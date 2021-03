Ismo Leikolan äänikirjan julkaisu mokattiin täysin – koomikko ihmettelee tapahtunutta

Ismo Leikola ihmettelee, miten on mahdollista, että hänen ja hänen vaimonsa Angelika Leikolan äänikirjan julkaisu mokattiin.

Koomikko Ismo Leikola kertoo Instagramissa ja Facebookissa, kuinka hänen ja hänen vaimonsa Angelika Leikolan tuoreen kirjan julkaisussa on mokattu. Pariskunnan esikoiskirja Suo, Kuokka ja Hollywood julkaistaan torstaina 4. maaliskuuta. Kirjan äänikirjan oli määrä ilmestyä vasta reilusti myöhemmin.

Leikola toteaa Instagramiin kirjoittamassaan julkaisussa, ettei olisi uskonut, että tällaista voi edes tapahtua.

– Nyt kävi ilmi, että jossain oli tapahtunut hieman isomman luokan hölmöily ja joku ihme versio äänikirjasta päätyi viikonloppuna joihinkin palveluihin hetkeksi aikaa kaikkien kuunneltavaksi. Herranen aika, voi muna ja perseen suti, Leikola päivittelee ja jatkaa:

– Ei mitään hajua, miten näin on voinut tapahtua. Moinen ei nimittäin käynyt meidän mielessä edes teoreettisena mahdollisuutena. Mutta no, me ollaankin tällä alalla uusia. Ehkä kirjallisuuden parissa tällaiset sekoilut on ihan arkipäivää. Stand up -alalla vastaava tarkoittaisi luultavasti jotain sellaista, että minut olisi tilattu keikalle jonkun firman pikkujouluihin joulukuun 5. päivälle, mutta olisin lukenut sähköpostin väärin ja käynyt tekemässä keikan marraskuun viides. Toki siinä vähän ihmettelin, kun firman ovet oli lukossa eikä paikalla ollut ketään, mutta pääsin kuitenkin ikkunasta sisään ja tein keikan sovitusti.

Leikola toteaa, että virhe on nyt korjattu ja nauhoite on poistunut palveluista. Kuvan kommenttikentässä onkin ihmisiä, jotka kertovat kuunnelleensa kirjaa ja ihmetelleensä sen katkettua kesken.

Ennen korona-aikaa Ismo Leikola keikkaili runsaasti. Kuva Leikolan Lontoon-keikalta vuodelta 2015.­

Suo, Kuokka ja Hollywood -kirjan on kustantanut Siltala. Kustannusyhtiön verkkosivuilla kuvaillaan kirjan olevan harvinainen sukellus stand up -komiikan kulissien taakse ja tarina kasvusta kovan paineen alla viihteen kovimmassa ytimessä.

Leikolat ovat törmänneet kirjaprojektissaan jo aiemmin haasteisiin. Ismo Leikola kertoi hiljattain, kuinka kirjan kääntäminen englanniksi on osoittanut käytännössä mahdottomaksi tehtäväksi: