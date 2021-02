Apumies-Markun tilipussiin tuli iso lovi koronasta – Anne-vaimo nähnyt viimeksi lastenlapsiaan 9 kuukautta sitten

Koronan aiheuttamien rajoitusten vuoksi Markku Saukko ei ole päässyt tekemään töitään entiseen malliinsa. Hänen vaimonsa Anne Saukko ikävöi pääkaupunkiseudulla asuvia lastenlapsiaan.

Korona-aika on vaikuttanut suuresti Suomen huutokauppakeisari -tv-ohjelmasta tunnetun Markku Saukon arkeen kuten se on vaikuttanut lähes kaikkiin muihinkin suomalaisiin. Koronan vuoksi Saukon esiintymiset yhdessä huutokaupan pitäjien Aki ja Heli Palsanmäen kanssa on peruttu samoin kuin hänen yksityisesiintymisensä.

– Siitä on tullut iso lovi tilipussiinkin, Saukko toteaa.

Siitä Saukko on onnellinen, että hänellä on kuitenkin toisen ammattinsa vuoksi riittänyt töitä koko korona-ajalle. Saukko vastaa nytkin puhelimeen kaivinkoneen ohjaamosta.

– Parhaillaan tässä varastoin tykkilunta ensi syksyä varten Äänekosken liikuntapuistossa, Saukko kertoo leppoisaan tyyliinsä ja jatkaa:

– Lunta on kyllä täällä vielä todella paljon, vaikka enää on vain muutama plussa-aste mittarissa.

Saukko kuvailee, että koronaviruksen vuoksi kaivinkonetöitä on ollut hieman vähemmän, mutta hommaa on jatkuvasti riittänyt. Se että muut työt huutokaupan parissa ovat vähentyneet tai täysin loppuneet on vaikuttanut Saukon talouteen.

– Ei tässä ole mitään isompia hankintoja tullut tehtyä. Omakotitalossahan olisi aina jotain remonttia, niitä on nyt tehty sitten vähän vähemmän.

Markku on onnellinen siitä, että töitä kaivinkoneenkuljettajana on riittänyt.­

Viime kesästä Saukko iloitsi, sillä silloin he pääsivät Anne-vaimon kanssa laittamaan yhdessä kotipihaansa ja vapaiden vuoksi myös nauttimaan siitä.

– Kotipihamme on minulle ja Annelle kotimme sydän oikeastaan, Saukko kuvailee.

Hirvaskankaan huutokauppa oli auki heinäkuusta marraskuuhun rajoitusten niin salliessa. Tuolloin Saukkokin oli huutokaupan hommissa ja samalla kuvattiin Suomen huutokauppakeisaria.

– Korona vaikutti tietenkin ohjelman kuvauksiin. Kaikessa otettiin turvavälit huomioon ja käsidesiä meni hirveät määrät. Kesällä huutokauppatilaisuuksissa maskit olivat kasvoilla osan aikaa ja loppusyksyä kohden koko ajan.

– Kyllähän korona näkyi. Kaikessa otettiin rajoitukset ja turvatoimet huomioon.

Asiakasmäärä oli myös huomattavasti aiempaa pienempi.

– Väkeä ei tietenkään ollut niin paljon kuin mihin me olimme tottuneet. Penkit olivat harvemmassa ja ihmiset istuivat harvemmin kuin aiemmin.

Saukko ikävöi huutokaupan vilskettä ja ohjelman kuvauksia.

– Eniten ikävöin tavaroiden tuunaamista, sehän on aina mukavaa. Ja sitten haluaisin tavata ihmisiä.

– Talven aikana olen omassa kotiverstaassani tuunannut vähän samantyyppisiä juttuja kuin mitä Hirvaskankaallakin olen tehnyt.

Anne ja Markku kuvattuna huutokauppapariskunta Aki ja Heli Palsanmäen kanssa kesällä 2019.­

Saukon riskiryhmään kuuluva Anne-vaimo sai koronarokotteen ensimmäisen annoksen tämän viikon tiistaina. Saukko odottaa nyt milloin on hänen vuoronsa saada rokote. Hän toteaa, ettei korona ole vaikuttanut kuusi vuotta naimisissa olleen parin avioelämään.

– Ei se ainakaan negatiivisesti ole vaikuttanut. Kyllä me hyvin viihdymme yhdessä edelleen. Ei ole tullut mitään aviokriisejä koronan vuoksi. Mukavaa on ollut, Saukko summaa.

Paria harmittaa, että he eivät ole päässeet tapaamaan läheisiään niin paljon kuin toivoisivat. Molemmilla on aiemmista avioliitoistaan jälkikasvua: Markulla on kuusi lasta ja Annella kolme. Markulla ei ole vielä lastenlapsia. Annella on kaksi pääkaupunkiseudulla asuvaa lastenlasta, joita hän ei ole koronatilanteen vuoksi nähnyt pitkään aikaan.

– Anne on nähnyt viimeksi kesäkuun alkupuolella lastenlapsiaan. Hänellä on tietenkin kova ikävä.

Lastenlapset ovat 3- ja 5-vuotiaita.

– Emme ole uskaltaneet tavata koronatilanteen vuoksi. He ovat tietenkin kasvaneet jo hirmu paljon. Onneksi videopuhelut auttavat ikävään, mutta eivät ne korvaa sitä, että näkisi kasvotusten, Saukko sanoo.

Läheisten näkemisen lisäksi Saukko odottaa sitä, että pariskunta pääsisi matkustelemaan ulkomaille. He siirsivät viime keväälle varatun Espanjan-matkansa syksylle ja peruivat sen lopulta kokonaan.

– Annen 82-vuotias isä asuu Ruotsissa ja häntä me lähdemme heti ensimmäisenä tapaamaan, kun ulkomaille taas pääsee.