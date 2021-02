Toivo Sukari, 66, teloi itsensä hiihtoladulla – seurauksena haastava leikkaus ja kuukausien sairausloma

Sukarin mukaan Nadja-vaimosta on suuri apu, koska liikkuminen on hankalaa ja päivät kuluvat toistaiseksi sängyn pohjalla.

Toivo Sukari on joutunut onnettomuuteen.­

Toivo Sukarin, 66, hiihtolenkki sai lauantaina ikävän käänteen. Liikunnallinen liikemies oli Maskun Rivieralla hiihtelemässä, kun kaatui alamäessä ja loukkasi jalkansa.

Kovista kivuista huolimatta Sukari onnistui linkuttamaan autolleen ja ajamaan kotiin. Tiistaina jalka kuvattiin ja tuomio oli tyly: akillesjänne oli katkennut aivan kantapään tuntumasta. Seuraavana päivänä Sukarin akillesjänne kiinnitettiin kahdella pultilla kolme tuntia kestäneessä leikkauksessa.

Sukarille määrättiin sairauslomaa kaksi kuukautta. Voimaharjoittelua hän ei saa tehdä ainakaan kolmeen kuukauteen.

– Varmaan hyvä, jos on juhannuksena kunnossa. Onhan se vauhdikkaalle miehelle tietysti vähän... ainakin tämä eka viikko pitää istua kotona jalka ylhäällä, Sukari sanoo Ilta-Sanomille.

Sukari oli loukannut jalkaansa jo viikkoa aiemmin, kun hän astui kotonaan puupalikan päälle. Lääkärin mukaan Sukarin reisilihas oli revähtänyt, mutta lääkäri antoi silti luvan hiihtää.

– Tämä oli tämän talven kolmas hiihtolenkki. Kaipa se jalka oli jo vähän vaurioitunut siinä ensimmäisessä tapaturmassa. Yllättävän pahasti se meni. En ajatellut, että se poikki olisi, mutta magneettikuvissa paljastui, että se oli ihan poikki ja rispaantunut.

Sukari kertoo, että hänellä on jalassaan 15–20 senttimetrin pituinen leikkaushaava. Toipumisen suhteen hän on luottavainen, sillä tietää saaneensa maan parasta hoitoa.

Sukarin leikkasi ortopedi Lasse Lempainen, joka on muun muassa leikannut jalkapallotähti Ousmane Dembelen jalan vuosi sitten Turussa. Sukarin mukaan leikkaus oli haastava, sillä yleensä akillesjänne katkeaa keskeltä eikä tyvestä.

– Katsotaan nyt, että juostaanko tämän kanssa maratonia vielä vai eikö. Aika sen näyttää. Keppien kanssa mennään ainakin pari kuukautta. Katsotaan sitten, miltä se näyttää. Onhan tämä pitkä prosessi, mutta pakko se oli leikata. Ei siinä ollut vaihtoehtoa.

Liikkuvaa miestä tapaturma kirpaisee ja masentaa, Sukari myöntää. Urheilun lisäksi myös matkustaminen on pannassa, sillä laskimotukoksen vaara tällaisen operaation jälkeen on Sukarin mukaan suuri. Sukari matkustelee tiuhaan Espanjan Fuengirolaan puolisonsa Nadja Sukarin kanssa. Heillä on Fuengirolassa ”kakkosasunto”.

Liikkuminen on hankalaa, ja koska loukkaantunut jalka sattuu olemaan oikea, ei autolla ajaminenkaan onnistu edes automaattivaihteisella autolla.

– Onneksi on Nadja kotona. Hän on vähän kuin sihteeri, autokuski ja terapeutti. Kaipa täällä pärjätään, kun on hyvä avustaja ja valmentaja kotona. Pari viikkoa ainakin menee neljän seinän sisällä.

Harmituksesta huolimatta Sukari suhtautuu asiaan positiivisin mielin. Hän huomauttaa, että kyseessä ei kuitenkaan ole syöpä tai vastaava tauti.

– Tietysti täytyy ottaa positiivinen asenne ja kuntoutus on tietysti pitkä. Siitä se paljon riippuu, paljonko itse jaksaa kuntouttaa. Tavoitteena on juosta vielä puolimaratooni ensi vuonna. En minä kyllä juoksemisesta mielellään luopuisi, Sukari kertoo.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Como.