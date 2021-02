Pate Mustajärvi lohkaisi puhelimessa mahtipontiset sanat: syntyi korona-ajan innoittama uutuuskappale – tältä se kuulostaa

Pate Mustajärvi keskittyy uusien kappaleiden julkaisemiseen, koska joutui siirtämään kiertuettaan vuodella.

– Jos maailma on pystyssä huomenna!

Näin Pate Mustajärvi huikkasi puhelun päätteeksi sanoittaja Jarkko Honkaselle hiljattain.

Koronapandemian synkistämiin aikoihin aforismi osui Honkasen mielestä niin hyvin, että hän päätti tehdä siitä sanoituksen. Esa Eloranta sävelsi tekstin.

Oli selvää, että uutta biisiä tarjottaisiin Mustajärven tulkittavaksi. Laulun viesti sopii Tampereen Ikurin maineikkaimman laulajan suuhun – sieltähän se oli kotoisinkin.

Jos maailma on pystyssä huomenna julkaistaan perjantaina. Jukka Takalon ohjaaman videon kappaleesta voi katsoa täältä.

Biisijulkaisu on jo Mustajärven kolmas kolmeen kuukauteen: marraskuun lopussa tuli venäläissotilaan kuolemasta kertova Älkää jättäkö, joka jatkoi Paten vanhoihin tarinoihin perustuvien laulujen sarjaa, sen jälkeen tuli kepeämpi Elvis ja nyt tämä.

– Ja vielä on yksi biisi tulossa, Mustajärvi lupaa – ja vihjaa myös Popedan heräämisestä.

– Costello (Hautamäki, Popeda-yhtyeen kitaristi) oli paikallisradion haastattelussa sanonut, että Popedalta tulee uusi biisi. Tehdään vaan, kyllä mulle sopii!

Uusiin julkaisuihin keskittyminen on merkki luovasta kaudesta, mutta myös siitä, että jotain on tehtävä. Vuosikymmenet joko Popedan kanssa tai sooloartistina esiintynyt laulaja on kuluneen vuoden aikana keikkaillut vähemmän kuin koskaan.

– Onpahan ollut tekemistä. Ja onpahan saanut työllistettyä vähän muita tyyppejä. Biisin- ja videontekijöitä, hän hymähtää.

Pate Mustajärven kevään konserttisalikiertue on siirretty.

– Alun perin keikkojen piti olla viime vuoden keväänä. 20 konsertista ehdin tehdä 13, seitsemän siirrettiin syksyyn, jotka sitten vedettiin puolikkaille saleille. Ne menivät hienosti, turvaväleistä ja muusta huolehdittiin hienosti.

Kiertueen piti jatkua tänä keväänä, mutta terveystilanteen aiheuttamien rajoitusten takia keikat on siirretty vuodella eteenpäin. Mustajärven Tämä(kin) tarina on tosi -kiertue toteutuu siis vasta keväällä 2022.

Epävarmuus kalvaa esiintyjiä ja tapahtumatyöläisiä. Uusia rajoituksia julkistettiin taas torstaina eikä kukaan osaa varmasti sanoa, milloin artistit taas pääsevät tekemään työtään.

Toiveet kohdistuvat rokotuksiin. Mustajärvi, 64, kävikin hakemassa piikin käsivarteen heti, kun se oli mahdollista.

– Tiina (Mustajärvi, Paten vaimo) huomasi, että Tampereella aletaan rokottaa yli 60-vuotiaita. Sain ajan tiistaiksi, Mustajärvi kertoo.

Hän on siis valmis ihmisten eteen heti, kun myös riittävä määrä kuulijoita on rokotettu.