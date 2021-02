Maria Veitola julkaisi mahtavan kuvan syntymäpäivänään – julkkiksilta sataa viestejä

Juontaja juhlistaa merkkipäiväänsä koronarajoituksiin sopivalla tavalla.

Juontaja Maria Veitola julkaisi 48-vuotispäivänsä kunniaksi somessa kuvan, jossa hän juhlii merkkipäiväänsä mitä parhaimmin korona-aikaan sopivalla tavalla.

Veitola lilluu yksin hyytävässä avannossa leveästi hymyillen ja kuohuviinilasia kohottaen.

– Matkoilla mustassa aukossa, ei vastaanottoa, hän kirjoittaa.

Lukuisat julkkikset, kuten esimerkiksi Veronica Verho, Kiti Kokkonen, Vappu Pimiä, Sanni, Maija Vilkkumaa, Erika Vikman, Jannika B, Jani Toivola, Sara Forsberg ja Ellinoora ovat kirjoittaneet Veitolalle onnitteluviestejä ja kehuneet kuvaa mahtavaksi.

Veitola on jo aiemmin tunnustautunut talviuinnin suureksi ystäväksi.

– Tämän talven parhaita asioita, hän kirjoitti helmikuussa.

Torstaina tiedotettiin, että Suomessa toteutetaan kolmen viikon sulkutila, joka alkaa 8. maaliskuuta ja päättyy 28. maaliskuuta. Leviämisalueilla otetaan käyttöön kuuden hengen kokoontumisrajoitukset. Tavoitteena on vähentää sosiaaliset kontaktit minimiin pahenevassa epidemiatilanteessa.

Pääministeri Marin esitti tiedotustilaisuudessa viestin suomalaisille.

– Viestini kaikille suomalaisille on, että vältettäisiin turhaa matkustamista. Jos liikkuu eri paikoissa, niin pitäisi välttää tilanteita, joissa voi syntyä ulkopuolisia kontakteja, hän sanoi.

Korona on vaikuttanut myös Veitolan työtilanteeseen.

Aiemmin kuluvalla viikolla uutisoitiin, että Radio Helsinki on joutunut talousvaikeuksiin koronapandemian vuoksi. Veitola on toiminut kanavan sisältöjohtajana, mutta hän on ollut pestistään syrjässä jo viime keväästä alkaen.

Veitola kuvaili Iltalehdelle, että hänen työtilanteensa on kuitenkin hyvä. Häntä työllistää muun muassa suosittu Yökylässä Maria Veitola -ohjelma, jonka uutta kautta kuvataan jo. Tämän lisäksi hänellä on paljon kaupallisia yhteistöitä sosiaalisessa mediassa.