Britney Spearsin isän asianajaja pelmahti yllättäen tv-ruutuihin – laukoi suoran mielipiteensä perheen ympärillä velloneesta skandaalista

Britney Spearsin isän asianajaja vieraili amerikkalaisessa keskusteluohjelmassa puhumassa perheen tilanteesta.

Poptähti Britney Spearsin erikoinen elämäntilanne on ollut puheenaiheena ympäri maailmaa Framing Britney Spears -dokumentin ansiosta. Poptähden isä Jamie Spears, 68, on toiminut jo yli 12 vuoden ajan tyttärensä holhoojana. Isä on pitänyt huolta tyttärensä liiketoimista, henkilökohtaisista asioista, kodinhoidosta ja lakiteknisistä asioista.

Fanit ovat kritisoineet äänekkäästi Jamie-isän valtavaa roolia tyttärensä elämässä. Nyt sanaisen arkkunsa tilanteesta on avannut Metro-lehden mukaan myös isä itse, tai ainakin hänen asianajajansa.

Britney Spears kuvattiin erittäin onnettoman näköisenä vuonna 2008, jolloin hänen koko elämänsä oli myllerryksessä.­

Jamie Spearsin asianajaja Vivian Thoreen nimittäin pelmahti Good Morning America -keskusteluohjelmaan vieraaksi. Thoreenilla oli painavaa sanottavaa asiakkaansa puolesta.

– Ymmärrän, että jokainen tarina tarvitsee pahiksen, Thoreen sanoo.

– Tämä on tarina raivoisasti rakastavasti, omistautuneesta ja uskollisesta isästä, joka pelasti tyttärensä hengenvaarallisesta tilanteesta, Thoreen kertoo.

Asianajajan mukaan isän väliintulo oli välttämätön Britneyn hyvinvoinnin kannalta.

– Ihmiset satuttivat häntä ja käyttivät häntä hyväkseen. Jamie pelasti Britneyn elämän, asianajaja toteaa.

Jamie Spears vuonna 2009.­

Kriittisten fanien mukaan peruuntuneet kiertueet, konsertit ja keikat kielisivät siitä, että isä rajoittaisi Britneyn elämää. Asianajaja kiistää tämän täysin.

– Kun hän on halunnut esiintyä, hän on esiintynyt. Kun hän haluaa äänittää musiikkia, hän voi äänittää musiikkia. Kun hän haluaa elää elämäänsä haluamallaan tavallaan, kuin normaali ihminen, on isä auttanut siinäkin, Thoreen vakuuttaa.

– Kuten joka perheessä, ongelmia tulee aina aika ajoin, mutta se ei poista sitä rakkautta ja tukea, joka heillä on toisiaan kohtaan. Britney tietää, että hänen isänsä rakastaa häntä, ja että hän voi soittaa isälleen koska vain, huoltajuudesta huolimatta, asianajaja sanoo.

Fanit ovat kritisoineet Jamie-isää jo vuosia.­

Fanit ovat syyttäneet tähden Jamie-isän pitävän tytärtään vankina ja käyttävän poptähden rahoja omiin huvituksiinsa. Jamie Spears on toistuvasti kiistänyt väitteet.

Fanit ovat vaatineet Britney Spearsin vapauttamista isänsä holhouksesta Free Britney -kampanjallaan.

Framing Britney Spears -dokumentti katsottavissa MTV-palvelussa 18. helmikuuta alkaen.