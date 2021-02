90-luvun supersuositusta piirretystä Ipanoista tehtiin uusi versio – lopputulos jakaa vahvasti mielipiteet

Suosikkisarja Ipanoiden uusi versio ei miellytä kaikkia.

90-luvun suosikkisarjasta Ipanoista on tehty uusi versio nykyaikaisella CGI-grafiikalla. Sarja ilmestyy tänä vuonna suoratoistopalvelu Paramount+:lla.

Vaikka sarjan alkuperäisen version ilmestymisestä on jo lähes 30 vuotta aikaa, vanha ääninäyttelijäkaarti esittää myös uudessa versiossa tuttujen Ipanat-hahmojen ääniä.

Ipanat-sarjaa esitettiin alun perin 90-luvulla Nickelodeon-lastenkanavalla Yhdysvalloissa. Se on Emmy-palkittu animaatio, jossa ympäröivän maailman tapahtumat esitettiin lasten ja vauvojen näkökulmasta. Hahmot juttelivat keskenään vauvojen kielellä, jota aikuiset eivät ymmärrä.

Sarja oli niin suosittu, että sitä tehtiin yhdeksän kautta, joita esitettiin televisiossa 13 vuoden ajan. Ipanoista tehtiin myös kaksi elokuvaa.

Suomessa sarjaa esitettiin 90-luvulla Ylen TV1-kanavalla. Suomeksi käännetyssä versiossa seikkailivat Tommi, Jaska, Vili, Niilo, Lilli ja Kiti.

Paramount+ julkaisi äskettäin Ipanoiden uudesta versiosta lyhyen maistiaispätkän sosiaalisen median tileillään.

Independent-lehti kirjoittaa, että vastaanotto ei ollut yksinomaan mairitteleva.

Monet harmittelivat sitä, että vanhoista suosikkisarjoista tehdään CGI-tekniikalla ”huonomman näköisiä” versioita kuin vanhalla, kaksiulotteisella tekniikalla. Independentin mukaan somessa levisi nopeasti hyvin kriittisiä kommentteja Ipanoiden uudesta versiosta.

– Tämä näyttää ihan hirveältä. Silmiini särkee, kun katson tätä.

– Tämä näyttää mielestäni ihan p****lta, mutta katson varmaan silti jokaisen sekunnin, kuuluvat kommentit.

– Ipanoiden alkuperäinen versio on ikoninen, kauniisti kuvitettu ja on tulvillaan tunnetta ja persoonaa jopa pysäytetyissä kuvissa. Miten tähän tultiin? Sarjan vanha fani tiivistää.

Kaikki eivät pitäneet uudistusta suinkaan huonona. Eräs käyttäjä muistuttaa, että uusi sarja sopii paremmin tähän päivään. Suuri osa uusista lastensarjoista on tehty CGI-tekniikalla.

– Lapset eivät tänä päivänä katsele piirrettyjä enää samalla tavalla kuin me ja uusi versio on tietysti tehty sillä ajatuksella, että se olisi houkutteleva uudelle sukupolvelle, ei meille. Meillä on 170 jaksoa alkuperäistä piirrettyä, jota voimme ihailla.

Suomessa käytiin vastaava keskustelu silloin, kun rakastetusta Muumilaakson tarinoita -sarjasta tehtiin uusi versio. Yle Areenassa ilmestyvä Muumilaakso on myös CGI-animaatio. Se alkoi alkuvuodesta 2019.

Paramount+ on uusi amerikkalainen suoratoistopalvelu, joka lanseerataan yleisölle Yhdysvalloissa maaliskuun alussa. Ipanat ei ole ainut 90-luvun suosikkisarja, joka saa jatkoa kanavalla. Aiemmin tiedotettiin, että monen muun sarjan joukossa esimerkiksi komediasarja Frasier alkaa ilmestyä palvelussa uusin jaksoin.

Viacom CBS Pohjoismaiden edustajan mukaan vielä ei ole tietoa, tuleeko Ipanoiden uusi versio katsottavaksi myös Suomeen.