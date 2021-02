Bruce Springsteenin rattijuopumusoikeudenkäynti päättyi omalaatuisella tavalla

Laulaja sai 500 dollarin sakon myönnettyään nappailleensa tequilashotteja, mutta rattijuopumussyytteet kuitenkin haudattiin.

Oikeus hylkäsi keskiviikkona laulaja Bruce Springsteenia vastaan nostetut syytteet rattijuopumuksesta ja holtittomasta ajamisesta. Pidätys tapahtui marraskuussa.

Oikeudessa todettiin, että todisteet eivät riitä toteamaan laulajaa syylliseksi rattijuopumukseen. Rolling Stone -lehden mukaan Springsteenin verestä mitattu alkoholipitoisuus ei ylittänyt rattijuopumusrajaa.

Springsteen kuitenkin myönsi naukkailleensa ”pari pientä tequilashottia” Gatewayssa sijaitsevalla virkistysalueella New Jerseyssä. Yksi syytekohta pitikin sisällään alkoholin nauttimisen kielletyllä alueella.

Tuomari huomautti, että vielä kolme vuotta sitten alkoholin nauttiminen tuossa samassa puistossa oli sallittua.

Springsteenilla ei ole aiempaa rikoshistoriaa. Hän sai lopulta tequilashottien naukkailusta käteensä 500 dollarin eli noin 410 euron sakon.

Oikeudenkäynnin lopuksi Springsteenilta kysyttiin yleisen käytännön mukaisesti, miten hän aikoo suorittaa sakon maksamisen ja tarvitseeko hän aikaa sen maksamiseen.

– Luulen, että voin maksaa sen saman tien, Springsteen vastasi tuomarille.

Poliisiraportissa luki, että Springsteen oli myöntänyt hänet pidättäneelle poliisille juoneensa tequilashotit 20 minuuttia ennen auton rattiin hyppäämistä. Raportissa sanottiin, että Springsteen haisi pidätyshetkellä voimakkaasti alkoholilta ja hänellä oli lasittunut katse.

71-vuotias Springsteen on palkittu folk-rock-muusikko, jonka ura alkoi jo 70-luvulla. Born In The U.S.A. -albumi (1984) on yksi tähden tunnetuimmista teoksista. Hän oli erityisen suosittu 80-luvulla ympäri maapalloa.