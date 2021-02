Sabina Särkkä luopui Selviytyjät-kuvausten ajaksi peilistä ja puhelimesta – haluaa karistaa missi-imagonsa ja paljastaa todellisen luonteensa

Tosi-tv-konkari Sabina Särkkä, 32, on yksi Selviytyjät Suomi -ohjelman kilpailijoista. Särkälle karussa pohjolassa vietetty aika oli yhtä aikaa paitsi erittäin raskasta, myös vapauttavaa.

Sabina Särkkä-Kivimäki vastaa puhelimeen kesken talvilomansa. Jos olosuhteet olisivat erilaiset, olisi hän tällä hetkellä mitä todennäköisimmin ulkomailla yhdessä puolisonsa Ossi Kivimäen kanssa. Jo pitkään yhdessä viihtyneelle, syksyllä 2019 avioituneelle pariskunnalle yhteiset lomamatkat ovat olleet jo pitkään olleet vuoden ehdoton kohokohta.

Koronaviruksen myötä sana loma on kuitenkin saanut monien ihmisten silmissä uuden merkityksen, kun matkustaminen on monen muun asian ohella ollut pannassa kuluneet kuukaudet. Niinpä myös Sabina viettää tällä kertaa talvilomaansa kotisuomessa. Se ei kuitenkaan häntä haittaa – päinvastoin. Sabinalle loma merkitsee nykyään muutakin kuin laukkujen pakkaamista.

– Itselleni loma tarkoittaa nykyään ennen kaikkea sitä, että voin rentoutua. Yritän irrottaa itselleni sellaisia hetkiä, että laitan puhelimen kiinni ja keskityn itseeni sekä ympärillä oleviin ihmisiin. En kaipaa ulkomaille, Särkkä selittää.

Sabina on aina viihtynyt tien päällä. Siitä todisteena toimivat muun muassa lukuisat, mitä upeammista maisemista napatut Instagram-kuvat. Myös Sabinan ja hänen puolisonsa häitä vietettiin purjeveneellä keskellä Välimerta ja juhlat jatkuivat Kreikan kauniissa maisemissa. Parin kaavailema häämatka Uuteen-Seelantiin sen sijaan peruuntui vallitsevan maailmantilanteen vuoksi.

– Meidän oli tarkoitus ajaa Uudessa-Seelannissa matkailuautolla, mutta sen sijaan ajoimme viime syksynä Norjaan. Silloin ei ollut matkustusrajoituksia, joten pystyimme karkaamaan sinne muutamaksi päiväksi ikään kuin häämatkalle, Sabina nauraa.

– Kävimme kaupassa Suomen puolella ja Norjan puolella pysähdyimme ainoastaan tankkaamaan autoa. Vältimme kaikkia kontakteja ja yövyimme luonnossa vuorien keskellä, mikä oli ihanaa. Viihdyn luonnossa, siellä on oma rauhoittava tunnelmansa. Se tekee mielelle ja keholle todella hyvää. Mieheni kautta musta on ehkä tullut vähän sellainen eräihminen, hän jatkaa.

Ossi Kivimäki ja Sabina Särkkä vuonna 2016.­

Sabina tunnustaa olevansa siinä mielessä onnekas, että hän voi tehdä töitä missä päin maailmaa tahansa. Vuoden 2011 Miss Suomi -kilpailusta julkisuuteen ponnahtanut Särkkä nimittäin työllistää itsensä tänä päivänä pääosin sosiaalisen median avulla, jossa hän jakaa arkeaan ja tekee kaupallisia yhteistöitä erilaisten yritysten kanssa. Sabina nauttii työstään ja sen voi kuulla myös puhelinlankojen läpi.

– On ihanaa inspiroitua jatkuvasti omasta työstään. Sitä haluaa koko ajan kehittyä paremmaksi ja inspiroida myös muita. Et ole ikään kuin koskaan valmis, Sabina hehkuttaa, mutta vakavoituu sitten.

– Työhön liittyy kuitenkin hyvin paljon muutakin kuin vain sen, mitä ihmiset näkevät. Olen tosi kiitollinen, että saan tehdä tätä, mutta kyllä työ myös ruokkii itsekriittisyyttäni. Vanhemmiten se on helpottanut, mutta kyllähän sosiaalinen media tuo paineita paitsi itselleni, myös monille muille. Jatkuvasti pitäisi tuottaa entistä kiinnostavampaa sisältöä, hän jatkaa.

Sosiaalista mediaa työkseen tekevät törmäävät usein tilanteeseen, jossa työtä ja vapaa-aikaa on vaikea erottaa toisistaan. Myös Särkkä tunnustaa, että toisinaan hän kaipaa hetkiä, jolloin puhelimen voi heittää nurkkaan. Samaan aikaan hän kuitenkin haluaisi kovasti taltioida kaiken, mitä ympärillä tapahtuu. Se, että työ kulkee mukana kaikkialle ei siis Särkän mukaan ole yksinomaan positiivinen seikka.

– Suhtaudun työhöni ja valokuvaamiseen todella intohimoisesti. Siinä on myös se varjopuoli, että esimerkiksi lomamatkoilla näet koko ajan ympärilläsi asioita, mitä olisi ihana jakaa somessa. Usein siinä käy lopulta niin, ettei loma olekaan loma, Sabina naurahtaa.

Sabina on oppinut poikkeusoloissa nauttimaan lomailusta myös kotimaassa.­

Sabinan toive viettää hetki täysin ilman sosiaalista mediaa toteutui viime kesänä, kun hän osallistui Selviytyjät Suomi -ohjelman kuvauksiin Pohjois-Ruotsissa. Vaikka kokemus oli luonnollisesti raskas, Sabinalle Selviytyjissä vietetty aika meni niin ikään lomasta, kun puhelin oli pakko heittää hetkeksi nurkkaan. Kun työn perustana on oman arjen jakaminen tuhansille seuraajille, tulee tällaisia hetkiä eteen harvoin.

– Rakastin olla ilman puhelinta. Heti, kun sen sai antaa pois, heitin sen sinne laatikkoon. Mulla oli ihminen Suomessa, joka hoiti sosiaalista mediaani sillä välin ja tiesin, että hänellä oli kaikki hanskassa. En kaivannut puhelinta sekuntiakaan. Kun ei jatkuvasti miettinyt, mitä kuvailisi someen, sitä keskittyi aidosti kuuntelemaan muita ihmisiä. Se oli ihanaa, Sabina toteaa.

– Purjehdimme vuosittain Välimerellä mieheni kanssa. Viime vuosi oli ensimmäinen, kun tämä reissu ei onnistunut. Myös siellä on sellaisia hetkiä, ettet ole puhelin kädessä, vaan keskityt. Siinä oppii tuntemaan ympärillä olevat ihmiset. Tämä kokemus muistutti minua siitä.

Sabina Särkkä vietti unelmahäitään Kreikassa vuonna 2019.­

Aikaisempina vuosina Selviytyjät Suomi -ohjelmaa on kuvattu Filippiinien kaltaisessa trooppisessa ympäristössä, mutta koronaviruksen vuoksi kuvaukset siirtyivät tällä kertaa pohjoiseen. Muun muassa Viidakon tähtösten ja Pelkokertoimen kaltaisissa tosi-tv-ohjelmissa nähdylle Sabina lokaation vaihtuminen tuli alkuun shokkina.

– Mietin tätä paljon ennen Selviytyjiin lähtemistä, sillä olen ollut paljon tropiikissa. Mulle kuumuus, käärmeet tai muut eläimet eivät varmaan olisi olleet niin paha rasti ja ajattelin, että se olisi voinut olla jopa vahvuuteni. Mutta se kylmyys oli todella paha. Se meni mulla jotenkin luihin ja ytimiin, Sabina muistelee.

– Itseäni ehkä jopa hieman yllätti se, että kun ruoka väheni ja kylmyys iski, menin ihan omiin tiloihini. En ollut oma itseni, sillä olen yleensä puhelias, rempseä ja sosiaalinen Oli erikoista nähdä, millä tavalla tuollaiset olosuhteet vaikuttavat mieleen ja omaan persoonaan. Jälkikäteen näin myös todella paljon unia Selviytyjistä. Se kokemus jäi mielen päälle pitkäksi aikaa, hän pohtii.

Sabina Särkkää huoletti Selviytyjiin osallistuessaan pohjolan kylmä sää. Tropiikissa hän olisi ollut enemmän mukavuusalueellaan.­

Kuten sanottua, Selviytyjät ei suinkaan ole ensimmäinen tosi-tv-ohjelma, jossa Sabina on vuosien varrella ollut mukana. Selviytyjät oli kuitenkin monella tapaa erilainen kokemus kuin mikään niistä tuotannoista, joihin Sabina on aiemmin osallistunut. Oman mausteensa toivat paitsi askeettiset olosuhteet, myös pään sisäinen peli, joka on Selviytyjissä lähes yhtä tärkeä osa ohjelmaa kuin kilpailijoiden eteen heitettävät fyysiset haasteet.

– Tällaisessa ohjelmassa jouduit koko ajan miettimään, että valehdellaanko sulle. Jos joku oli sua kohtaan mukava tai hyväntahtoinen, jouduit aina kyseenalaistamaan hänen motiivinsa. Myös omia sanomisiaan ja käytöstään joutui miettimään tarkemmin. En esimerkiksi halunnut puhua ääneen siitä, että ikävöin perhettäni, jotta muut eivät ajattelisi, että minut pitää lähettää kotiin koti-ikävän takia, Sabina selittää.

– Mutta oli meillä myös todella hauskaa. Kaikista hauskimmat hetket eivät vaan tallentuneet kameroille. Kameroiden poissa ollessa emme saaneet puhua äänestyksistä, kilpailuista tai mistään ohjelmaan liittyvästä. Niinä hetkinä ihmiset kertoivat omia tarinoitaan, meillä oli ikään kuin sellaisia tarinailtoja. Kun ei ollut ulkoisia ärsykkeitä, pystyi aidosti kuuntelemaan, mitä ihmisillä on sanottavanaan, hän hymyilee.

Sabina paljastaa olevansa luonnonläheinen ihminen ja haluavansa murtaa missi-imagoaan.­

Selviytyjissä monet ulkoiset asiat menettävät merkityksensä. Kilpailijat eivät saa ottaa mukaansa hammasharjoja, kosmetiikkatuotteita tai pesuaineita. Vaikka toisin voisi luulla, ei tämä ollut Sabinalle ongelma. Hän toivookin, että Selviytyjien myötä ihmisten ennakkoluulot ”missi-Sabinasta” karisisivat entisestään, kun oma persoona tulee raskaissa olosuhteissa väistämättä esiin.

– Ehkä sitä vähän mietti, että näyttää varmaan ihan karsealta. Mutta minulle oli oikeastaan todella ihanaa olla ilman peiliä ja ilman mitään ulkoisia paineita siitä, että pitää näyttää joltakin. Se oli vapauttavaa. Olen vähän sellainen poikatyttö kuitenkin, Sabina toteaa.

– Mä toivon, että musta näkyisi ohjelmassa ulospäin se, että mä kyllä pärjään ja viihdyn luonnossa. Se puoli, jota somessakaan ei aina näe. Toivon, että Selviytyjissä näkyy enemmän omaa persoonaani ja ihmisten käsitys missi-Sabinasta muuttuisi enemmän aitoon ja oikeaan suuntaan. Sillä tavalla tämä on mahtava formaatti, että näissä olosuhteissa olet niin riisuttu. On paha esittää mitään muuta kuin olet, hän pohtii.

Haastatteluhetkellä Selviytyjien kuvauksista on vierähtänyt jo useampi kuukausi ja aika on kullannut jo osan muistoista. Vaikka ohjelmaan osallistuminen oli Sabinalle yksi viime vuoden ehdottomia kohokohtia, keskittyy hän nyt nauttimaan arjesta kotona yhdessä puolisonsa sekä koiranpennun kanssa, joka liittyi perheeseen vain hieman ennen Sabinan lähtöä Pohjois-Ruotsiin.

– Vaikka viime vuosi oli monella tapaa erikoinen, niin siinä oli myös paljon hyvää. Olen oppinut tuntemaan entistä enemmän kiitollisuutta siitä, että voin tehdä tätä työtä, mitä teen. Tavallaan opin myös rauhoittumaan, kun oli pakko hetkeksi pysähtyä. Sain annettua enemmän aikaa perheelle, ystäville ja läheisille. Se on korvaamatonta, Sabina hymyilee.

