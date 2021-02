Kim Kardashianin ja Kanye Westin erilaiset näkemykset lastenkasvatuksesta koettelivat liittoa – isällä tiukat periaatteet

Amerikkalaismedioiden mukaan Kanye Westillä ja Kin Kardashianilla on ollut vuosien varrella runsaasti erimielisyyksiä liittyen heidän yhteisiin lapsiinsa.

2010-luvun superjulkkispariskunta Kim Kardashian ja Kanye West ovat tunnetusti erittäin lapsirakkaita.

Kardashianilla ja Westillä on yhdessä neljä lasta: 7-vuotias North West, 5-vuotias Saint West, 3-vuotias Chicago West ja 1,5-vuotias Psalm West. Chicago ja Psalm ovat sijaissynnyttäjän avulla saatuja lapsia.

Nyt julkkispariskunta on eroamassa yhdeksän yhteisen vuoden ja seitsemän aviovuoden jälkeen. Kardashian jätti helmikuussa avioerohakemuksen. Asumuserossa pariskunta on lehtitietojen mukaan ollut jo kuukausia.

People-lehti kertoo nyt, että pariskunnan näkemykset lasten kasvattamisesta ja myös lasten lukumäärästä ovat olleet vuosien varrella monesti hyvin eriävät.

Kardashian on kertonut julkisuuteen, että ei voi enää synnyttää itse lapsia kohtulihaksen sisään kasvaneen istukan ja aiemman raskausmyrkytyksen vuoksi. Siksi he päätyivät hankkimaan nuorimmat lapsensa sijaissynnyttäjän avulla.

Fyysisten haasteiden lisäksi Kardashian on kertonut, että arki neljän lapsen kanssa on muutenkin tarpeeksi hektistä.

– Neljä on minun rajani. Ajattelen, että jokainen heistä tarvitsee niin paljon huomiota, ja minun pitää pystyä antamaan sitä kaikille heistä, Kardashian sanoi E! Newsin haastattelussa.

Kanyeta nämä asiat eivät olisi hidastaneet. Mies ilmoitti The Late Late Show’n haastattelussa vuonna 2019, että haluaisi seitsemän lasta.

– On maailman rikkain asia saada niin paljon lapsia kuin vain mahdollista, 42-vuotias räppäri pohti.

Kanye West olisi halunnut Kimin kanssa seitsemän lasta.­

Toinen pariskunnan välinen pitkäaikainen kiistakapula on kodin sijainti. Kardashian on viihtynyt perheensä kanssa Kalifornian aurinkoisissa maisemissa. Perhe on asunut jo vuosia valkoisessa unelmatalossa Calabasasin pikkukaupungissa Los Angelesin piirikunnassa.

West sen sijaan olisi halunnut muuttaa perheensä kanssa 2000 kilometrin päähän Wyomingin osavaltioon sisämaahan. Westillä on siellä syyskuussa 2019 ostettu 14 miljoonan dollarin maatila.

Kardashian ei ollut ostokseen järin tyytyväinen. Tosi-tv-kaunotar kertoi Tonight Show Starring Jimmy Fallon -ohjelman suorassa lähetyksessä, että ensi vierailu tilalla oli hänelle kauhea. Hänen puhelimensa sammui, koska tilalla ei ollut edes sähköä, ja hänen täytyi pissata pulloon, koska vessatkaan eivät toimineet.

Sen jälkeen perhe on viettänyt lomiaan Wyomingissa ja Kardashiankin on kehunut paikkaa kauniiksi. Westin toivoma muutto ei kuitenkaan koskaan toteutunut.

Yllä olevassa kuvassa on parin esikoistytär North.

Parilla on ollut erimielisyyksiä myös lasten kasvattamisesta. Kardashian on antanut 7-vuotiaalle esikoistyttärelleen luvan kokeilla meikkejä. Hän on kertonut ajattelevansa, että se on pienelle tytölle vain yksi itseilmaisumuoto ja hauska leikki.

– Tiedän jo nyt, että North on innoissaan meikeistä. Haluan, että hän saa ilmaista itseään, mutta hänen täytyy myös olla ihan asiallinen. Hän ei käytä tummia ripsiä tai tummaa huulipunaa tai mitään sellaista.

Tytön isä ei ole meikeistä samaa mieltä. Myöhemmin Kardashian sanoi haastattelussa, että Kanye ei salli tyttärelleen meikkejä ennen teini-ikää ja siksi niiden kokeilemista on rajoitettu.

Sama ongelma koskee Northin pukeutumista. Kardashian on ylistänyt sosiaalisessa mediassa tyttärensä tyyliä ja vaatevalintoja ja kehunut tätä muotitietoiseksi pikku tytöksi. West sen sijaan on sanonut, että ei haluaisi tyttärensä käyttävän esimerkiksi napapaitoja.

West on perustellut näkemyksiään kristillisillä arvoillaan, joiden mukaan hän pyrkii elämään.

Erimielisyyksistä huolimatta entinen pariskunta on tietojen mukaan sopinut yhteishuoltajuudesta.

Sisäpiiriläinen kertoi People-lehdelle äskettäin, että pariskunta sopii lapsiin liittyvistä asioista hyvässä hengessä.

– Kumpikin heistä haluaa vain parasta lapsille. He haluavat, että lapset ovat onnellisia. Lapset pysyvät Kimin luona, mutta Kanye saa tavata heitä aina kun haluaa. He sopivat yhdessä aikataulun, joka sopii kaikille, läheinen paljasti.