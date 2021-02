Onko tässä kaikkien aikojen duetto? The Voice of Finland -kilpailijat räjäyttävät tähtivalmentajien tajunnan

Kalle Virtanen ja Sergei Shaikhulin saavat raikuvat suosionosoitukset ja vuolaat kehut tähtivalmentajilta.

The Voice of Finlandin juhlakauden ensimmäisessä kaksintaistelu-jaksossa kuullaan näyttävä spektaakkeli Kalle Virtaselta ja Sergei Shaikhulilta.

Toni Wirtasen ja Sipe Santapukin tiimin laulajat esittävät Manu Pilasin Rahapaja-sarjastakin tunnetun kappaleen Bella Ciao.

Sergei Shaikhulin (vas.) ja Kalle Virtanen tarjoilivat kilpailussa ennennäkemättömän show’n.­

Bella Ciao on alkujaan toisen maailmansodan aikainen italialainen partisaanilaulu, jota lauloivat fasistihallitusta vastustaneet italialaiset vastarintataistelijat.

Voit katsoa esityksen yllä olevalta videolta.

Mahtipontinen esitys saa tähtivalmentajilta vastaanoton, jollaista ei ole ennen ohjelmassa nähty.

– Nää on ammattilaisia, Pyhimys ihmettelee vaikuttuneena takahuoneessa.

– Mielestäni näimme juuri kaikkien aikojen parhaan kaksintaistelun, Sipe Santapukki ylistää.

– Olette todellisia ammattilaisia. Ei niinkään duetto, vaan ennemminkin kaksi kilpakosijaa saman naisen perässä, Juha Tapio sanoo ihaillen.

Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki pyysivät musiikkineuvos Ilkka ”Danny” Lipsasen apuvalmentajakseen kaksintaistelu-vaiheeseen.­

Ennennäkemätön esitys saa kiitosta myös Tonin ja Sipen tiimin apuvalmentajalta musiikkineuvos Dannylta.

– Kyllä pojat kertakaikkiaan! Oli niin kova juttu. Ja sitten toiseksi, kumpikaan ei vienyt toisen numerosta vähääkään. Se oli kertakaikkinen numero, joten vielä kerran pojat, kertakaikkiaan, Danny kommentoi.

– On mahdotonta sanoa, kumpi oli parempi. Molemmat osaatte esiintyä, ja kumpi tahansa voisi voittaa koko kilpailun, Toni Wirtanen hehkuttaa.

Sunnuntain jaksossa selviää, kumpi laulajista jatkaa Tonin ja Sipen tiimissä.

The Voice of Finland perjantaisin ja sunnuntaisin klo 20 Nelosella ja Ruudussa. The Voice of Finland: Comeback Stage Ruudussa perjantaisin.

