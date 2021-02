Sirpa Selänne julkaisi harvinaisen kuvan 20 vuoden takaa – perheen pojat poseeraavat pellavapäinä

Sirpa Selänteen nostalgiset kuvat ihastuttavat Instagramissa.

Sirpa Selänne muistelee Instagramissa aikaa, jolloin hänen ja Teemu Selänteen kolme poikaa olivat vasta pieniä lapsia.

Selänne julkaisi tilillään kuvia 20 vuoden takaa ajalta, jolloin Eemil, 25, ja Eetu, 24, olivat vasta pellavapäisiä, leikki-ikäisiä pikkupoikia ja Leevi, 21, pieni vauva.

– Oli aika, kun olin vain 30-vuotias ja siunattu kolmella pienellä pojalla. Rakastan vanhojen kuvien katselua ja kaikkien hauskojen muistojen muistelua, Sirpa Selänne kirjoittaa Instagramissa.

Selänne julkaisi myös toisen kuvan, jossa myös Leevi on jo kasvanut muutaman vuoden ikäiseksi. Perheen kuopus, nykyään 14-vuotias Veera ei kuitenkaan ole vielä syntynyt.

Voit katsoa toisen kuvan klikkaamalla julkaisun oikeassa reunassa olevaa nuolta.

Selänteen nostalgisia kuvia ihastellaan Instagramissa, ja moni on kommentoinut niitä sydänemojeilla. Osa kommentoijista on pannut myös merkille, miten vähän Sirpa Selänne on muuttunut vuosien varrella.

– Ihana kuva, ja sä oot vieläkin 30 tai ainakin näytät siltä, eräs kommentoija ihmettelee.

Sirpa ja Teemu Selänne avioituivat heinäkuussa 1996 Helsingissä. Heidän esikoispoikansa Eemil oli syntynyt jo aiemmin samana vuonna.

Selänteiden pojat ovat seuranneet isänsä jalanjälkiä kiekkomaailmaan. Toisiksi vanhin Eetu on muun muassa kiekkoilut kolmisen vuotta Bostonissa, ja Leevi puolestaan Teksasissa juniorijoukkueessa.

Yhdysvalloissa asuvat Selänteet kertoivat keväällä IS:lle poikien palanneen kotiin heti, kun maassa alettiin valmistella koronaviruksen vuoksi lockdownia eli eristäytymistä.

Koronan takia kuukausia kotona olleet Eetu ja Leevi pääsivät kuitenkin syksyllä palaamaan opiskelujensa pariin Bostoniin ja Teksasiin.

Sirpa Selänne on aiemmin esitellyt Instagram-tilillään kuvia sekä Eemilin että Eetun tyttöystävistä Kendallista ja Abbeysta.