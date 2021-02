Huippuratsastaja Marko Björs, 51, pakeni koulukiusaamista talleille – ”Hevoset pelastivat henkeni”

Ratsastaja-valmentaja Marko Björs on kulkenut pitkän matkan Markoksi. Korona on opettanut nauttimaan myös arjesta.

Korona on mahdollistanut sen, että minulla on ollut aikaa auttaa ystäviä. Vaikka en ole voinut tavata äitiäni tai Airaa (Samulin), olen ollut heille läsnä ja olemme puhuneet paljon puhelimessa, Marko Björs kertoo.­

Tänä keväänä 52 vuotta täyttävä Marko Björs uhkuu energiaa ja hyvää mieltä. Miehen energisyys ihmetyttää, sillä monet suomalaiset ovat kyllästyneet ja väsyneet koronan tuomiin rajoituksiin.

– Korona toi mukanaan sen, että monet työt peruttiin ja minulle jäi liikaa aikaa. Välillä olo on ollut tylsä, joten päätin alkaa kehitellä jotain uutta ja kääntää luppoajan hyväkseni.

Viime vuonna, koronan vapauttamalla ajalla, hän suoritti liikunta- ja ammattivalmentajan tutkinnon.

– Nettiluentojen lisäksi ryhdyin vuoden alussa juoksemaan. Takana on jo hieman yli sata kilometriä.

Pakkasetkaan eivät ole haitanneet, sillä Markon mielestä kyse on ihmisen omasta tahtotilasta.

– On tahto, tavoite ja toteutus, mies kiteyttää.

Oikeastaan Markon elämä onkin ollut juuri näiden kolmen elementin hallitsema.

Koulussa kiusatuksi joutunut Marko päätti, että tahtoo selviytyä kiusaamisesta. Hän muistelee löytäneensä tuolloin hevoset.

Niiden seurassa nuori mies unohti pahuuden ja tajusi pikkuhiljaa haluavansa tavoitella uraa hevosten parissa. Hän unelmoi siitä, että saisi tehdä jotakin merkittävää.

– Pakenin pahaa maailma talleille. Hevoset tavallaan pelastivat henkeni ja niiden kautta pystyin luomaan menestyksekkään uran kilparatsastajana, maajoukkuetason valmentajana ja urheilumanagerina toimiva Marko kertoo.

Marko Björs pakeni koulukiusaamista hevosten pariin. Pian hän päätti tehdä siitä itselleen uraa.­

– Hevoset opettivat minut myös rakastamaan ja kunnioittamaan luontoa, Marko sanoo.

Vuosien varrella on tullut sijoituksia eri kisoissa Suomessa ja ulkomailla; kotona on yli 20 SM-mitalia, kouluratsastuksen joukkuekultaa ja kaksi EM-joukkuemitalia.

Nykyään Marko toimii kaiken muun työnsä ohella myös selostajana Ylellä.

– Koska ratsastaja voi kisata vanhemmallakin iällä, olen päättänyt palata satulaan ja mahdollisesti vielä kilparadoille, jos oikea hevonen löytyy, hän paljastaa.

Nyt hän sanoo ymmärtäneensä, että koulukiusaaminen teki hänestä vahvan, sillä hän osasi kääntää huonon kokemuksen vahvuudekseen.

Nuorempana Marko teki myös mallin töitä, mutta hevoset veivät lopulta voiton.­

Marko kuitenkin painottaa nuorten kiusaamisessa vanhempien osuutta asiaan.

– Vanhemmilla on tässä suuri vastuu. He ovat lapsilleen täydellinen peili ja heidän läsnäolonsa sekä rakkautensa ovat tärkeitä. Lapsilla tulee olla myös rajat. On hyvä muistaa sekin, että koulukaverit ovat joukkuekavereita eivät kilpakumppaneita, aiheesta luentoja pitävä Marko painottaa.

Toki hän sanoo, että koulullakin on oma vastuunsa.

– Jos nuori kiusaa, eikä siihen puututa, hän on vaarallinen myöhemminkin, Marko uumoilee.

Marko on kulkenut pitkän matkan Markoksi.

Hän on työskennellyt aikoinaan mallina ja on kokenut julkisuuden kaikki muodot.

– Mallin työt alkoivat, koska tarvitsin rahaa ratsastusharrastukseni ylläpitämiseen. Mallina olon kautta lehdistö kiinnostui minusta.

– Tie olisi ollut auki myös maailmalle, mutta onneksi ratsastus oli ykkösenä. Näin jälkeenpäin ajattelen, että se ratsastus oli oikea valinta, Marko muistelee.

Nykyisin Marko Björs toimii myös korusuunnittelijana. Muun muassa Ruotsin prinsessa Estellellä on nähty hänen suunnittelemiaan koruja.­

Hevosurheilu vei Markoa maailmalle ja hän on liikkunut superseurapiireissä.

Se ei ainakaan ole ollut haitaksi, kun Marko ryhtyi korusuunnittelijaksikin. Laukka-korusarjan viisivuotisjuhlia vietettiin juuri pienessä piirissä.

Viisi vuotta sitten Marko suostui jalokiviseppä A. Tillanderin ehdotukseen ja niin syntyi Laukka-sarja. Koruja on nähty muun muassa Linnan juhlissa.

– Minulla on se visuaalinen taito ja ajatukseni toteuttajat ovat kultaseppämestari Jouni Salo sekä kultaseppä Otto Emil Lamberg. Jokainen koru syntyy yhteistyössä, Marko painottaa ja kertoo, että Laukka-korun tuotosta osa on ohjattu vuosien varrella nuorisotyöhön ja muuhun hyväntekeväisyyteen.

Björs on niin innostunut suunnittelusta, että hän on kehittänyt myös Guccin korutiimiltäkin kehuja saaneen kuolain­aiheisen BIT-korun.

Olen onnellinen ihminen, sillä saan tehdä elämässäni juuri sitä, mitä osaan ja mistä pidän, arjestaan nauttiva Marko Björs sanoo.­

Laulaja Bruce Springsteenin Jessica-tytär on mainostanut some-tileillään Laukka-koruja ja prinsessa Estellellä on nähty Markon suunnittelema koru.

Prinsessa Annen Marko on tuntenut kauan samoin kuin Ruotsin prinsessa Sofian. Prinsessa Madeleinen kanssa Marko on ratsastanut ja auttanut Madden jopa satulaan. Tanskan prinsessatkin ovat tuttuja.

– Hevospiireissä kaikki ovat samanarvoisia, hän kuittaa.

Markolla on nyt hyvä olla.

– Olen onnellinen, sillä saan tehdä sitä, mistä pidän ja mitä osaan. Olen myös oppinut nauttimaan arjesta, hän sanoo.