Hannu, 48, tietää kaiken, mitä Temptation Islandin huvilassa tapahtuu – ”villavahdeilla” on äärimmäisen salainen tehtävä ohjelman kulisseissa

Villavahdit Jenna Viitanen ja Hannu Lampinen tekevät työtä, jota ei takuulla Suomessa tee kukaan muu. He asuvat koko Temptation Island Suomi -ohjelman kuvausten ajan osallistujien kanssa luksushuvilalla ja auttavat heitä poikkeuksellisella matkalla.

Kittilässä on säkkipimeää, mutta violetein valoin valaistu huvila loistaa hankien keskeltä kirkkaasti. Jättimäisistä ikkunoista näkyy olohuoneeseen, jossa Temptation Island Suomen yhdeksännen kauden sinkkumiehet ja varatut naiset bilettävät.

Katse kiinnittyy kuitenkin kaksikerroksisen luksushuvilan pihalla parkissa olevaan arkiseen asuntoautoon, joka ei tunnu sopivan ylellisen asumuksen pihaan.

Jenna Viitasen kotina toimiva asuntoauto on parkkeerattu huvilan pihaan. Etualalla bileitä kameroiden välityksellä seuraavien robo-ohjaajien ja robo-operaattoreiden työpiste sekä paikka, jossa osallistujat käyvät haastateltavina.­

Koputamme asuntoauton oveen varovasti. Sisältä tulvahtaa lämmintä ilmaa, kun Jenna Viitanen, 33, avaa oven.

– Tervetuloa, täällä on vähän sotkuista, vaikka yritin siistiä, Viitanen sanoo nauraen.

Asuntoauto on Viitasen koti kolme viikkoa kestävien kuvausten ajan. Viitanen työskentelee kuvauksissa niin sanottuna villavahtina. Häntä ei nähdä yhdessäkään valmiissa Tempparit-jaksossa, mutta hän on paikalla vuorokauden ympäri, joka päivä.

– Työtäni on olla läsnä täällä kuvauksissa. Asuntoautossa käyn vain nukkumassa, pääsääntöisesti olen osallistujien kanssa huvilassa. Siellä on aina jotain pikkuhommaa, mitä pitää tehdä.

Työ on näkymätöntä, mutta elintärkeää. Viitanen on sinkkumiesten ja varattujen naisten lähin tuki ja turva, mutta toimii myös kontaktina osallistujien ja tuotannon välillä.

– Pysyn kameran toisella puolella, mutta olen aina tavoitettavissa, jos joku haluaa jutella tai tarvitsee jotain.

Jenna Viitasen kotina toimiva asuntoauto on pieni, mutta käytännöllinen.­

Bileiltoina Viitanen auttaa sinkkuja ja varattuja koristelemaan huvilan teeman mukaisesti tai keksimään aktiviteetteja juhlatunnelman nostattamiseksi. Kun bileet pärähtävät käyntiin, saattaa hän kuluttaa aikaa käymällä esimerkiksi ajelemassa ja ihastelemassa Levin maisemia.

– Me pelaillaan yhdessä pelejä, kuunnellaan musiikkia ja hengaillaan. Pidän myös huolen aikatauluista, katson, että kaikki ovat syöneet ajallaan ja paikat on laitettu kuntoon.

Mikään taloudenhoitaja tai palvelija Viitanen ei missään nimessä ole. Siivoaminen, pyykinpesu ja muut askareet hoidetaan yhteistyönä. Viitanen myöntää kuitenkin nauraen saaneensa osallistujilta lempinimen ”mami”.

– Se lähti sellaisesta vitsistä, mutta koen kyllä olevani osallistujille enemmän äitihahmo kuin kaveri. Osallistujat kantavat kuitenkin kortensa kekoon niin hyvin, ettei täällä tarvitse ketään varsinaisesti kasvattaa.

Metsän siimeksessä oleva sinkkumiesten ja varattujen naisten huvila erottuu violettien valojen avulla pimeydestä.­

Tempparit-tuotanto on Viitaselle tärkeä, sillä hän oli tuottajana kausilla kuusi ja seitsemän, jotka kuvattiin Thaimaassa. Kokemuksesta on ehdottomasti apua myös villavahdin hommissa.

– Ehdotin, että voisin tulla tällä kaudella villavahdiksi, koska olen aina tykännyt tästä ohjelmasta ja tiedän, että tämä on osallistujillemme haastavaa, vaikka mitään ihmeellistä ei tapahtuisikaan. Koen, että voin olla heille isona apuna taustani ansiosta.

” Täällä nousee pintaan välillä erikoisiakin asioita, joita on alettu pyöritellä omassa päässä. Sekin monesti jo auttaa, että ne saa sanottua ääneen jollekin.

Työn merkitys konkretisoituu silloin, kun osallistujien mieltä painaa jokin. Tunteet nousevat herkästi pintaan, kun on poissa tutuista ympyröistä.

– Täällä nousee pintaan välillä erikoisiakin asioita, joita on alettu pyöritellä omassa päässä. Sekin monesti jo auttaa, että ne saa sanottua ääneen jollekin.

– Toki katsomme tilanteen mukaan, että liittyykö huolenaihe ohjelmaan vai johonkin muuhun, ja auttaako se, että minä olen kuuntelevana korvana, vai tarvitaanko jotain lisäapua.

Toisten huolien kuunteleminen on ollut usein avartava kokemus myös Jennalle itselleen.

– On ollut hauska haastaa itseään. Olen huomannut, että kun ei tuomitse ketään ja opettelee ymmärtämään erilaisia lähtökohtia, niin sillä pääsee jo todella pitkälle.

Jenna Viitanen viettää normaalisti paljon aikaa sinkkumiesten kanssa heidän olohuoneessaan.­

Villavahdin merkitys korostuu myös bileiltoina. Jenna on käynyt ensiapukurssin, jotta osaa toimia tarvittaessa tiukassakin tilanteessa. Hänellä on tietysti myös tieto osallistujien mahdollisista perussairauksista.

– Onhan niitä haavereita joka kaudella sattunut, mutta niissä tilanteissa korostuu aina se, että jos on pitänyt mennä vaikka sairaalaan, niin porukka on tullut sinne mukaan ja ollut aidosti huolissaan.

Villavahti voi joutua aamuyön pikkutunneilla monenlaiseen puuhaan, kuten pitelemään oksentavan juhlijan hiuksia.

– Joskus on tullut tehtyä sitäkin, Jenna nauraa.

– En ole kyseisen toiminnan fani ja voin itse helposti huonosti, mutta siinä menee edelle se, että kyseinen henkilö ei jää yksin ja hänellä ei ole mitään hätää.

Joskus Jennan harteille jää myös hätistellä väsyneitä juhlijoita nukkumaan.

– Meillä on molemmin puoleinen kunnioitus ja luottamus. He uskovat, jos sanon jotain, sen kanssa ei ole koskaan ollut ongelmaa.

Jenna Viitanen nauttii työstään villavahtina, sillä hän on ollut aina kiinnostunut ihmisistä ja heidän tarinoistaan.­

Reilu kolmen viikon mittainen kuvausurakka vaatii villavahdilta empatiakykyä, huumorintajua ja taitoa vetää rajoja oikeissa paikoissa.

– Totta kai kiinnyn heihin, ja palaute mitä saan, on kaiken tämän arvoista. Paras palaute on se, että kiitos kun olet täällä ja kuuntelit, etkä tuominnut.

Viitanen korostaa, että vaikka kuvauksissa uidaan välillä syvissä vesissä, hän ei ole todellakaan pelkkä vakava auktoriteettihahmo.

– Kaiken vastuun keskellä meillä on täällä todella hauskaa keskenämme. Nauran usein ihan vedet silmissä itsekin.

”Ajatuksena on, että osallistujat kokisivat olevansa luksuslomalla”

Varattujen miesten ja sinkkunaisten huvilan keittiöstä kuuluu vatkaimen surinaa. Sinkkunaisten ja varattujen miesten huvilalla työskentelevä villavahti Hannu Lampinen, 48, vatkaa jälkiruokapannukakkujen kylkeen kermavaahtoa.

– Oi kermavaahtoa! Hannu, sä oot ihan best, sinkkunaiset riemuitsevat.

Lampinen hymyilee vaatimattomasti.

– Minun hommiin kuuluu huolehtia osallistujien viihtyvyydestä ja siitä, että heillä on mahdollisimman rento olla täällä. Ajatuksena on, että he kokisivat kuvausten ohella olevansa luksuslomalla.

Hannu Lampinen on moniosaaja, joka arvostaa villavahdin työssä esimerkiksi seikkailullisuutta ja uusia maisemia.­

Lampinen asettaa muun muassa tarjolle aamupalan, lounaan ja päivällisen, jotka paikallinen catering-yritys tuo huvilan eteiseen.

– Päivittäiset aikataulut ovat myös tärkeitä. Kuka lähtee, kenen kanssa ja minne, ja mitä varusteita tarvitaan mukaan, Lampinen luettelee.

Varattujen miesten ja sinkkunaisten huvilan pihassa ei ole asuntoautoa. Huvila on sen verran isokokoinen, että Lampisella on oma huoneensa alakerrassa, ulko-oven vieressä.

– Olen osa tiimiä, mutta en osallistu illanviettoihin tai luo mitään kaverisuhteita, niin kuin osallistujat keskenään tekevät. Olen kuitenkin koputuksen päässä, jos tulee mitä tahansa asiaa.

Sinkkunaisten ja varattujen miesten huvilalla on kokoa 540 neliötä.­

Villavahdin työ saattaa kuulostaa ensi alkuun leppoisalta, mutta tosiasiassa päivät ovat pitkiä.

– Herään ennen seitsemää ja menen nukkumaan joskus kahden jälkeen. Kun mennään kuvausten ehdoilla, niin aikataulutkin vähän elää.

” Muutaman kerran ollaan ehditty reilu puolen tunnin lenkki käydä tuossa ulkona tekemässä, mutta sen kummemmin en ole täältä poistunut minnekään

Kuvaukset ovat tiivis urakka, jolloin vapaa-aika on todellakin kortilla. Villan päivittäiset askareet pitävät Lampisen pääsääntöisesti melko kiireisenä.

– Jos täällä on yksikään ohjelmaan osallistuja paikalla, niin minun täytyy olla täällä. Muutaman kerran ollaan ehditty reilu puolen tunnin lenkki käydä tuossa ulkona tekemässä, mutta sen kummemmin en ole täältä poistunut minnekään.

Huviloilla käyvät siivoajat huolehtivat esimerkiksi pintojen puhtaudesta ja vuodevaatteiden vaihtamisesta, mutta keittiöstä Lampinen haluaa itse pitää huolta.

– Kannan ylpeyttä siitä, että keittiö on aina putipuhdas. Ja näinä korona-aikoina kaikki pitää tietysti sterilisoida. En ole tainnut kertaakaan ehtiä istua heidän kanssaan syömäänkään.

– Kun kuvataan, on kiire saada paikat kuntoon, jotta kamerat voivat tulla paikalle. Syön itse usein keittiössä seisaaltaan ja jutustelemme samalla niitä näitä.

Hannu Lampisen lempipaikka on huvilan keittiö, joka on tietysti myös sinkkujen vapaassa käytössä.­

Lampisella on työstä jo aiempaakin kokemusta, sillä hän oli villavahtina edellisellä kaudella, joka kuvattiin Kainuussa viime kesänä. Alun perin Lampinen päätyi työhön, kun tuotannosta otettiin häneen yhteyttä. Tuotanto oli kuullut monen mutkan ja yhteisten tuttavien kautta Lampisesta.

– Tilanteeseen tuli muutoksia viime hetkellä, ja sitten minua pyydettiin mukaan, kun tarvittiinkin uusi villavahti. Viime kesä taisi mennä sen verran hyvin, että pääsin mukaan tänne Levillekin.

Yhdeksi vahvuudekseen Lampinen laskee laajan työkokemuksensa. Hän kertoo tehneensä töitä muun muassa urheilualan vähittäiskaupassa, toimitusjohtajana, matkailubisneksessä ja hiihto-oppaana.

– Olen tehnyt pitkän uran urheilualan vähittäiskaupassa ja ollut siellä toimitusjohtajana. Olen tehnyt henkilöstöjohtamista, ollut matkailubisneksessä ja ollut hiihto-oppaana. Nyt olen ollut hiihto-opettajana viimeiset pari talvea.

– Periaatteeni on se, että oli homma mikä tahansa, niin teen sen täysillä. Olen ollut vetämässä isoja tiimejä, varsinkin matkailubisnes opetti paljon. Lisäksi osaan elää tulevaisuudessa. Kelloni on koko ajan tunnin edellä, se auttaa tässäkin.

Sinkut ja varatut huolehtivat itse pyykkihuollosta.­

Vaikka Lampisen ja Temppareihin osallistuvien nuorten välillä on ikäeroa parhaimmillaan liki 30 vuotta, se ei ole tullut esteeksi missään vaiheessa.

– Roolini ei ole samastua heidän elämäänsä, vaan olla tukena. Onhan meillä sukupolven välinen kuilu välissämme, mutta tulemme silti erinomaisesti juttuun. Tässä varmaan auttaa se, että olen aiemmin tehnyt töitä ihan kaikenikäisten ihmisten kanssa.

Lampinen huomauttaa, että ohjelman sinkut ja varatut muodostavat hyvin luontaisesti omat kaveriporukkansa ja tukevat toinen toistaan. Silloin Lampisen rooliksi jää olla turvallinen aikuinen.

– En ole mikään psykologi, mutta kuuntelen tarvittaessa. Koen olevani enemmän kaveri tai veli heille kuin isä. En ole alkuunkaan sellaista isätyyppiä.

– Parhaimmillaan pelkästään läsnäoloni tuottaa heille turvallisuuden tunteen. Siitä tiedän, että olen tehnyt työni hyvin.

Sinkkunaiset kehuivat Hannu Lampisen olevan ihana tyyppi, joka huolehtii heidän viihtyvyydestään mainiosti.­

Nettoaako kolmen viikon kiireisestä kuvausreissusta mukavan palkan? Se riippuu mistä näkökulmasta asiaa katsoo. Lampinen itse kertoo arvostavansa rahan sijaan aivan muita asioita.

– Jos laskee tämän homman tuntipalkkaa, kun on aamuseitsemästä yöllä kahteen töissä vuorokauden ympäri 25 vuorokautta putkeen, niin siihen nähden kaikki eivät ehkä hypi riemusta palkan suhteen.

– Toisaalta minun mielestäni kaikkea ei voi mitata rahassa. Tämä on älyttömän mukava tuotantoporukka, ja minutkin on otettu niin hienosti mukaan, vaikka olen uusi. Pääsen myös reissaamaan, ja se on tällaiselle seikkailijalle iso asia. Sellaiset seikat merkitsevät minulle enemmän kuin raha.