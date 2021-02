Kanadalainen Matthew sai erikoisen yhteydenoton Suomesta, ja pian ujo mies oli suomalaisnaisten saartama – sisko piti koko hommaa huijauksena

Suomi on tehnyt lähtemättömän vaikutuksen Mattiin, joka etsii rakkautta Maajussille morsian maailmalla -ohjelmassa.

Matti on äärimmäisen ylpeä suomalaisista juuristaan. Hän on aina suosinut suomalaisia tuotteita, vaikka ne eivät aina olisivatkaan markkinoiden parhaita.­

Suomessa on etsitty maajusseille morsioita jo keväästä 2006 saakka, mutta tällä kertaa Amorin nuoli singahtaa kotimaata kauemmas. Maikkarilla torstaina alkaneessa Maajussille morsian maailmalla -ohjelmassa neljä ulkomaalaista miestä havittelee omaa Suomi-neitoaan.

Sarjan avausjaksossa tavataan suomalaisten vanhempien Kanadassa kasvattama Matthew, eli Matti, 38.

Matti paljastaa IS:lle päätyneensä suomalaiseen tosi-tv-ohjelmaan erikoisen yhteydenoton kautta. Joku oli tiedustellut hänen serkultaan, tietäisikö tämä suomensukuista kanadalaista, joka työskentelisi maatalouden parissa ja olisi kaiken lisäksi sinkku.

– Se oli mielestäni hyvin erikoinen pyyntö. Ajattelin ensin, että ehkä kyseessä on jonkinlainen dokumentti. Mutta miksi sitä varten pitäisi olla sinkku, Matti pohti tuolloin ja nauraa nyt mietteilleen.

Matin isosisko Liisa oli varma, että kyseessä on joku huijaus.

– Saimme tästä hyvät naurut jälkikäteen.

Matin sisko Liisa (keskellä) on innoissaan veljensä puolesta, joka pääsee tutustumaan tarkemmin suomalaisiin sukujuuriinsa. Oikealla Matin ystävä Kanadasta.­

Matti puntaroi ohjelmaan osallistumista pitkään, mutta päätti lopulta antaa ainutlaatuiselle tilaisuudelle mahdollisuuden. Naisten huomion keskipisteenä oleminen oli Matille täysin uusi tilanne.

– Olen aina pitänyt itseäni sivustaseuraajana, joten tällaiseen ohjelmaan lähteminen oli minulle iso askel. Ohjelmassa mukana oleminen sai minut ymmärtämään, että ehkä minun paikkani ei olekaan aina takarivissä.

Sisko oli yllättynyt, että ujoksi mielletty Matti uskalsi heittäytyä aivan uudenlaiseen seikkailuun. Liisan mukaan veli on jo pitkään etsinyt rakkautta, mutta turhaan.

38-vuotiaalla Matilla on takanaan muutama vakavampi parisuhde, mutta mikään niistä ei ole johtanut alttarille asti. Matti kokee, että naisten tapaaminen on tietyllä tapaa hankalaa hänen hiljaisen kotiseutunsa ja ammattinsa takia. Matti asuu pienessä kaupungissa ja työskentelee maatilakoneiden myynnin parissa.

– Monet lähtivät koulut käytyään suurempiin kaupunkeihin. Vain harvat palasivat takaisin maatalouden pariin, hän kertoo.

Matthew on varttunut Kanadassa, mutta miehen molemmat vanhemmat ovat suomalaisia. Matthew työskentelee Reginassa maatilakoneiden myynnin parissa.­

Matti on kokeillut myös nettideittailua, mutta on huomannut, että pikkukaupungissa eläminen karkottaa monet morsianehdokkaat.

– Lähdin ohjelmaan mukaan, koska en voinut jättää kohtaloani sen varaan, että tapaisin tulevan puolisoni peltotöissä, kuten isäni.

Syy, miksi Matti lähti hakemaan juuri suomalaista puolisoa, löytyy hänen historiastaan. Matin molemmat vanhemmat ovat Suomesta ja suomalainen kulttuuri on tärkeä osa miehen elämää – vaikka Suomen kieli onkin päässyt ajan myötä ruostumaan.

Matti myös uskoo suomalaisnaisten jakavan samanlaiset elämänarvot hänen kanssaan. Luonto ja sauna ovat lähellä Matin sydäntä. Matti kuvailee suomalaisia naisia itsenäisiksi ja vahvoiksi.

– He ovat myös korkeasti koulutettuja, fiksuja ja tietysti kauniita, hän luettelee.

Matti toivoo löytävänsä ohjelman kautta vaimon, joka on hellä, intohimoinen ja romanttinen. Hän pitää itseään fyysisenä miehenä, joka nauttii halailusta ja hellyydenosoituksista.

– Olisi kiva tehdä ruokaa jonkun kanssa. Herätä aamulla, keittää kahvit ja jutella pöydän ääressä, hän unelmoi.

Myös jälkikasvu kuuluu Matin haaveisiin.

– Haluaisin omia lapsia, enkä tästä enää nuorene, mutta en myöskään halua hätäillä, hän sanoo.

Matti pääsi ohjelman ansioista käymään ensimmäistä kertaa elämässään Suomessa. Kokemus oli sukujuuristaan ylpeälle miehelle ikimuistoinen.

– Myös isäni oli aina halunnut käydä Suomessa, joten pääsin samalla toteuttamaan sekä omani että isäni unelman.

Matthewn lisäksi Maajussille morsian maailmalla -ohjelmassa suomalaista naista itselleen etsivät kanadalainen Roy, 47, turkkilainen Mustafa, 42, sekä libanonilainen Stefano, 38.

