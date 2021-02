Salkkarit-tähti Mia Ehrnrooth tekee paluun Salkkareihin vuosien jälkeen! Huomasi kuvauksissa heti ison eron uran alkuvaiheeseen

Mia Ehrnroothin esittämä Cindy palaa Salatut elämät -sarjaan vuosien tauon jälkeen.

Salatut elämät -ohjelmassa nähdään perjantaina tuttu kasvo, kun näyttelijä Mia Ehrnroothin esittämä Cindy Rintala palaa suosikkisarjaan. Ehrnrooth tähditti Salkkareita vuosina 2009–2014 ja teki viimeksi marraskuussa 2016 pikaisen paluun sarjaan.

Mia Ehrnroothin esittämä Cindy poistui vuonna 2014 Salkkareista vauhdikkaasti. Hän varasti silloisen miesystävänsä firman rahat ja pakeni maasta Ferrarilla.­

Ehrnroothille paluu Salkkarit-studiolle Helsingin Konalaan on ollut erittäin mieluisa.

– Salkkarit on siitä ihana ohjelma, että sen tuotanto on niin loppuun asti hiottu koneisto. Paluu kameran eteen oli hieman kuin polkupyörällä ajaminen, eli kun se on kerran iskostunut rutiineihin, niin siitä se nopeasti lähti taas rullaamaan, hän sanoo.

Cindyn rooli Salatut elämät -sarjassa oli tuolloin parikymppisen Ehrnroothin läpimurto näyttelijänä. Hän kuvailee olleensa silloin aivan uransa alussa ja jännittäneensä kameran edessä työskentelyä.

– Olin 21-vuotias aloittaessani Salatuissa elämissä. Se oli ensimmäinen iso roolini ja olin yhtäkkiä keskellä Suomen suosituinta tv-sarjaa. Kauhistelin silloin, että mitenhän tästä selvitään! Ehrnrooth hymyilee.

Mia Ehrnrooth huomasi, että hän on nykyään paljon itsevarmempi kameran edessä.­

Ikä on tuonut elämänkokemusta ja varmuutta näyttelijän työhön.

– Olen tehnyt Salkkareista lähdön jälkeen tv:tä, elokuvia ja teatteria, joten kokemusta on kertynyt monenlaisista projekteista. Nyt kun tuli tauon jälkeen studiolle, niin asiat tulivat kuin selkärangasta. Pystyin nauttimaan näyttelemisestä, enkä jännittänyt. En enää pelkää virheiden tekemistä.

Kun MTV3-kanava paljasti viime marraskuussa Ehrnroothin esittämän Cindyn palaavan sarjaan, fanit riemastuivat.

– On ihanaa, että sarjaa fanitetaan niin uskollisesti ja siitä on tullut monissa kodeissa koko perheen yhteinen juttu. Tuntuu todella hyvältä, että Cindyn paluu sai niin innostuneen vastaanoton.

–Tuntuu ihanalta päästä taas työskentelemään Salkkarit-tiimin kanssa, Mia Ehrnrooth sanoo.­

Ehrnroothille Cindy Rintala on rakas hahmo ja Salattujen elämien kuvauksiin liittyy monia hersyviä muistoja. Hän ei koe, että rooli Suomen suosituimmassa tv-sarjassa oli leimannut häntä näyttelijänä.

– Mielestäni tilanne on päinvastoin ja Salkkarit on pikemminkin toiminut hienona ponnahduslautana ja korkeakouluna monille näyttelijöille. Jos on tuttu yleisölle tv-sarjasta, niin koen sen ehdottomasti positiivisena asiana, hän huomauttaa.

Hänen lähtönsä jälkeen Salatuissa elämissä on tapahtunut suuria mullistuksia. Monet tutut hahmot ovat jättäneet jäähyväiset tv-katsojille ja Pihlajakatu on saanut uusia asukkaita. Ehrnrooth sanoo tilanteen olevan herkullinen Cindyn ja tulevien juonikuvioiden kannalta.

– Cindy oli miellyttäjä ja hirveän kiltti, mutta nyt hän on löytänyt oman äänensä. On jännittävää nähdä, kuinka hän sujahtaa mukaan Pihlajakadun tarinoihin. Kuten voi olettaa, niin kaikki asukkaat eivät ole iloisia nähdessään hänet, Ehrnrooth vinkkaa.

Mia Ehrnroothille korona-aika on ollut opettavainen kokemus.­

Viime vuodet Ehrnrooth on keskittynyt omaan yritykseensä ja perhearjen pyörittämiseen. Äitiyden, oman yrityksen ja näyttelijän töiden yhdistäminen on haaste, mutta arjen palasten yhteen sovittaminen on sujunut Ehrnroothin perheessä ongelmitta.

– Vien aamulla lapset lastentarhaan ja lähden sitten omaan lastentarhaani Salkkareiden studiolle, hän nauraa.

– Kuvauspäivät on järjestetty hienosti ja työtunnit ovat maltilliset. Ehdin aamulla syödä lasten kanssa aamiaisen, viedä heidät tarhaan ja mennä töihin. Lapset ovat kuitenkin vielä niin pieniä, ettei minun ole mahdollista tehdä täyttä viikkoa.

Ehrnroothin Aim by Mia -yritys valmistaa sukkia ja kasvomaskeja. Korona-aika on ollut haasteellinen monille yrittäjille ja myös Ehrnrooth sanoo olleensa huolissaan yrityksensä ja perheensä puolesta.

– Olin ensimmäiset kuukaudet ihan paniikissa. Muutimme Helsingin keskustasta Kirkkonummelle ja koko paketti meni uusiksi, hän sanoo.

– Löysimme maalta tasapainon elämäämme ja olen tietyllä tavalla myös hirveän kiitollinen koronavuodesta. Se opetti entisestään, kuinka yhdistää perhe ja työelämä. Koronan mukanaan tuomat haasteet opettivat minulle, kuinka olla parempi äiti ja yrittäjä.