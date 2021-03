Alec Baldwinin perheeseen putkahti uusi vauva vain puoli vuotta edellisen syntymän jälkeen – Hilaria-vaimon kuva sai hieraisemaan silmiä

Hollywoodin tähtiparin perhe täydentyi amerikkalaismedian mukaan kuudennella lapsella, vaikka parin Eduardo-pojan syntymästä on kulunut vasta vajaat puoli vuotta.

Hollywood-tähti Alec Baldwinin, 62, puoliso Hilaria Baldwin, 37, julkaisi maanantaina Instagram-tilillään kuvan yhdessä lastensa kanssa. Kuvassa Baldwin poseeraa sängyllä kuuden lapsen kanssa, joista neljä vanhinta hymyilee vekkulisti kameralle ja kaksi pienintä makaa hänen sylissään.

Alec Baldwinin ottamassa kuvassa erikoista on se, että parin perheeseen on ilmestynyt kaikessa hiljaisuudessa kuudes lapsi, josta he eivät ole hiiskuneet julkisuuteen sanallakaan.

Vaikka Baldwinien viides lapsi Eduardo syntyi vasta syyskuussa vajaat puoli vuotta sitten, ovat he toivottaneet kuvan perusteella tervetulleeksi jo kuudennenkin lapsensa.

Page Sixin mukaan pari kieltäytyi kommentoimasta perheenlisäystään millään tavalla, mutta heidän lähipiiristään vahvistetaan sivustolle kuudennen lapsen syntymä. Lähde ei kuitenkaan paljastanut, miten pienokainen on voinut syntyä vain runsaat viisi kuukautta isoveljensä jälkeen.

Lähde ei suostunut myöskään kertomaan, onko perheen kuopus adoptoitu tai syntynyt sijaissynnyttäjän avulla.

Vielä toistaiseksi Baldwinin Instagram-tilin esittelytekstissä lukee, että on viiden lapsen äiti, ei kuuden.

Somessa Baldwinien yllättävää perheenlisäystä ihmeteltiin kovaan ääneen. Twitteriin tulvi nopeasti viestejä, joissa hämmästeltiin, miten Baldwin on voinut jälleen saada lapsen.

– Miten Hilaria Baldwin synnytti vauvan kuusi kuukautta edellisen synnytyksen jälkeen? Miten se on mahdollista? eräs nainen ihmetteli Twitterissä.

– Miten tuo on mahdollista? Onko hänellä taikakohtu, joka kasvattaa vauvan viidessä kuukaudessa? toinen kyseli.

Vielä marraskuussa Baldwin oli sitä mieltä, että viisi lasta saisi riittää ainakin toistaiseksi. Hän kertoi People-lehdelle koronapandemian olleen hyvin uuvuttavaa aikaa hänen perheelleen ja kokevansa siksi, että parin lapsiluku oli täynnä.

Viime lokakuussa Baldwin puolestaan totesi, että hän voisi ehkä hankkia vielä lapsia, muttei maininnut sanallakaan olevansa raskaana tai suunnittelevansa lasten hankkimista.

Baldwinien perheeseen kuuluu uuden tulokkaan ja Eduardo-vauvan lisäksi 2-vuotias Romeo, 4-vuotias Leonardo, 5-vuotias Rafael ja 7-vuotias Carmen. Lisäksi Alec Baldwinilla on aikuinen Ireland-tytär liitostaan Kim Basingerin kanssa.

Hilaria Baldwin joutui vuodenvaihteessa valtaisan kohun silmään, kun julkisuuteen tihkui tietoja, jotka asettivat hänen koko elämäntarinansa hyvin erikoiseen valoon. Baldwinin väitettiin esittävän julkisuudessa taustaltaan espanjalaista, vaikka hän todellisuudessa oli amerikkalainen, ja pian juttu paisui maailmanlaajuiseksi uutiseksi.