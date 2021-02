Tuleva haastattelu voi tehdä lopullisesti selvää prinssi Harryn ja prinssi Williamin väleistä – brittihovissa odotetaan kauhulla

Brittihovin ovet paukkuen jättäneen prinssi Harryn tv-esiintyminen voi olla viimeinen niitti pikkuveljensä tekemistä suuttuneelle prinssi Williamille.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan vaihtoivat kuninkaalliset velvollisuudet elämään Santa Barbaran hienostoalueella lopullisesti, kun kuningatar Elisabet ilmoitti viime viikolla, ettei Sussexin herttuapari palaa entisiin työtehtäviinsä.

Tittelinsä ja kunniatehtävänsä menettäneet Harry ja Meghan ilmoittivat samantien, etteivät he tarvitse titteleitä tukeakseen heille tärkeiden järjestöjen toimintaa. Herttuaparin vastauksen sävy oli monien mielestä epäkunnioittava ja loukkaava kuningatarta kohtaan.

Erityisen raskaasti tilanteen otti hovin sisäpiirin mukaan Harryn isoveli prinssi William.

– William on hyvin järkyttynyt siitä, mitä tapahtui, hovin lähteet kommentoivat Sunday Times -lehdelle.

Tilanne prinssiveljesten välillä on huhujen mukaan tulenarka. Koronatilanne ja Harryn muutto Yhdysvaltoihin on luonut entistä syvemmän railon veljesten välille, tietokirjailija ja kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatinen huomauttaa.

– Koronatilanne on kärjistänyt tilanteen entisestään. Perheenjäsenet eivät ole tavanneet toisiaan pitkään aikaan. Missä tahansa perheessä tilanne olisi vaikea, eivätkä kuninkaalliset ole poikkeus, Jaatinen sanoo.

Prinssi Williamin harteilla lepää raskas taakka, sillä hän seuraa aikanaan isoäitiään ja isäänsä valtaistuimelle. Prinssi Harry sen sijaan jätti hovin ja luo nyt uraa Yhdysvalloissa.­

Prinssi Harrya ja prinssi Williamia pidettiin pitkään läheisinä ja rakastavina veljeksinä, jotka puhalsivat aina yhteen hiileen. Kaikki muuttui kun Harry tapasi Meghanin. Pian huhut veljesten raastavista riidoista levisivät brittimediassa.

Monet osoittivat syyttävällä sormella Meghania, jonka koettiin ajaneen veljekset erilleen.

Jaatinen sanoo, ettei asia ole aivan niin yksinkertainen, sillä kulisseissa Harry on tehnyt hiljalleen pesäeroa veljeensä jo pidemmän aikaa. Hän uskoo, että veljesten välejä raastaa myös se tosiasia, että Harryn ja Meghanin lähdön myötä Williamin ja hänen puolisonsa herttuatar Catherinen työmäärä lisääntyy entisestään.

– Hovilta loppuu henkilökunta. Jäljellä ovat enää kohta satavuotiaat kuningatar Elisabet ja prinssi Philip, sekä heidän 50–70-vuotiaat lapsensa.

Tulevaisuudessa esimerkiksi valtiovierailut lankeavat siis todennäköisesti Cambridgen herttuaparin harteille, kun koronatilanne helpottaa.

– William ja Catherine joutuvat hirvittävään prässiin, kun tilanne normalisoituu. Uskon Williamin inhimillisesti kokevan, että Harry jätti hänet liriin. Tässä on shakespearelaisen veljesdraaman ainekset. Toinen on se hyvä ja toinen vähemmän hyvä.

Jaatinen uskoo Harryn turhautuneen rooliinsa Williamin varamiehenä ja kaivanneen elämältään jotain muuta. Kun Meghan astui kuvioihin, kuninkaalliseen elämään tympääntynyt Harry uskalsi irtaantua hovista.

– Uskon Meghanin olleen Harrylle se henkilö, joka viimeistään avasi hänen silmänsä. Toisin kuin Harry, Meghan kävi töissä ja oli elänyt melko normaalia elämää. Ehkä Harry rupesi kyseenalaistamaan monia hovin käytäntöjä.

Cambridgen herttuaparin prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen työmäärä lisääntyy Harryn ja Meghanin lähdön myötä.­

On tuskin sattumaa, että Harryn ja Meghanin lopullisesta lähdöstä ilmoitettiin vain pari päivää sen jälkeen, kun brittilehdet saivat selville, että herttuapari nähdään amerikkalaisen tv-tähden Oprah Winfreyn show’ssa.

Haastattelu esitetään Yhdysvalloissa 7. maaliskuuta. Sussexin herttuaparin uskotaan puhuvan ohjelmassa siitä, miksi he lähtivät hovista. Harryn odotetaan myös kommentoivan hänen ja prinssi Williamin välirikkoa.

Britanniassa on maalailtu jo piruja seinille ja epäilty tv-haastattelun suistavan monarkian kaaokseen. Jaatinen uskoo Harrylla olevan kuitenkin sen verran pelisilmää, ettei hän moiti perhettään julkisesti.

– Uskon, että hän kertoo enemmän omista kokemuksistaan, eikä syytä isäänsä tai veljeään tilanteestaan.

– Kannattaa muistaa, että haastattelijana on Oprah Winfrey, joka on herttuaparin ystävä. Hän on haastattelijana kiltti, eikä hän kysy suoraan, että mikäs homma tämä on, että ette ole enää kumpikaan väleissä perheenne kanssa.

Monet kuninkaallisen perheen tv-haastattelut ovat aiheuttaneet mylläkän hovissa, joten kuningattaren tiedetään suhtautuvan niihin hyvin nuivasti.

Prinsessa Dianan skandaalinkäryinen avioerohaastattelu vuodelta 1995 on vielä tänäkin päivänä tasaisin väliajoin otsikoissa.

Tuoreessa muistissa on myös kuningattaren pojan prinssi Andrew’n katastrofaaliseksi kuvailtu tv-esiintyminen BBC:llä, jossa prinssi vastasi kysymyksiin hänen ja seksuaalirikoksista syytetyn Jeffrey Epsteinin ystävyydestä.

– Uskon, että hovissa odotetaan Harryn haastattelua kauhulla. Harry ja Meghan ovat jo menettäneet hovissa kaiken, mitä he voivat menettää. Heillä on kaikki valta ja mahdollisuus sanoa tv:ssä ihan mitä he haluavat.

– Harry ja Meghan saivat kuningattarelta vuoden harkinta-ajan, mutta ei kukaan odottanut, että he palaisivat Britanniaan. Lopulta hovin oli pakko nostaa kädet pystyyn ja todeta, että sinne jäivät, Satu Jaatinen sanoo.­

– Brittilehdet tulevat analysoimaan jokaisen herttuaparin eleen tv-esiintymisestä, vaikkeivät he edes sanoisi mitään raflaavaa. Pitävätkö he toisiaan kädestä, silittääkö Meghan vatsaansa, esiintyvätkö he yhtenä rintamana, Jaatinen kuvailee.

Hän ei usko tv-haastattelun ainakaan parantavan Harryn ja Williamin tulehtuneita välejä.

– Koronarajoitukset korostavat vaikeaa tilannetta entisestään, koska se on pitänyt Harryn poissa Britanniasta, emmekä ole nähneet veljeksiä yhdessä. Uskon Charlesin pitävän säännöllisesti yhteyttä molempiin poikiinsa, mutta emme tiedä, miten paljon veljekset ovat toistensa kanssa tekemisissä.

Hän kuvailee veljesten eroavaisuuksien ja erilaisten elämäntilanteiden korostuneen entisestään Harryn lähdön jälkeen. Williamista valmistellaan tulevaa kuningasta, kun taas Harry elää Yhdysvalloissa vapaampaa elämää.

– Kuinka läheisiä he oikeasti ovat? Mistä he enää puhuisivat? Jos kyse olisi ihan tavallisesta perheestä, niin kuinka paljon ylipäätänsä veljekset viettävät aikuisina aikaa yhdessä tai perheidensä kanssa.

Jaatinen näkee Harryn ja Meghanin tilanteessa yhtäläisyyksiä kruunusta luopuneeseen Windsorin herttuaan Edvard VIII:n ja hänen amerikkalaiseen puolisoonsa Wallis Simpsoniin.

– Historia on täynnä vastaavia tilanteita, joissa kuninkaallinen ei löydä paikkaansa, ja alkaa joko juomaan tai lähtee menemään. Kuningattaren sisko prinsessa Margaret turvautui alkoholiin ja heidän setänsä Edvard VIII julkaisi lähtönsä jälkeen muistelmat.

– Olen hyvin hämmästynyt, jos Harry ja Meghan eivät julkaise kirjaa. Harryn CV on hieman epämääräinen, joten hänen tuleva uransa on varmasti viihdepainotteinen. Olen aivan varma, että molemmat ovat jo saaneet kutsuja hämäriin julkkisten realityohjelmiin.

Harryn ja Meghanin esikoinen ARchie syntyi vuonna 2019. Nyt heille on tulossa toinen lapsi.­

Jaatinen naurahtaa, että prinssiveljesten välirikko olisi oiva mahdollisuus muille kuninkaallisen perheen jäsenille nostaa imagoaan kansan silmissä.

– Yorkin perhe on todellinen alisuorittaja ja olen koko ajan odottanut, että prinsessat Eugenie ja Beatrice ottaisivat näkyvämpää roolia. Heillä on prinsessan arvot, mutta he eivät tee mitään näkyvää. Heillä olisi mahdollisuus pelastaa kuninkaallinen perhe tukalasta tilanteesta.

– Jos joku tästä tilanteesta hyötyy, niin Camilla. Häntä ei hauku enää kukaan ja hän on nostanut profiiliaan kirjallisuuden ja naisten oikeuksien eteen.