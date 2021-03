Kamala Harrisin siskontytär poseeraa Pradan mallina: Valkoinen talo ei tykkää hyvää – on jo antanut yhden varoituksen

Meena Harris teki tyylikkään muotinäytöksen omasta olohuoneestaan.

Meena Harris on myös juristi ja kahden lapsen äiti.­

IS kertoi aiemmin tässä kuussa, kuinka Yhdysvaltain varapresidentin Kamala Harrisin tytärpuoli on löytänyt paikkansa mallimaailman huipulta. Nyt kävi ilmi, että Harrisin lähipiirissä on muitakin tyyliniekkoja.

Asiasta uutisoivat muun muassa Daily Mail sekä Page Six.

Kamala Harrisin siskontytär Meena Harris julkaisi Instagramissa videon, jossa hän poseeraa luksusmerkki Pradan vaatteissa ja asusteissa. Harris julkaisi videon vain hetkeä ennen Milanon muotiviikkoja, joissa myös Prada on vahvasti edustettuna. Leikkisällä videolla Harris pitää muotinäytöstä suoraan omalta kotisohvaltaan.

Video nousi uutisotsikoihin siitä syystä, että Meena Harrisia kiellettiin vain muutamaa viikkoa aiemmin ratsastamasta tätinsä maineella. Käsky tuli suoraan Valkoisesta talosta.

Daily Mailin mukaan epäselväksi jäi, maksettiinko Harrisille muotivideosta, sillä siinä ei ollut mainintaa kaupallisesta yhteistyöstä.

– Joka tapauksessa on erittäin todennäköistä, että hän sai ainakin tuhansien eurojen arvoisin asun itselleen, Daily Mail kirjoittaa.

Lehden mukaan näin valtavaan muotikampanjaan osallistuminen saattaa kiristää Meena Harrisin suhteita Valkoiseen taloon entisestään.

Sosiaalisen median vaikuttajana tunnetulla Harrisilla on Instagramissa peräti 800 000 seuraajaa.

Muodista innostuneella Harrisilla on myös oma vaatemerkkinsä Phenomenal. Hän on kaupannut oman brändinsä nimissä muun muassa Kamala Harris -teemaisia vaatteita ja kirjoja.