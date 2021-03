Tällaista elämää viettävät ökyrikkaan Gordon Ramsayn lapset: Isä pitää tiukkaa kuria – jopa poikaystävät pitää hyväksyttää

Ramsay on kertonut, että hänen lastensa on turha haaveilla perintörahoista. Lomamatkoilla lapset istuvat ”sikaosastolla”, kun isä nauttii samppanjaa bisnesluokassa.

Luulitko, että ökyrikkaiden perheiden lapset elävät yltäkylläisyydessä? Eivät kaikki.

Hiljattain Suomessa vieraillut britannialainen huippukokki Gordon Ramsay pitää lapsilleen äärimmäisen tiukkaa kuria, Mirror-lehti paljastaa.

Ramsaylla on viisi lasta: Megan, 23, Holly, 21, Jack, 21, Matilda, 19, ja Oscar, 1. Hänellä on Mirrorin mukaan viimeinen sana lastensa työpaikoista, seurustelukumppaneista ja jopa istumapaikoista lentokoneessa.

Ramsay tienasi Forbesin listauksen mukaan viime vuonna 70 miljoonaa dollaria. Hänen nettovarallisuutensa on arvioitu olevan yli 200 miljoonaa dollaria. Hänen lapsensa eivät isänsä omaisuudesta kuitenkaan tule juurikaan hyötymään.

Ramsay on kertonut, etteivät lapset missään tapauksessa peri hänen omaisuuttaan. Hän on kuitenkin valmis rahoittamaan 25 prosenttia lastensa asuntojen hinnasta, mutta ei missään tapauksessa koko asuntoa.

– En tarkoita olla ilkeä, en vain halua hemmotella heitä pilalle, Ramsay sanoo.

Ramsay ei ole kertonut, mihin hän haluaa omaisuutensa käytettävän kuoltuaan. Hänen kuitenkin tiedetään tukeneen erilaisia hyväntekeväisyys­kohteita, joten todennäköisesti hän lahjoittaa perintönsä suurelta osin hyväntekeväisyyteen.

Gordon Ramsay tunnetaan kiroilevana rääväsuuna, mutta lapsiltaan hän ei moista käytöstä hyväksy.­

Jälkikasvu ei pääse hyötymään isänsä omaisuudesta edes tämän elinaikana. Tällä on nimittäin tiukat säännöt lapsilleen, eikä niistä jousteta.

Yhteisillä lomamatkoilla Ramsay suuntaa vaimonsa Tanan kanssa bisnesluokkaan, kun taas lapset lentävät turistiluokassa. Ramsayn mukaan tämä pitää heidän jalat maassa ja mielet motivoituneina.

Hänen mukaansa on järjetöntä, että joku ostaa lapsilleen liput bisnesluokkaan, sillä nämä eivät tarvitse sen suomia palveluita tai tilavampia istuimia. Ramsay sanoo raataneensa niska limassa rahojensa eteen, toisin kuin hänen lapsensa. Mukavuudet pitää hänen mielestään ansaita.

Lapset eivät ole tervetulleita edes lyhyesti tervehtimään vanhempiaan bisnesluokkaan. Ramsay kertoo haluavansa levätä rauhassa sekä nauttia kymmenen ruokalajin menusta samppanjan kera. Siihen hän ei lapsiaan tarvitse.

– Kun menemme koneeseen, minä käännyn Tanan kanssa vasemmalle ja lapset kääntyvät oikealle. Pyydän purseria pitämään huolen, etteivät ne pikku paskiaiset tule lähellekään meitä, Ramsay kertoi vuonna 2017.

Ramsayn mukaan hänen tavoitteenaan on kasvattaa lapsensa siihen, että rahat on järkevämpää käyttää itse kohteessa kuin menomatkalla.

Ramsay kertoi vuonna 2017 maksavansa nuorimmille lapsilleen 50 dollarin viikkorahaa, jolla heidän täytyy kattaa kaikki menonsa aina vaatteista bussilippuihin ja puhelinlaskuihin. Yliopistossa opiskellut vanhin tytär sai 100 dollaria.

– Mitä aiemmin he oppivat säästämään omiin lenkkareihinsa ja farkkuihinsa, sen parempi, Ramsay perusteli.

Gordon ja Tana Ramsay kuvattuna tytärtensä kanssa vuonna 2011.­

Usein menestyneiden perheiden lapset hyötyvät vanhemmistaan myös työnhaussa. Toisin on Ramsayn perheessä. Vaikka joku lapsista haluaisikin ryhtyä isänsä viitoittamalle tielle ravintola-alalla, ei työpaikkaa heru Ramsayn omista ravintoloista.

– Jos haluatte työskennellä firmassani, menkää jonkun toisen kokin luo, opetelkaa jotain uutta, ja tulkaa takaisin kun teillä on uusia ideoita toiminnan kehittämiseksi, Ramsay linjaa.

Ramsay ei pakota lapsistaan kokkeja, mutta on toisaalta pitänyt huolen, että nämä osaavat kokata.

– Kokkaus on heille elämäntaito, ei urapolku. En halua heidän menevän keittiöön nimikyltti rinnassaan ja ihmisten ajattelevan, että ”tuo on Ramsayn tyttö tai poika”.

Ramsayn mukaan hänen lapsensa ovat pienestä pitäen kattaneet ja siivonneet pöydän joka ikisen ruokailun yhteydessä. Ramsay ei halua hemmotella lapsiaan pilalle eikä päästää heitä helpolla.

Ramsayn lapsilla ei ole myöskään lupaa tuhlata rahojaan esimerkiksi takseihin, vaan he liikkuvat paikkoihin kävellen tai julkisilla kulkuneuvoilla. Personal trainerin palveluista lasten on myös turha haaveilla, vaikka he urheilisivat kuinka tavoitteellisesti.

– Kun treenasimme maratonia varten ja palkkasimme itsellemme personal trainerin, kielsin sen lapsiltani. Ei kukaan tarvitse personal traineria 18-vuotiaana, Ramsay sanoo.

Gordon ja Tana Ramsay ovat olleet naimisissa vuodesta 1996 lähtien. Heillä on viisi lasta.­

Ramsay on tunnettu lihansyöntiä puolustavista mielipiteistään, ja hänet muistetaan muun muassa kohua herättäneestä tempauksesta, jossa hän syötti kasvissyöjille lihaa ilman, että nämä tiesivät asiasta.

– Pahin painajaiseni olisi, jos joku lapsistani ilmoittaisi, että ei syö enää lihaa. Istuttaisin hänet aidalle ja antaisin sähköiskun, Ramsay sanoo.

Ramsay on opettanut lapsilleen pienestä pitäen, mistä ruoka tulee lautasille. Vuonna 2005 hän kohautti, kun käski lapsiaan hyvästelemään heidän kasvattamansa kalkkunat. Nuorin tytär Matilda oli tuolloin vasta taaperoiässä.

– Nähdään uunissa, Ramsayn kerrotaan lisänneen hyvästelyseremonian päätteeksi.

Gordon Ramsayn ja David Beckhamin perheet ovat läheisiä, mutta Ramsay ei anna tytärtensä lähentyä liikaa Beckhamin poikien kanssa.­

Ramsaylla on sanansa sanattavana jopa vävy- ja miniäkokelaisiin. Ramsayn perheen tiedetään olevan hyvin läheinen David ja Victoria Beckhamin perheen kanssa. He ovat muun muassa viettäneet joulua yhdessä ja Beckhamien Cruz-poika on julkaissut sosiaalisessa mediassa kuvia Matilda Ramsayn kanssa.

Ramsay on varoittanut tyttäriään olemasta liian läheisiä Beckhamien kanssa. Hän ei hyväksyisi näiden seurustelua.

– Kolme poikaa ja tyttö – kolme tyttöä ja poika. Meillä on hyvä synergia, mutta jos Holly kertoisi hänen ja Brooklynin tapailevan, vastaus olisi ehdoton ei, Ramsay on kertonut.

Yleisesti rääväsuuna tunnettu Ramsay ei hyväksy kiroilua lastensa suusta, vaan noudattaa tiukasti ”älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä käsken” -periaatetta.

– He tietävät, että käytän rumia sanoja. Olen selittänyt, että se on toimialan kieli. He eivät kiroile, eivätkä kulje ympäriinsä huutelemassa v-sanaa.