Rosanna Kuljun ja Niko Ranta-ahon väitetty suhde julki kirjassa – toimittaja Sanna Kiiski avautui salaisesta keskustelusta ilman lupaa

Sanna Kiiski kertoo Tinderpäiväkirja 2 -kirjassa siitä, millaisen keskustelun kävi Niko Ranta-ahosta Rosanna Kuljun kanssa podcastin nauhoitusten jälkeen.

Toimittaja ja juontaja Sanna Kiiski kertoo perjantaina julkaistussa Tinderpäiväkirja 2 -kirjassaan keskustelusta, jonka kertoo käyneensä somevaikuttaja Rosanna Kuljun kanssa.

Kulju vieraili viime kesänä Kiisken pitämässä Tinderpäiväkirjat-podcastissa puhumassa sinkkuelämästään. Jaksossa Kulju paljasti, että hänellä oli tuolloin niin kutsuttu sunnuntaipoikaystävä, eli tapailukumppani, jonka kanssa hän viettää aikaa satunnaisesti.

– Sunnuntaipoikaystävä hoitaa kaikki samat asiat, mitä oikeakin poikaystävä hoitaa, mutta vain sunnuntaisin. Me tilataan jotain ruokaa tai hän laittaa jotain, koska itse en osaa ja sitten me jotain jubaillaan, katsellaan elokuvia ja sitten hän lähtee kotiin, Kulju selvensi tuolloin podcastissa suhdettaan sunnuntaipoikaystävään.

Rosanna Kulju tunnetaan suorasanaisena somevaikuttajana. Miss Helsinkinä alun perin tunnetuksi tullut Kulju on luonut uraansa muun muassa podcastien parissa ja tekemällä sosiaalisen median yhteistöitä.­

Kulju ei kuitenkaan tuolloin kertonut sunnuntaipoikaystävänsä henkilöllisyyttä.

Nyt julkaistussa kirjassaan Kiiski kuvailee keskustelua, jonka kertoo käyneensä Kuljun kanssa podcastin jälkeen.

– Se, mikä oli hauskaa Rosannan vierailussa oli se, että hän kuvaili ihannemiehensä podcastissa tummaksi, lihaksikkaaksi ja tatuoiduksi ja että hänellä saattaa juuri nyt olla sellainen sunnuntaipoikkis, Kiiski kirjoittaa kirjassaan ja jatkaa:

– Me sitten siinä heitettiin Tinkan (toinen juontaja) kanssa kaikenlaista läppää ja yksi niistä oli se, että Niko Ranta-ahollahan on kanssa tietty naistyyppi, joka on Miss Helsinki, haahaa.

– Kun nauhoitus oli ohi, niin Rosanna paljasti meille, että tämä hänen tatuoitu sunnuntaipoikaystävänsä on kuin onkin Niko Ranta-aho. Hiukka vaikea oli pitää siinä pokkaa. Tämän salaisuuden me kuitenkin pidimme aina siihen saakka, kunnes Seiska teki asiasta jutun, Kiiski kirjoittaa kirjassaan.

Sanna Kiiski tunnetaan pitkän linjan juontajana ja toimittajana. Hän on työskennellyt muun muassa Radio Novassa ja juontanut MTV3-kanavan Huomenta Suomi -ohjelmaa vuosina 2007–2014.­

Kulju tai Ranta-aho kumpikaan eivät ole koskaan kommentoineet suhdeväitteitä julkisesti. IS tavoitti Rosanna Kuljun, joka kertoi, ettei tiennyt kirjan sisällöstä etukäteen, vaan se selvisi hänelle toimittajien soitettua hänelle.

– En edelleenkään aio kommentoida asiaa millään tavalla. En tiennyt, että olen edes koko kirjassa, Kulju kommentoi IS:lle ja lisää:

– Olen tehnyt itse pitkään podcasteja ja mielestäni on erittäin tärkeää kunnioittaa vieraita ja heidän yksityisyyttään kaikin puolin.

Miss Helsinkinä alun perin tutuksi tullut Rosanna Kulju luotsaa tällä hetkellä Kulju x Saarinen -podcastia yhdessä Niko Saarisen kanssa.

Niko Ranta-ahosta tuli koko Suomen tuntema, kun hänet vangittiin jättimäisen Katiska-huumevyyhdin vuoksi. Ranta-aho seurusteli tuolloin Sofia Belórfin kanssa. Syyttäjät vaativat Ranta-aholle 13 vuoden rangaistusta Katiskasta. Tällä hetkellä Ranta-aho on vangittuna todennäköisin syin epäiltynä uusista huumausainerikoksista ja törkeästä veropetoksesta.­

Kulju otti tällä viikolla asiaan kantaa myös Instagramissa, jossa hän julkaisi lähes 80 000 seuraajalleen tekstin Instagramin Tarinat-osuudessa. Näin Kulju kirjoitti Instagramissa:

– Seuraavaksi saan tietää, kuinka mun omia asioita kerrotaan tietyn henkilön toimesta kirjassa ilman minkäänlaista lupaa. Kuten oon aiemmin sanonut, niin oon välillä liian avoin ja luottavainen ja ihmiset käyttää sitä hyvin helposti hyväksi. Pieniä asioita verrattuna moneen, mutta tänään vetänyt ihan mielen maahan, Kulju kirjoitti Instagramissa tiistaina.

Myös Sanna Kiiski vahvistaa IS:lle, ettei kertonut kirjassa olevasta kohdasta Kuljulle etukäteen, vaan tämä sai tietää asiasta toimittajien soitettua.

– Harmillista, että hän on pahoittanut mielensä siitä, että kommentoin häneen liittyviä asioita kirjassani. Tässähän saattaa hyvinkin olla niin, että minä ja Tinka ymmärsimme asian täysin väärin ja hänellä ei ollutkaan mitään vipinää Nikon kanssa. Tarkoitukseni ei missään tapauksessa ole ollut pahoittaa kenenkään mieltä. Kirjani on syytä ottaa muutenkin kaikin tavoin kevyesti ja huumorilla, Kiiski kommentoi IS:lle.