensä kanssa.

Us Weeklyn haastattelema sisäpiirilähde kuvailee Sean Prestonin ja Jaydenin olevan ”normaaleja poikia”, jotka pitävät urheilusta ja ulkoilusta. Lähteen mukaan pojat vain tahtovat nähdä äitinsä onnellisena.

Free Britney -liikkeen mielenosoittajia kuvattuna oikeustalon edustalla osoittamassa mieltään helmikuussa 2021.­

Lähteen mukaan pojat ovat tietoisia Free Britney -liikkeestä ja helmikuussa julkaistusta dokumentista, jossa käsiteltiin Britneyn elämää ja tämän oikeustaistelua isäänsä vastaan. Free Britney -liikkeen aktiivit vaativat Britneyn vapauttamista holhouksesta, sillä he kokevat Britneyn olevan täysin siinä kunnossa, että tämä voi pitää huolta itsestään. Liikkeen aktiivit ovat järjestäneet muun muassa mielenosoituksia. Julkisuuden henkilöistä tukensa liikkeelle on osoittanut muun muassa Paris Hilton, joka kertoi mielipiteensä asiasta myös Framing Britney -dokumentissa.

Lehden mukaan Britneyn pojat eivät tule toimeen Jamie Spearsin kanssa. Jamie Sparsilla on kolme vuotta kestävä lähestymiskielto tyttärenpoikiinsa. Maaliskuussa 2020 Britneyn nuorempi poika Jayden oli Instagramissa livetilassa, kun hän kutsui isoisäänsä mulkuksi.

Lehden mukaan pojat ovat kuitenkin tekemisissä Britneyn äidin Lynne Spearsin kanssa.