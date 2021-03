Julkkiskohujen äiti Viivi Huuska provosoi tahallaan – räväkän tyylin taustalla vaikuttaa isoveli Cristal Snow

Valokuvaaja-ohjaaja Viivi Huuska muistetaan muun muassa Sini Sabotagen kohahduttaneista vessanpönttö­kuvista ja Pete Parkkosen seksiä tihkuvasta Kohta sataa -musiikkivideosta.

Pete Parkkosen musiikkivideo Kohta sataa kohahdutti muutama vuosi sitten. Se suihkautti kerralla uusiksi ihmisten käsitykset ”Idols-Petestä”: pojasta oli kasvanut aikuinen mies, joka tarjosi kroppansa kaikkien katsottavaksi.

Ja jengi katsoi – ja jengi kommentoi.

Videon ohjasi Viivi Huuska. Hän oli aiemmin noussut levy-yhtiöiden suosikkikuvaajaksi valokuvillaan: sessio Sini Sabotagen kanssa oli tuottanut kuvia, jotka jäivät mieleen kuin Parkkosen videot. Laulaja istui vessanpöntöllä.

Kun kuvat näkee, ne muistaa.

Nyt Viivi Huuska, 31, on ottanut urallaan uuden askeleen. Hän on ohjannut Ylen tv-sarjan Kullannuput. Siinä on Huuskan ohjaamista musiikkivideoista ja mainoksista sekä valokuvista tuttua visuaalisuutta.

Huuskan värikylläinen kuvakieli ja provosoiva asenne ovat luontevaa jatkoa sille, miten hän halusi pukeutua naamiaisiin jo alakoulussa.

HUUSKA muistelee nauraen. Hän oli noin kymmenvuotias. Hänen koulussaan Kankaanpäässä järjestettiin vappua edeltävänä koulupäivänä naamiaiset, kuten niin monissa alakouluissa ympäri Suomea.

– En halunnut ottaa naamiaisissa mitään perinteistä roolia. Äiti sitten ompeli minulle oranssin vanginasun, hän kertoo.

Pari vuotta myöhemmin, kuudesluokkalaisena Huuska pyysi taas äitiään ompelukoneen ääreen. Ja näissä naamiaisissa Viivi pukeutui paholaiseksi – ei vaikkapa prinsessaksi.

– Silloin tuli visio, että voin olla, mitä haluan. Havahduin luomaan oman hahmoni. Ja äiti teki minulle kiltisti sarvet. Hän oli itsekin ylpeä pukuun tekemästään punaisesta viitasta.

Ei tainnut olla naamiaisissa muita paholaisiksi pukeutuneita tyttöjä?

– Ei ollut poikiakaan.

TYTÖT ja pojat. Naiset ja miehet. Odotukset ja säännöt vaihtelevat riippuen siitä, mitä olet. Mitä sukupuolta edustat ja minkä sukupuolen edustajana sinut nähdään.

Tämän jutun Viivi Huuska -kuvat ovat hänen itsensä ottamia. Se sopii jutun teemaan, sillä puhutaanhan nyt Huuskan visuaalisesta maailmasta.

Huuska on herättänyt huomiota paitsi kuvillaan muista, myös itsestään. Hänen melko laiskasti päivittämänsä Instagram-tilinsä (@vitunviivi) kuvat ovat provosoivia siinä missä monet muutkin työt.

Ohessa on esimerkiksi Huuskan omakuva, jossa hän ottaa selfieitä pukeutuneena Baywatch-tyyppiseen uimapukuun ja kaikki näyttää olevan edustavasti – paitsi veriset kasvot. Teksti vaikuttaa kuvan tulkintaan: ”Social media is killing us” – sosiaalinen media tappaa meidät.

– Aloin ottaa omakuvia ja laittaa niitä 15-vuotiaana johonkin IRC-galleriaan. Silloin halusi nähdä oman kehonsa kehityksen ja ottaa kuvia, saada hyväksyntää, Huuska muistelee.

– Nyt näen Instagramin työni jatkeena. Se ei kuitenkaan ole päätyöni, en ota sen päivittämisestä nykyisin mitään paineita. Jos minulla ei ole mitään sanottavaa, ajankohtaista tai mielen päällä olevaa ajatusta, en laita mitään. Tykkään kyllä Instasta, se on hauska ja nopea media.

Trendi-lehden haastattelussa pari vuotta sitten Huuska sanoi, ettei ole saanut törkykommentteja Insta-kuvistaan. Jutussa arveltiin, että sosiaalisen median kiusaajat ovat jättäneet Huuskan rauhaan, koska tämä ei koskaan hymyile kuvissaan.

Tilanne ei juuri ole Huuskan mukaan muuttunut.

– Tosi vähän tulee suoraa, inhottavaa palautetta. En tietenkään tarkalleen tiedä, mikä on syy siihen. Onko se se, että tyyppi kuvissa on aika kova?

Kuvillaan Huuska kysyy: miten nainen saa olla esillä? Miten koko katsomuskokemus muuttuu, kun nainen ei hymyile eikä pyri miellyttämään?

Viivi Huuskan suurin innoittaja ja inspiraation lähde on hänen oma veljensä Tapio Huuska eli Cristal Snow.­

LAPSUUDEN asenne, rohkeus yksilöllisyyteen muuttui teoiksi, omaksi taiteelliseksi uraksi vähitellen nuoruusvuosina.

Tärkeä vaikuttaja on ollut veli, Tapio Huuska, 45, joka tunnetaan nimellä Cristal Snow muun muassa laulajana, drag-esiintyjänä, ohjaajana, koomikkona ja Kymppitonni-ohjelman juontajana.

– Hänellä provokaatio on ollut tärkeä osa tekemistä koko ajan.

Cristal Snow on ollut suomalaisessa julkisuudessa jo noin 14 vuotta. Hänen esiintymisensä ja huumorinsa muun muassa IS:n sivuilla nähdyssä ToosaTV:ssä on ollut provosoivaa sinänsä, mutta Tapio Huuska on harrastanut kapinaa myös haastaen taiteellisen ilmaisun vakioratkaisuja:

– Hän teki drag-esityksiä ilman peruukkia, ja se oli tavatonta. Sitä ei ollut Suomessa harrastettu.

” Kaikessa tekemisessäni näkyy taustani. Se, että olen viettänyt paljon aikaa seksuaalivähemmistöjen kanssa

Tapio Huuska opiskeli New Yorkissa seitsemän vuotta teatteria ja luovaa kirjoittamista. Kun hän palasi Suomeen, 13-vuotias pikkusisko Viivi sai lahjaksi amerikkalaiskuvaaja David LaChapellen valokuvakirjan. Aikanaan jo Andy Warholin ”löytämän” kuvaajan työt ovat surrealistista kitchiä ja ne räjäyttivät myös kankaanpääläisen teinin maailman. Värit ja ennakkoluuloton asioiden yhdistäminen kolahtivat, vaikka niiden muotoutuminen omaksi tyyliksi oli tietysti pitkä prosessi.

– Kuvasin veljeä äidin yöpaidassa, jossain drag-asussa ja täydessä meikissä soutuveneessä järvellä. Tuollainen vastakohtien yhdistäminen on minusta edelleen kiehtovaa.

Veli oli tärkeä myös jatkossa. Huuska muutti Vaskivuoren lukion tanssilinjan oppilaaksi ja asui Vantaan Martinlaaksossa yhdessä veljensä kanssa.

– Vanhempani olivat toki edelleen huoltajiani, mutta Tapiolla oli oikeus kirjoittaa allekirjoitukset kaikkiin koulujuttuihin.

Cristal Snow’n tanssijana Viivi Huuska myös esiintyi paitsi Helsingin homoravintoloissa, myös kiertueella ympäri Suomen. Huuska naurahtaa olevansa drag-esiintyjien kasvattama – ja se näkyy myös hänen kuvissaan.

– Tajusin sitä maailmaa entistä paremmin, kun Tapio vei minut vuonna 2010 ensimmäistä kertaa New Yorkiin tapaamaan paikallisia kavereitaan ja näkemään niitä klubeja, joilla hän on siellä esiintynyt ja käynyt.

Ja läheisiä sisko ja veli ovat edelleen.

– Asumme nykyisinkin vain kahden korttelin päässä toisistamme.

Huuska kutsuu veljeään muusakseen. Yhdessä he käsikirjoittivat myös ruotsalaisen laulajatähden Zara Larssonin Love Me Land -musiikkivideon, joka Viivi Huuska kutsuttiin ohjaamaan. Lopulta hän ohjasi videon etänä koronan takia.

– Tietysti kaikessa tekemisessäni näkyy taustani. Se, että olen viettänyt paljon aikaa seksuaalivähemmistöjen kanssa. Se, että olen miettinyt naisen seksuaalisuutta, Huuska miettii.

– Ehkä naisen rooli on edelleen aika ahdas. Esimerkiksi tv- ja leffa-ala ovat perinteisesti olleet miesten hallussa, vaikka tilanne Suomessa onkin muuttunut. Mutta kyllä tuo perintö näkyy.

Entä jos katsotaan maailmaa laajemmin: olisiko Sanna Marin päässyt Time-lehden kanteen, jos olisi mies?

– Luulen, että hän olisi päässyt sinne paljon aikaisemmin, Huuska vastaa.

” Kuvasin veljeä äidin yöpaidassa, jossain drag-asussa ja täydessä meikissä soutuveneessä järvellä

KULLANNUPUT-tv-sarja on kuitenkin naisten pääasiassa naisten tekemä. Sarjan alkuperäisidean takana on vastaava tuottaja Riina Kullas, tuottaja Hanna Vuorinen, käsikirjoittajia ovat Olga Palo, Sarri Schonert ja Jarno Lindemark – ja pääosat ovat naisrooleja, joissa nähdään Jessica Grabowsky, Saana Koivisto, Reetta Ylä-Rautio ja Emilia Vuorisalmi.

Huuska valittiin ohjaajaksi, vaikka hän ei ole aiemmin ohjannut draamaa eikä hänellä ole siihen koulutusta.

– Hirvitti, hän tunnustaa.

– En ollut aiemmin ohjannut pahemmin dialogia enkä ammattinäyttelijöitä. Olen kuitenkin tottunut siihen, että hirvittää – että olen aina vähän itseäni isommissa saappaissa.

Ja kyllä, sarja näyttää Huuskan maailmalta.

Kullannuput-sarjassa Anna tapaa italialaisen miehen ja on valmis muuttamaan Roomaan, mutta ei voi syödä pastaa joka päivä. Kuvassa Anna (Jessica Grabowsky) ja Jasmin (Emilia Vuorisalmi).­

Huuska panosti lavastaja Heini Ervingin kanssa sarjan kuvauksissa paikkoihin, joissa kuvattiin paljon kohtauksia. Esimerkiksi äitiä ja tytärtä näyttelevien Grabowskyn ja Koiviston koti loistaa värejä ja pursuu tarkasti valittuja yksityiskohtia.

Mutta onko Kullannuppujen romanttisen komedian maailma – rakkaudesta haaveilevat naiset, toki 2020-luvun suorapuheiset naiset – kuitenkin jotain perinteisempää kuin Huuskan räväkämmät musiikkivideot ja mainokset?

Kokeeko Huuska, että provosointi on vaativaa kuin Duudsonien huumori: jos hyppää autolla hyppyrimäestä, yleisö odottaa seuraavalla kerralla hyppyä isommasta mäestä – ja mielellään ilman vaatteita ja turvavyötä?

– Ei provosointi ole ainoa keinoni, eivätkä kaikki työni ole provosoivia. Ehkä ne työt ovat, jotka yleensä nostetaan esille. En koe tarvetta tökkiä joka puolelle jatkuvasti.

Pete Parkkosen Kohta sataa -videosta on noin viisi vuotta. Sen myötä alkanut Huuskan työputki tuntuu jatkuvan.

– Unelmani ovat toteutuneet. Olen myös päässyt tekemään monia sellaisia töitä, joista en osannut unelmoidakaan.