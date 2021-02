Karita Tykkä joutui kohtaamaan päivän, jota hän pelkäsi kolme vuotta – äidin kohtalo tuntuu väärältä

Hyvinvointiyrittäjä Karita Tykkä kertoo Instagramissa, että hänen äitinsä menehtyi hiljattain ALS-tautiin.

Entinen missi ja nykyinen hyvinvointivalmentaja Karita Tykkä julkaisi perjantaina Instagramissa koskettavan kirjoituksen, jossa hän kertoo kohdanneensa viimein päivän, jota hän on pelännyt jo pitkään. Tykän äiti nimittäin kuoli hiljattain.

Tykkä julkaisi tilillään kuvan, jossa hän poseeraa mustassa mekossa äitinsä hautajaispäivänä.

– Päivän väri on musta. On koittanut päivä, jota olen enemmän tai vähemmän pelännyt kolmen vuoden ajan – siitä asti kun äitini sai ALS-diagnoosin. Sitä soittoa, jonka isäni soitti muutama viikko sitten, että äiti on kuollut, Tykkä kirjoittaa Instagramissa.

Tykkä kertoo, että hän toivoi pitkään, että hänen äitinsä parantuisi vielä. Perjantaina hänen oli kuitenkin saatettava äitinsä tämän viimeiselle matkalle.

– Ihmettä toivoin joka ikinen ilta... niitä tapahtuikin matkan varrella, mutta tänään on tullut aika hyvästellä elämäni ihmeellisin ja ainutlaatuisin – äiti.

– Ei hän luotani poistu, vaan kulkee mukanani tästä hetkestä ikuisuuteen – silti hautajaiset tuntuvat lopulliselta luopumiselta ja lohduttomalta, Tykkä kirjoittaa Instagramissa.

Tykän mukaan oman äidin kuolemaan ei ole ehkä koskaan valmis, vaikka se onkin luonnollinen osa elämän kiertokulkua. Hänen mukaansa erityisen ikävältä tuntuu se, millaisen kohtalon hänen äitinsä koki.

– Ehkä eniten väärältä tuntuu se, että elämä otettiin pois häneltä, jolla elämänjanoa ja -halua oli vaikka muille jakaa... Tänään on vaikea päivä.

Tykän äidin sairastama ALS on Terveyskirjaston mukaan hermosoluja rappeuttava sairaus, jossa lihaksia käskyttävät liikehermot tuhoutuvat vähitellen. Elinikää lyhentävän taudin aiheuttajaa ei toistaiseksi tunneta. Muun muassa muusikko Pave Maijanen sairasti samaa sairautta.

Äitinsä taudille menettänyt Karita Tykkä kiittää kaikkia seuraajiaan heiltä saamastaan tuesta. Hän kuitenkin toivoo, ettei hänelle tulvisi valtavaa määrää viestejä, sillä ne tuntuvat raskailta muutenkin vaikeana päivänä.

– Tunnen kyllä ajatuksenne ja energianne, hän toteaa kiitollisena kirjoituksensa lopuksi.

Karita Tykkä tuli tunnetuksi vuoden 1997 Miss Suomena. Sittemmin hän on työskennellyt muun muassa juontajana, bloggaajana ja hyvinvointivalmentajana.

Tykkä on ollut vuodesta 2008 naimisissa Petri Tykän kanssa ja parilla on yksi, vuonna 2010 syntynyt poika.