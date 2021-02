Varo juonipaljastuksia! Selviytyjät Suomi -ohjelman Oskari Katajisto kertoi, mikä hänen Selviytyjät-osallistumisessaan meni pieleen.

Näyttelijänä tunnetuksi tullut Oskari Katajisto ottaa osaa Selviytyjät Suomi -ohjelman uudelle tuotantokaudelle. Kausi sijoittuu pohjoiseen Suomeen erämaahan.

Katajisto, 54 vuotta, syöksyi erämaahan suoraan Suurimman pudottajan kuvauksista viime kesänä.

– Kävin kotona vaihtamassa puhtaat kalsarit ja laittamassa rinkkaan vähän lämpöistä mukaan. Porukka vaihtui ympäriltä, mutta samalla tavalla realityä lähdettiin tekemään, puhelimitse tavoitettu Katajisto valottaa IS:lle.

Selviytyjiin saa ottaa mukaan joitakin henkilökohtaisia tavaroitaan. Katajisto nappasi mukaan suuveden, koska hammasharjaa ei saa olla mukana, linkkuveitsen ja Berliini 1945 -sotaeepoksen.

Oskari Katajisto syöksähti Selviytyjien kuvauksiin suoraan Suurin pudottaja -ohjelman kuvauksista.­

Ikävä kyllä Katajiston tie katkesi lyhyeen suositussa tv-formaatissa. Hän putosi ohjelmasta kotiin heti ensimmäisessä heimoneuvostossa.

Kuvauksissa Katajistolle valkeni nopeasti nurja puoli Selviytyjistä. Hän ei tuntenut etukäteen oikeastaan ketään muusta julkkisporukasta. Porukkaan mukaan pääseminen ei ollut aivan helppoa.

– Se oli ihan selkeää, että emme oikein puhuneet samaa kieltä sen nuorisoporukan kanssa. En oikein tuntenut ketään niistä, Katajisto toteaa.

Kuvassa vasemmalla Oskari Katajisto ja oikealla Arttu Harkki.­

Konkarinäyttelijä kokee, että sukupolvien kuilu aukesi hänen ja muun porukan väliin.

– Hitto soikoon, he ovat syntyneet ihan erilaiseen maailmaan kuin minä. Yleensä ympärilläsi on hyvin eri ikäisiä ihmisiä, mutta tuolla se oli selkeästi painottunut siihen nuorempaan porukkaan. Siellä oli sitä juutube- ja podcast-porukkaa, joka on mulle ihan vierasta.

– Ennen vanhaan keskityttiin löytämään itselleen ammatti. Nyt vaan sanotaan, että mun ammatti on Youtube. Se oli vähän hankalaa minulle, Katajisto tilittää.

Sarjan jaksossa Katajisto oli toista mieltä porukan yhteishengestä. Hän sanoi kameroille, että Selviytyjät-leirissä oleminen on vähän kuin olisi mökkiviikonloppua viettämässä tuntemattomalla porukalla.

– Tässä vasta hitaasti tutustutaan toisiin. Kuin olisi mökkiviikonloppua viettämässä, mutta viina vain puuttuu. Se estää sen, että homma eskaloituisi kolmessa tai neljässä tunnissa, mies tuumasi.

Aasat-heimo joutui ensimmäisenä heimoneuvoston eteen Selviytyjät Suomi -kaudella.­

Enimmäkseen leirissä vietetty aika kului onneksi yhteisen hyvän eteen porukalla puuhaillessa.

– Kerättiin polttopuita, rakennettiin omaa laavuympäristöä ja sellaista.

Katajistoa harmittaa erityisesti se, että monilla aiemmilla kausilla on ollut mukana hänelle tutumpia julkkiksia. Tilanne kuvauksissa yllätti hänet, kun näin ei ollutkaan.

– Katsoin sitä porukkaa, että ei p***kele, mä en tunne tätä porukkaa yhtään. Monilla aiemmilla kausilla on ollut mun ystäviä ja tuttuja. Nyt niitä oli kauhean vähän siellä.

Oskari Katajisto (takana vas.) on ensimmäinen Selviytyjät-kilpailusta pudonnut kilpailija.­

Katajisto tilitti tuntojaan kameralle myös Selviytyjät-ohjelman kulisseissa saavuttuaan pudotuksen jälkeen hotellille.

– Saako laittaa tekstiviestin? Sanon vaan, että oon hengissä ja että ensimmäisenä tuli kenkää. Varmaan aiheesta ja ymmärrettävistä syistä. En usko, että kotonakaan ihmetellään. En mäkään ihmettele, Katajisto pohti.

Aasojen heimossa toisia komentamisellaan ärsyttänyt Oskari uskoo, että hänen kohtalokseen koitui nuorison juonittelu. Hän syyttää lähdöstään etenkin Niko Saarista.

– Mä tiedän, että Niko aloitti sen kalabaliikin. Se keräs porukkaa ympärille, kyllä mä sen näin!

Todellisuudessa Niko oli valmis säästämään Oskarin ja halusi äänestää ensimmäisenä ulos Artun.

– Mitä kaipaisi nyt? Bisse ja sit haluan laittaa viestiä kotiin ja ilmoittaa, että meillä alkaa perheen yhteinen kesäloma. Ainakin viikon mittainen. Rakastan mun perhettä yli kaiken.

Selviytyjät Suomi alkaa Nelosella 27.2. klo 20. IS ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.