Uutuusdokumentti kertoo legendaarisen laulajan elämästä ja sen surullisesta lopusta.

Whitney Houstonin kakkosalbumi toi hänet Eurooppaan markkinointimatkalle toukokuussa 1987. Whitney osallistui matkan aikana Sveitsissä Montreuxin Casinolla kuvattuun musiikkiohjelmaan ja teki ohessa haastatteluja. Tuolloin tapasimme ensimmäistä kertaa. IS:ssä julkaistu juttu alkaa tunnustuksella.

– Välillä minusta tuntuu, että haluaisin olla joku muu, Whitney Houston myönsi.

Takana oli pari vuotta julkista elämää, mutta nousu koko maailman tuntemaksi tähdeksi oli vasta käynnissä. Tulevina kuukausina tuolloin vielä viattoman suloisesta nuoresta naisesta kasvoi yksi 1980-luvun suurimmista tähdistä.

Silti jo tuolloin uran alkuvaiheessa kaikki ei tuntunut pelkästään hyvältä.

Lokakuussa 1990 Whitneyn kolmatta albumia markkinoitiin Münchenissä. Siellä häntä sai tavata useamman kerran. Ensimmäisenä päivän kuunneltiin joukolla uusi albumi, jonka jälkeen illalla vanhaan saksalaislinnaan järjestetyillä illallisilla Whitney tervehti jokaista saapujaa kätellen ja silmiin katsoen. Seuraavana päivänä olivat vuorossa toimittajien omat haastattelut. Silloin Whitney myönsi, ettei aina jaksaisi supertähden elämää.

– Toisinaan olen väsynyt kaikkeen, mutta Whitney Houstonina olo ei suo vapaapäiviä ennakolta järjestämättä, hän sanoi.

Whitney Houston & Bobbi Kristina: Didn't We Almost Have It All Dokumentti Whitney Houstonista ja tyttärestä Bobbi Kristinasta, joiden elämät ja traagiset kohtalot olivat hyvin samankaltaisia.­

Ehkä se oli helpompaa myöntää jostain kaukaa Pohjolan perukoilta tulleelle toimittajalle. Ennen internet-aikaa isommatkaan paljastukset pienillä kielialueilla ilmestyville medioille eivät välttämättä tulleet koskaan koko maailman tietoisuuteen samalla tavalla kuin jos jotain olisi tunnustanut englanninkielisessä mediassa.

Ehkä siksi Whitney sanoi senkin, ettei aina ollut helppoa johtaa omaa yritystä, joka työllisti vanhempien lisäksi myös molemmat veljet ja muuta sukua.

– Se, joka sanoi, etteivät perheenjäsenet sovi yhteen työasioissa, tiesi mistä puhui, Whitney hymyili vinosti.

C More -suoratoistopalvelu alkaa perjantaista alkaen esittää dokumenttia Whitney Houston & Bobbi Kristina: Didn´t We Almost Have It All, jossa haastatellaan lukuisia Whitneyn läheisiä. He sanovat samaa: Whitney ei halunnut olla koko maailman tuntema supertähti kaikkine idolille asetettuine odotuksineen.

Whitney tiesi paljon musiikkialan paineista, olihan hän suositun laulajan Cissy Houstonin tytär. Whitneyn serkku oli vielä suurempi tähti Dianne Warwick ja kummitäti legendaarinen Aretha Franklin. Verenperintönä tuli kultainen ääni, mutta samalla siitä muodostui kultainen häkki. Whitney rakasti laulaa, mutta samalla piti myös menestyä. Onnistua aina uudelleen, vaikka Whitneylle itselleen olisi riittänyt vähempikin.

Ja kuten usein elämässä käy, kun ei viihdy omana itsenään eikä omassa elämässään vaan täyttää lähinnä muiden odotuksia, seurauksena on inhimillisiä tragedioita. Niitä Whitneyn 48-vuotiaana päättyneessä elämässä riitti.

Whitney esiintyy Hartwall Areenalla 2010.­

Tuhoisa kierre jatkui myös tyttäreen Bobbi Kristinaan. Äidin ja tyttären kohtalot kietoutuivat yhteen. Uusi dokumentti kertoo kaikesta siitä, mikä meni pieleen kahden yltäkylläisyydessä, mutta myös itsetuhoisuudessa eläneen naisen elämässä.

Whitney löytyi Beverly Hillsissä sijaitsevan, tähtien suosiman Beverly Hilton -hotellin kylpyammeesta kuolleena 11. helmikuuta vuonna 2012. Sydänkohtauksen seurauksena hän oli hukkunut. Tutkinnassa sydänkohtauksen syyksi määriteltiin kokaiini, jonka lisäksi elimistöstä löytyi myös muita huumaavia aineita.

Kolme vuotta myöhemmin, tammikuussa 2015, Whitneyn tytär Bobbi Kristina, tuolloin 21, löydettiin kotonaan kylpyammeesta tajuttomana. Bobbi Kristina eli koomassa heinäkuiseen syntymäpäiväänsä, jonka jälkeen elintoiminnot päätettiin. Tytär haudattiin äitinsä viereen 3. elokuuta.

Sekä äidin että tyttären traagisessa kohtalossa iso osa on miehellä. Whitneyn elämässä se oli aviomies Bobby Brown ja Bobbi Kristinalla isän lisäksi Whitneyn kasvattilapsi Nick Gordon.

Pieni Bobbi Kristina eli kuuluisien vanhempiensa kanssa poikkeavan lapsuuden.­

Bobby Brown nousi 1980-luvulla teini-ikäisenä tähdeksi perustamassaan New Edition -yhtyeessä. Rajua bile-elämää viettäneellä laulajalla oli lyhyitä suhteita useisiin artisteihin kuten Janet Jacksoniin ja Madonnaan, mutta Whitney ei välittänyt. Hän hullaantui Browniin täysin. Pariskunta tuntui palvovan toisiaan, vaikka pop-prinsessan ja pahan pojan suhteen kestoa epäiltiin. Pariskunta avioitui heinäkuussa 1992, ja häämatka tehtiin Eurooppaan Rivieralle.

Viihdemaailman huomio oli tähtiparissa, joten ajoitus hyödynnettiin julkaisemalla Brownin seuraava albumi. Sen myötä Brownilta sai pian häämatkan jälkeen syyskuussa puhelinhaastattelun.

Hän puhui autopuhelimessa matkalla pariskunnan kotikartanosta New Jerseystä kohti New Yorkin keskustaa. Autossa mukana oli vastavihitty vaimo Whitney, joka odotti Bobbi Kristinaa. Brown kertoi Whitneyn antavan New Yorkissa haastatteluja ja hän itse hoitelisi bisnesasioitaan. Brown johti omaa tuotantoyhtiötään, johon kuului myös levy-yhtiö studioineen.

Brown julisti keskustelun mittaan olevansa täysin vaimonsa pauloissa.

– Olen rakastunut. Rakastaessani toimin tunteideni mukaan ja parhaiten näytän tunteeni olemalla naimisissa Whitneyn kanssa, Brown ilmoitti ja vakuutti avioliiton rauhoittaneen hänet.

Ilmeisesti niin olikin jonkin aikaa, mutta elämässä tuli uusia käänteitä. Whitney kärsi useita keskenmenoja, toisaalta Bobby Brownille väitettiin syntyneen avioliiton ulkopuolinen lapsi. Whitneyllä puolestaan huhuttiin olevan suhde parhaan ystävättärensä kanssa. Pari erosi keväällä 2007.

Uutuusdokumentissa läheiset kertovat monista asioista avoimesti. Bobby Brownin sisar kertoo, kuinka käytti Whitneyn ja veljensä kanssa huumeita suljettujen ovien takana, jotta media ei olisi saanut asiasta vihiä. Dokumentissa on mukana kotivideoita, joissa aikuiset toikkaroivat päihtyneenä ja kaiken keskellä pyörii lapsi Bobbi Kristina.

Whitney nähdään kovin kaukana julkisesta minästään, sillä hänellä oli tapana kieltää päihteiden käyttönsä ja avioliittonsa ongelmat. Veljen vaimo sanoo, että huumeet saavat valehtelemaan myös itselleen ja niin oli heilläkin.

Cissy Houston oli ollut jatkuvasti kiertueilla Whitneyn lapsuudessa. Poikkeavan lapsuutensa takia Whitney ei aina osannut olla äiti omalle tyttärelleen. Hän teki jatkuvasti töitä tai päihdytti itseään. Dokumentissa kuullaan Whitneyn huumevieroituksen tukihenkilön kertovan, kuinka Whitneyä pyrittiin pitämään erossa huumeista. Välillä tukihenkilö jopa asui Whitneyn kanssa.

Bobbi Kristina altistui vanhempiensa jalanjäljissä päihteille. Kuten myös Whitneyn kasvattipoika. Whitney ei koskaan virallisesti adoptoinut Bobbi Kristinaa muutaman vuoden vanhempaa Gordonia, mutta kaksikko kasvoi yhdessä. Whitneyn kuoltua he seurustelivat avoimesti ja vuoden 2014 alussa ilmoittivat avioituneensa. Bobbi Kristinan ollessa koomassa keväällä 2015 isä Bobby Brown ilmoitti, ettei avioliittoa oltu solmittu virallisesti.

Gordonin todettiin olevan vastuussa avopuolisonsa päätymisestä päihteiden vaikutuksen alaisena kylpyammeeseen kasvot alaspäin. Hän ei joutunut rikosoikeudelliseen vastuuseen vältellessään oikeutta, mutta joutui maksamaan Bobbi Kristinan omaisille kymmenien miljoonien korvaukset. Gordon menehtyi reilu vuosi sitten tammikuussa huumeiden yliannostukseen Floridassa.

Whitney Houston kuoli päihteisiin kuten myös hänen tyttärensä ja kasvattipoikansa. Ex-aviomies Bobby Brown tanssahteli Whitneyn elämään rajuine elämäntapoineen, mutta hän on nelikosta ainoa edelleen elossa oleva. Kuolemat hänen ympärillään kuitenkin jatkuvat, sillä Brownin aiemman suhteen peruja ollut esikoispoika Bobby Jr menehtyi 28-vuotiaana viime marraskuussa.

C More -suoratoistopalvelu pe 26.02. alkaen ja MTV-palvelu 12.03. alkaen.