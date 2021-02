Sami Kurosen kylppäriremontti räjäyttää tajunnan: Tällainen on tv-juontajan ylellinen koti-spa – katso kuvat ennen ja jälkeen

Sami Kurosen koti-spasta löytyy muun muassa sadevesisuihku ja luonnonkiviallas.

Kurosen koti on täynnä tyylikkäitä elementtejä.­

Sami Kuronen kertoi muutama vuosi takaperin kotinsa remontista, jossa lähes koko asunto laitettiin uuteen uskoon. Vain kylpyhuone jätettiin tuolloin ennalleen, ja nyt oli viimein sen vuoro tulla uudistetuksi.

Kuronen kertoo mittavasta sauna- ja kylpyhuoneremontistaan Instagramissa. Lopputuloksena on näyttävä spa-henkinen pesu- ja kylpytila.

– Rakastan saunomista, ja se on ollut mulle jokailtainen rituaali jo vuosia. Syksyllä 2018 kotonani tehdyssä isommassa remontissa saunaa ei uusittu, ja nyt tuli sen vuoro, Kuronen kirjoittaa Instagramissa.

Juontaja kertoo katselleensa tyylikkäitä, tummia ja tunnelmallisia kotien spa-tiloja jo pitkään ennen remonttia.

– Vielä joskus kotini yhdet rakkaimmista neliöistä tulisivat tarjoamaan samaa fiilistä, ajattelin.

Kurosen uusi kylpyhuone on täynnä toinen toistaan trendikkäämpiä elementtejä. Koti-spasta löytyy muun muassa mattamusta sadevesisuihku, 36-kiloinen luonnonkiviallas ja pyöreä valopeili. Pesutorni on piilotettu tyylikkään mittatilauskaapin taa. Saunan keskipiste on lauteisiin upotettu aina valmis kiuas.

Kuronen kertoo Instagramin Tarinat-osiossa, että kylpyhuoneen lähtötilanne oli vuodelta 2004.

– Kylppärin valaistus oli kuin sairaalasta, vailla tunnelmaa.

Remontti toteutettiin viime marraskuussa, kun Kuronen oli poissa kotoa Temptation Islandin kuvauksissa. Remonttiin meni kokonaisuudessaan kolmisen viikkoa.

– Nyt mulla on maailman ehkä magein koti-spa. Vai mitä oot mieltä? Kuronen intoilee.

Kurosen kylppäri on kerännyt somessa kehuja muilta julkkiksilta. Muun muassa somepersoonat Janni Hussi ja Sara Sieppi ihailevat huoliteltua kokonaisuutta.

– Viimesen päälle miehen löylyhuone, toteaa Aki Manninen.

Sami Kuronen on kertonut aiemmin sosiaalisessa mediassa, kuinka kodista on tullut iän myötä hänelle yhä tärkeämpi paikka.

– Musta on tullut kyllä niin kotihiiri. Ehkä mä oon aina ollut, mutta vuosi vuodelta kynnys lähteä esimerkiksi viikonloppuna ulos tuntuu kasvavan, hän totesi remonttinsa yhteydessä 2018.